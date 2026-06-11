Megérkezett a friss előrejelzés: ezt tartogatja a csütörtöki időjárás

A HungaroMet előrejelzése szerint az ország fölött átvonuló hidegfront mögött fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, így csütörtökön a legtöbb helyen több órára is kisüt a nap. A Dunántúlon és a déli országrészben ugyanakkor tartósabban felhős körzetek is előfordulhatnak.

A keleti országrészt elérő csapadékzóna délelőttre elhagyja az országot, így az eső, a záporok és a zivatarok fokozatosan megszűnnek. A nap második felében legfeljebb az északkeleti térségben, illetve a déli határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar.