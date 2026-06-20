Egyelőre nem nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot – előbb társadalmi egyeztetésre bocsátják

Magyar Péter: A jövő héten a parlament elé kerülnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályok
„A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – fogalmazott bejegyzésében a kormányfő.
Magyar Péter azt reméli, legkésőbb szeptember elején fel tud állni a hivatal.
Mégsem nyújtják be a jövő héten a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a parlamentnek, helyette társadalmi egyeztetésre bocsátják a jogszabálytervezetet – számolt be Magyar Péter miniszterelnök az RTL Híradónak a Közlekedési Múzeum új időszaki kiállításának megnyitóján. Miután számtalan észrevétel érkezett a javaslatra, így csak a társadalmi egyeztetés után kerül a parlament elé.
Nagyon remélem, hogy szeptember elején fel tud állni maga a hivatal”
– fogalmazott Magyar Péter.
A miniszterelnök néhány napja még azt hangsúlyozta, sor kerül a javaslat benyújtására, ám időközben változás történt. Mint ismert, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. „A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – írta a kormányfő.
Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azért indítványozta a rendkívüli parlamenti ülés összehívását június 22-re és 23-ra, hogy szavazhassanak a Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése miatt szükséges törvényjavaslatokról. Ezek között szerepel több felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslat, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat, illetve a médiatörvényről szóló javaslat is.
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„A közpénz visszanyeri közpénz jellegét” – fogalmazott bejegyzésében a kormányfő.
Fotó: MTI/Illyés Tibor