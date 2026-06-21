Egyelőre nem nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot – előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják
Magyar Péter azt reméli, legkésőbb szeptember elején fel tud állni a hivatal.
Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák.
„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk.
Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást.
Elárulok egy titkot: a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogom kérni a kormányt és a TISZA frakciót is.
És persze a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.
Rendszerváltás lépésről lépésre. A történelmet közösen írjuk.”
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Magyar Péter azt reméli, legkésőbb szeptember elején fel tud állni a hivatal.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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