Megérkezett a friss előrejelzés: ezt tartogatja a csütörtöki időjárás

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A hidegfront után kisüt a nap, de nem mindenhol ússzuk meg az esőt.
A HungaroMet előrejelzése szerint az ország fölött átvonuló hidegfront mögött fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, így csütörtökön a legtöbb helyen több órára is kisüt a nap. A Dunántúlon és a déli országrészben ugyanakkor tartósabban felhős körzetek is előfordulhatnak.
A keleti országrészt elérő csapadékzóna délelőttre elhagyja az országot, így az eső, a záporok és a zivatarok fokozatosan megszűnnek. A nap második felében legfeljebb az északkeleti térségben, illetve a déli határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor vagy zivatar.
Az északnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, helyenként erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, keleten azonban ennél néhány fokkal melegebb is lehet. Estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
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