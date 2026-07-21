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oroszországi föderáció fekete - tenger nicușor dan román

Nyugalomra int a román hatóság, szerintük nem lesz baj a tankerhajó-tűzből

2026. július 21. 19:54

Nem jelent veszélyt a lakosságra.

2026. július 21. 19:54
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Nem jelent veszélyt a turistákra, a lakosságra, vagy a román tengerparton zajló tevékenységekre a Fekete-tengeren, a román partoktól mintegy 14 tengeri mérföldre található, keddre virradóra kigyulladt Gas Lisbon LNG-tankerhajó – közölte az Agerpres hírügynökségen keresztül a Román Tengerészeti Hatóság (ANR).

A hajó 17 fős személyzetét biztonságban kimenekítették, a három sérültet a tulcsai kórházba szállították.

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A hajó az egyiptomi Alexandriából az ukrajnai Renibe szállított propánt. A térségben hajózási riasztás van érvényben.

Nicușor Dan román elnök az esetet kommentálva megjegyezte: szerinte a történtek „az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni illegális agressziós háborújának következményei”. Az Alsó-Dunai Vízügyi Igazgatóság szerint a hajót tengeri drón találta el.

Nyitókép: MTI/MTVA/Ali Haider

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Összesen 3 komment

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kisskiss-7
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johannluipigus
2026. július 21. 20:01
Volt benne annyi tisztesség - románnál ritka -, hogy nem mondta azt, hogy orosz drón. Egyébként 8 millió elnyomott, létében fenyegetett orosz testvér megmentéséért indított háború Oroszország Anyácska részéről minden, de nem illegális.
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1
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kisskiss-7
2026. július 21. 19:55
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