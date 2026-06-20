Egyelőre nem nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot – előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják

A miniszterelnök néhány napja még azt hangsúlyozta, sor kerül a javaslat benyújtására, ám időközben változás történt. Mint ismert, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. „A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta a kormányfő.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azért indítványozta a rendkívüli parlamenti ülés összehívását június 22-re és 23-ra, hogy szavazhassanak a Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése miatt szükséges törvényjavaslatokról. Ezek között szerepel több felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslat, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat, illetve a médiatörvényről szóló javaslat is.