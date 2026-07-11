„Magyar Péter Ankarában Nicusor Dan román elnökkel egészen biztosan kezet fogott. Erről még kép is készült.

Az mondjuk érdekelne, hogy akár ezen a villám megbeszélésen, akár más csatornákon sikerült-e már lépnie a nagyváradi magyar apát ügyében? Sikerült-e legalább szóba hoznia Fejes Rudolf Anzelm atya jogellenes meghurcolását, kálváriáját?

Kétlem. Más országok belügyeibe nem szólunk bele – mondta Orbán Anita külügyminiszter az ügy kapcsán. Nem szólnak bele, csak »lejattolnak« a néha kicsit magyarellenes vezetőikkel.”

Nyitóképünkön Fejes Rudolf Anzelm látható (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)