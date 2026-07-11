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nicusor dan orbán anita fejes rudolf anzelm román Magyar Péter

Magyar Péter Ankarában Nicusor Dan román elnökkel egészen biztosan kezet fogott

2026. július 11. 10:57

Érdekelne, hogy akár ezen a villám megbeszélésen, akár más csatornákon sikerült-e már lépnie a nagyváradi magyar apát ügyében.

2026. július 11. 10:57
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Lipták Tamás
Lipták Tamás
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„Magyar Péter Ankarában Nicusor Dan román elnökkel egészen biztosan kezet fogott. Erről még kép is készült.
Az mondjuk érdekelne, hogy akár ezen a villám megbeszélésen, akár más csatornákon sikerült-e már lépnie a nagyváradi magyar apát ügyében? Sikerült-e legalább szóba hoznia Fejes Rudolf Anzelm atya jogellenes meghurcolását, kálváriáját? 
Kétlem. Más országok belügyeibe nem szólunk bele – mondta Orbán Anita külügyminiszter az ügy kapcsán. Nem szólnak bele, csak »lejattolnak« a néha kicsit magyarellenes vezetőikkel.”

Nyitóképünkön Fejes Rudolf Anzelm látható (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
mostar2222
2026. július 11. 12:53
Még mindig a kézfogás téma....:) Tomi, nyomjad csak az ilyesmit, ez így bőven elég lesz a harmadik helyhez 2030-ban.
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5
nyugalom
2026. július 11. 12:45
Poloska kikezdte Sulyok Tamás fiát! Aderrel is eljatszogat, de nem sokaig! Az ő es gyerekei nyaralasat utaztatasat a sleppel együtt, papucsosilikevel ki fizeti?
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7
0
Belamy88
2026. július 11. 12:28
Egy segget választott kormányfőnek az ország hibbant csőcseléke...
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10
0
zakar zoltán béla
2026. július 11. 12:06
Erdogan stukkere nem engedte?!
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1
0
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