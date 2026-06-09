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dohányzás hegedűs zsolt egészségügyi miniszter

Vészjelzés a magyar iskolákból: nikotinjárvány miatt indít hadjáratot az egészségügyi miniszter

2026. június 09. 17:37

A kormányzat határozott szakpolitikai elköteleződést vállal a dohányzás és a nikotinos termékek használatának további visszaszorítása mellett.

2026. június 09. 17:37
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A dohányzás továbbra is súlyos népegészségügyi problémát jelent Magyarországon, de a legnagyobb aggodalmat már nem a hagyományos cigaretta, hanem az alternatív nikotintermékek terjedése okozza. Az e-cigaretták, a hevített dohánytermékek, a snüssz és a nikotinpárnák egyre több fiatalt érnek el, ezért Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter határozott fellépést ígért – olvasható a Portfolio cikkében.

Az ESPAD európai felmérése szerint a magyar diákok 47 százaléka valamilyen formában dohányzónak tekinthető, miközben a tizenévesek 57 százaléka már kipróbálta az e-cigarettát. Bár a hagyományos cigaretta népszerűsége csökken, az új nikotintermékek gyorsan átveszik a helyét.

A felnőtteknél sem jobb a helyzet

A felnőttek körében is kedvezőtlen a helyzet: a magyarok mintegy negyede napi rendszerességgel dohányzik, ami jóval meghaladja az OECD-országok átlagát. A dohányzás továbbra is 

jelentős szerepet játszik a tüdőrák, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a COPD okozta halálozásban.

Az elmúlt évek intézkedései – a dohányzási tilalomtól az adóemelésekig – ugyan visszafogtak bizonyos folyamatokat, de szakértők szerint nem alakult ki egységes, hosszú távú stratégia. Ezért szigorúbb szabályozást, magasabb adókat és hatékonyabb ellenőrzéseket sürgetnek, különösen az alternatív termékek piacán.

A megelőzés kulcskérdés

Szakmai szervezetek szerint az egyszerű felvilágosítás helyett olyan iskolai programokra van szükség, amelyek tartós szemléletváltást érnek el. Emellett a leszokást segítő készítmények szélesebb támogatása is fontos lenne. Az új magyar kormány egészségügyi minisztere, Hegedűs Zsolt a Dohányzásmentes Világnap (május 31.) alkalmából felhívta a figyelmet arra, hogy egyre fiatalabb korban kezdenek iskolások nikotinos termékeket kipróbálni:

„Látnunk kell, hogy a nikotinfüggőség kialakulását egy olyan iparág táplálja, amely folyamatosan új, hívogató termékekkel és ízekkel, és új fogyasztási formákkal igyekszik megszólítani a fiatal generációkat. Magyarország ezért határozott szakpolitikai elköteleződést vállal a dohányzás és a nikotinos termékek használatának további visszaszorítása mellett” – fogalmazott a miniszter egy korábbi Facebook-bejegyzésében.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 3 komment

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Takagi
2026. június 09. 18:39
Ital és a drog isnagyon megy. Ezekkel mi lesz?
Válasz erre
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0
lutra
2026. június 09. 18:13
Ez van, ha a szülők rossz példát mutatnak, akkor veszett fejsze nyele. Ezeket az ízesített nikotinos szarokat az íny alatt meg észre sem lehet venni. Szélmalomharc.
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2
1
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