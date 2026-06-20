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korrupció jogszabálytervezet Magyar Péter

Egyelőre nem nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot – előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják

2026. június 20. 18:47

Magyar Péter azt reméli, legkésőbb szeptember elején fel tud állni a hivatal.

2026. június 20. 18:47
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Mégsem nyújtják be a jövő héten a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a parlamentnek, helyette társadalmi egyeztetésre bocsátják a jogszabálytervezetet – számolt be Magyar Péter miniszterelnök az RTL Híradónak a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. Miután számtalan észrevétel érkezett a javaslatra, így csak a társadalmi egyeztetés után kerül a parlament elé.

Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal”

– fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök néhány napja még azt hangsúlyozta, sor kerül a javaslat benyújtására, ám időközben változás történt. Mint ismert, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. „A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta a kormányfő.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azért indítványozta a rendkívüli parlamenti ülés összehívását június 22-re és 23-ra, hogy szavazhassanak a Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése miatt szükséges törvényjavaslatokról. Ezek között szerepel több felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslat, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat, illetve a médiatörvényről szóló javaslat is.

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Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 74 komment

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Türelem
2026. június 20. 20:56
a Kutya Párt plakátját támogatom, "Visszalopjuk az országot!"...induljunk el Németh Miklósnál, a nemzet lerablása kezdeteinél....a Váci úton "fillérekért" vettek milliárdokat érő vállalatot, nekem is szóltak, , barátoknak eladó ingatlant, baráti tanácsra, de erről Juszt Laci még többet tudna mesélni....Magyar Péter most igazságot tesz...kezdi Németh Miklós kurzusával, jön Antall József, Horn Gyuszi, s jön Medgyessy, a Tiszát menedzselő Bajnai....a Tisza mögött álló mai globális háttérhatalom.....
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nyugalom
2026. június 20. 20:32
Nocsak! Barompoloska!
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0
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angie1
2026. június 20. 20:24
Nocsak! Nem találtak semmit?!
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1
0
balukapitany-2
2026. június 20. 20:10
Mit kell ezen egyeztetni, az egyik legfőbb választási ígérete volt, erre szavaztunk
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