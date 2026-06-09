Vészjelzés a magyar iskolákból: nikotinjárvány miatt indít hadjáratot az egészségügyi miniszter

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A kormányzat határozott szakpolitikai elköteleződést vállal a dohányzás és a nikotinos termékek használatának további visszaszorítása mellett.
A dohányzás továbbra is súlyos népegészségügyi problémát jelent Magyarországon, de a legnagyobb aggodalmat már nem a hagyományos cigaretta, hanem az alternatív nikotintermékek terjedése okozza. Az e-cigaretták, a hevített dohánytermékek, a snüssz és a nikotinpárnák egyre több fiatalt érnek el, ezért Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter határozott fellépést ígért – olvasható a Portfolio cikkében.
Az ESPAD európai felmérése szerint a magyar diákok 47 százaléka valamilyen formában dohányzónak tekinthető, miközben a tizenévesek 57 százaléka már kipróbálta az e-cigarettát. Bár a hagyományos cigaretta népszerűsége csökken, az új nikotintermékek gyorsan átveszik a helyét.
A felnőttek körében is kedvezőtlen a helyzet: a magyarok mintegy negyede napi rendszerességgel dohányzik, ami jóval meghaladja az OECD-országok átlagát. A dohányzás továbbra is
jelentős szerepet játszik a tüdőrák, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a COPD okozta halálozásban.
Az elmúlt évek intézkedései – a dohányzási tilalomtól az adóemelésekig – ugyan visszafogtak bizonyos folyamatokat, de szakértők szerint nem alakult ki egységes, hosszú távú stratégia. Ezért szigorúbb szabályozást, magasabb adókat és hatékonyabb ellenőrzéseket sürgetnek, különösen az alternatív termékek piacán.
Szakmai szervezetek szerint az egyszerű felvilágosítás helyett olyan iskolai programokra van szükség, amelyek tartós szemléletváltást érnek el. Emellett a leszokást segítő készítmények szélesebb támogatása is fontos lenne. Az új magyar kormány egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt a Dohányzásmentes Világnap (május 31.) alkalmából felhívta a figyelmet arra, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek iskolások nikotinos termékeket kipróbálni:
„Látnunk kell, hogy a nikotinfüggőség kialakulását egy olyan iparág táplálja, amely folyamatosan új, hívogató termékekkel és ízekkel, és új fogyasztási formákkal igyekszik megszólítani a fiatal generációkat. Magyarország ezért határozott szakpolitikai elköteleződést vállal a dohányzás és a nikotinos termékek használatának további visszaszorítása mellett” – fogalmazott a miniszter egy korábbi Facebook-bejegyzésében.
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