Ft
Ft
25°C
16°C
Ft
Ft
25°C
16°C
07. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Az energiajogász Hazajáró vélemény

Üdvözöl a nemzetközi SZDSZ

2026. július 21. 21:07

Nem véletlen, hogy a Kárpát-hazára összpontosító zseniális műsor, a Hazajáró lett az egyik első áldozat. Több mint szimbólum.

2026. július 21. 21:07
null
Tóth Máté
Tóth Máté
Facebook

„Megpuccsolták a köztársasági elnököt. Nyugdíjazzák a nekik nem tetsző alkotmánybírákat. Belső-ázsiai politikai szuperhatóságot állítanak fel, bármiféle jogi kontroll nélkül. Korlátozzák a passzív választójogot, a politikai ellenfelek teljes parlamenti elitjét kinyírják. A kormányzati kulcspozíciókba a nemzetközi nagytőke embereit teszik Kapitánytól Orbán Anitáig, a nemzetközi nagytőke térfoglalását előkészíteni. A közmédia kulcspozícióiba külföldről fizetett politikai aktivistákat ültetnek, mint pl. Magyari Pétert a Kossuth rádió élére. Lefoglalják az ellenzék pártközpontjának szervereit. Ha valaki azt gondolja, ezek még mindig egy kiegyensúlyozott, magabíró jogállam ismérvei, akkor tessék, a legújabb:

…eltüntetik a képernyőről a Hazajárót, az egyik legjobb, legfontosabb identitás-alapozó műsort. Ez nem »csak egy műsor«. Ezzel elkezdődött a metapolitikai térfoglalás, a kulturkampf, az identitás-rombolás, ahol egyáltalán nem csupán az előző rezsim politikai tartalmai, hanem a kormányfüggetlen, nemzeti identitás- és kultúrateremtés nagy nehezen felállított bástyáit döntik most le. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Nem véletlen, hogy a Kárpát-hazára összpontosító zseniális műsor, a Hazajáró lett az egyik első áldozat. Több mint szimbólum.

Üdvözöl a nemzetközi SZDSZ. Újra itt vannak a nemzetközi dögevők.” 

Az energiajogász

Nyitókép: Facebook/ Hazajáró

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. július 21. 22:20
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
Válasz erre
0
0
Íjász
2026. július 21. 22:00
Sokkal cifrább dolgok lesznek itt 4 éven át. A választások előtt a Fideszre fanyalgó jobbos barátaimnak azt mondtam: ha a Tisza jön megkapjuk a teljes csomagot. Így is lesz. Jönnek a szivárványosok az iskolákba, majd óvodákba, bevándrolókat veszünk át az unióból (először "csak" pár ezret, utána évente mindig egyre többet, végül állampolgárságot kapnak), megy majd a pénz meg a fegyver Ukrajnának. Mindent levernek rajtunk, kamatostul. Minden generációnak kell egy kijózanodás. Úgy tűnik nálunk van, amelyiknek kettő is.
Válasz erre
5
0
kisskiss-7
2026. július 21. 21:58
🍓 H​e​​​l​​y​​i​​ ​​​c​s​​​a​​​j​​ok ​​​szexre ​​​m​​​á​​r​a​​​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​.​​​𝗧​𝗢​​​𝗣
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
•••
2026. július 21. 21:54 Szerkesztve
Pósa Lajos: Verje meg az Isten " Verje meg az Isten, Veretlen ne hagyja, Ki magyar létére Magát megtagadja. Szabadságunk fáját Fosztja-fosztogatja, Leveleit, virágait A viharnak adja. Verje meg az Isten Nem egyszer, de százszor Ki magyar létére Idegenhez pártol. Ősi jussát önként Idegennek dobja, Kincseinket egy más fajnak Kincstárába hordja."
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!