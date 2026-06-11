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hidegfront hungaromet időjárás

Megérkezett a friss előrejelzés: ezt tartogatja a csütörtöki időjárás

2026. június 11. 07:51

A hidegfront után kisüt a nap, de nem mindenhol ússzuk meg az esőt.

2026. június 11. 07:51
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A HungaroMet előrejelzése szerint az ország fölött átvonuló hidegfront mögött fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, így csütörtökön a legtöbb helyen több órára is kisüt a nap. A Dunántúlon és a déli országrészben ugyanakkor tartósabban felhős körzetek is előfordulhatnak.

A keleti országrészt elérő csapadékzóna délelőttre elhagyja az országot, így az eső, a záporok és a zivatarok fokozatosan megszűnnek. A nap második felében legfeljebb az északkeleti térségben, illetve a déli határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar.

Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, keleten azonban ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

 

Összesen 2 komment

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tikkadt-szocske
•••
2026. június 11. 08:03 Szerkesztve
Mindenhol eshet és felszakadozhat a felhőzet. Ott felhőszakadás is lehetséges.
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1
0
pollip
2026. június 11. 07:56
Az esőt nem akarom megúszni, mert az pozitív. Éjszaka végre tisztességes mennyiségű esett nálunk. Örülünk:-)
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1
0
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