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tisza nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal fidesz országgyűlés alaptörvény javaslat Magyar Péter orbán

Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot

2026. június 21. 11:26

Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák.

2026. június 21. 11:26
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Túl korán örült a Fidesz, a bábjai és a hazánkat szétrabló milliárdos oligarchák. Fontos nap előtt állunk.

Hétfőn ismertetjük az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot és az Orbán bábjainak vergődését lezáró Alaptörvény módosítást. 

Elárulok egy titkot: a javaslatok közül mindkét területen a lehető legerősebb változat támogatására fogom kérni a kormányt és a TISZA frakciót is. 
És persze a pár napos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok.

Rendszerváltás lépésről lépésre. A történelmet közösen írjuk.”

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 65 komment

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Sorrend:
x-el-70
2026. június 21. 14:16
Ezt a kommunista dumát, lopni csak a komcsik szoktak, most aztán lesz lopás bőven. A FIDESZ lopott az országnak több mint 100 tonna aranyat, a nemzeti vagyont megkétszerezték, mindenre jutott pénz, a fiataloknak a nagycsaládosoknak adókedvezmény, a sportra szintén, amit már Peti le is faragott, nyilván azt a pénzt ami megmarad, azt természetesen ellopja , a kamatstopot kivezeti, nyilván a különbözetet ellopja. Az elvük: "fogd másra, és mi megcsináljuk." Most jön igazán a lopási korszak.
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szilvarozsa
2026. június 21. 14:15
Hát igen. Az AVH legutóbb is hogy bejött ...
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corluc
2026. június 21. 14:15
Peti b@meg empatikus leszek veled: megértem, hogy muszáj a tiszarosoknak színházat játszani. Elfogadom, hogy beteg vagy, tehát megértéssel figyelem az ámokfutásodat. Mindazonáltal, hadd hívjam fel a figyelmed, hogy kezdesz sok lenni. Ha az a célod, hogy polgárháborút robbants ki - bár nem tudom, mivel vívnánk - , akkor értem mit-miért csinálsz. Finoman jegyzem meg, ne feszítsd túl a húrt, mert vannak nálam kevésbé jámborak és rá fogsz b@szni. Legyen elég, próbálj meg valami értelmeset tenni a bagázsoddal, tartsd kint a migránsokat, elég a buzibarátságból, és nehogy behozd a háborút, mert 20 éves a fiam. Na és akkor már nálam is el fog szakadni a cérna.
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Apik
2026. június 21. 14:01
Dr Eross Pal unokaja bekemenyit… a kokemeny kommunista csalad sarja , csak a vegen nehogy : aki masnak vermet as maga esik bele kozmondas igazuljon be. Csak szolok!
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