Szakadék szélén táncol Románia

Minderre a válasz az utóbbi években nagyjából ugyanaz volt: a sok veszekedés után a pártok valahogy megegyeztek, közös fellépéssel és sok ígérettel (2020-as és 2024-es parlamenti választás) vagy éppen sajátos alkotmányértelmezéssel (2024-es elnökválasztás) visszaszorították a szélsőjobbot, és megígérték, hogy mostantól jól fognak kormányozni. Az utóbbi egy évben viszont az Ilie Bolojan miniszterelnök által összefogott szalonképes pártok éppen egymással voltak elfoglalva, s az ország a brutális költségvetési hiánnyal, az inflációval, a sérelmes különadókkal, az elégtelen pénzügyi korrekciókkal és az EU-források zárolásával egyre mélyebb gazdasági válság felé tart. Eközben a szélsőjobboldal minden erejével igyekszik meggyőzni a polgárokat: a fősodratú pártokkal szemben valójában csakis ő képviseli a népet. Persze a soviniszta tábor pártjai is küzdenek a szavazókért: az Úz-völgyi osztrák–magyar temető feldúlásában fogant AUR mellett ott van a belőle kiszakadt két kistestvér, a Fiatal Emberek Pártja (POT), amely egyébként az érvénytelenített elnökválasztás első fordulójának győztes jelöltje, Călin Georgescu mögött állt, valamint a még nála is szélsőségesebb SOS Románia.

Egyébként utóbbi javaslatára a törvényhozás alsóháza nemrég hallgatólagosan elfogadta a Moldovával való egyesülésről szóló törvényt.

Ez eddig a nagy kép. Az aktuális kormányválság április végén robbant ki, amikor a koalíció legnagyobb pártja, a PSD bejelentette, megvonja politikai támogatását a PNL miniszterelnökétől. A szociáldemokraták szerint a kormány megszorító politikája – amelyet a rekordméretű költség­vetési hiány miatt vezettek be – vállalhatatlan terhet jelentett nekik, amelyhez nem akarták adni az arcukat. Egyúttal közölték, hogy minisztereiket is kivonják a kabinetből.