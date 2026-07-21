„Megpuccsolták a köztársasági elnököt. Nyugdíjazzák a nekik nem tetsző alkotmánybírákat. Belső-ázsiai politikai szuperhatóságot állítanak fel, bármiféle jogi kontroll nélkül. Korlátozzák a passzív választójogot, a politikai ellenfelek teljes parlamenti elitjét kinyírják. A kormányzati kulcspozíciókba a nemzetközi nagytőke embereit teszik Kapitánytól Orbán Anitáig, a nemzetközi nagytőke térfoglalását előkészíteni. A közmédia kulcspozícióiba külföldről fizetett politikai aktivistákat ültetnek, mint pl. Magyari Pétert a Kossuth rádió élére. Lefoglalják az ellenzék pártközpontjának szervereit. Ha valaki azt gondolja, ezek még mindig egy kiegyensúlyozott, magabíró jogállam ismérvei, akkor tessék, a legújabb:

…eltüntetik a képernyőről a Hazajárót, az egyik legjobb, legfontosabb identitás-alapozó műsort. Ez nem »csak egy műsor«. Ezzel elkezdődött a metapolitikai térfoglalás, a kulturkampf, az identitás-rombolás, ahol egyáltalán nem csupán az előző rezsim politikai tartalmai, hanem a kormányfüggetlen, nemzeti identitás- és kultúrateremtés nagy nehezen felállított bástyáit döntik most le.