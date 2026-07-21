Nyugalomra int a román hatóság, szerintük nem lesz baj a tankerhajó-tűzből

Nem jelent veszélyt a turistákra, a lakosságra, vagy a román tengerparton zajló tevékenységekre a Fekete-tengeren, a román partoktól mintegy 14 tengeri mérföldre található, keddre virradóra kigyulladt Gas Lisbon LNG-tankerhajó – közölte az Agerpres hírügynökségen keresztül a Román Tengerészeti Hatóság (ANR).

A hajó 17 fős személyzetét biztonságban kimenekítették, a három sérültet a tulcsai kórházba szállították.