Vészjelzés a magyar iskolákból: nikotinjárvány miatt indít hadjáratot az egészségügyi miniszter

A dohányzás továbbra is súlyos népegészségügyi problémát jelent Magyarországon, de a legnagyobb aggodalmat már nem a hagyományos cigaretta, hanem az alternatív nikotintermékek terjedése okozza. Az e-cigaretták, a hevített dohánytermékek, a snüssz és a nikotinpárnák egyre több fiatalt érnek el, ezért Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter határozott fellépést ígért – olvasható a Portfolio cikkében.

Az ESPAD európai felmérése szerint a magyar diákok 47 százaléka valamilyen formában dohányzónak tekinthető, miközben a tizenévesek 57 százaléka már kipróbálta az e-cigarettát. Bár a hagyományos cigaretta népszerűsége csökken, az új nikotintermékek gyorsan átveszik a helyét.