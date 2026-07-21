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Magyar Péter és a bekapcsolt mikrofon esete: „Figyeljetek légy szíves, itt a teljes sajtó!” (VIDEÓ)

2026. július 21. 14:45

A miniszterelnök egyértelmű utasítást adott a Tisza képviselőinek a keddi parlamenti ülésen.

2026. július 21. 14:45
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A parlament keddi ülésének egyik váratlan pillanata volt, amikor bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja. A közvetítésben hallhatóvá vált, amint a Tisza képviselőihez fordulva sajtókommunikációs instrukciót ad – írja cikkében a Telex. Hozzátették: a felvétel szerint a miniszterelnök a képviselőtársainak azt mondta:

Figyeljetek légy szíves! Itt a teljes sajtó, Andi körbe fog írni. Légy szíves mindenki, szigorúan két mondat.”

A kijelentés egy rövid technikai szünet alatt hangzott el, amelyet Hallerné Nagy Anikó, a Forsthoffer Ágnest helyettesítő ülésvezető házelnök rendelt el. A felvételen ezután a kormányfő még mondott valamit, de az már nem hallható egyértelműen.

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A keddi ülés egyébként sem volt mentes a feszültségektől. Több fideszes képviselő személyes érintettség címén kért szót, azonban az ülésvezetés elnémította a mikrofonjukat, mivel felszólalásukat nem az előírt indoklással kezdték meg. Ez újabb vitákat váltott ki az Országgyűlés működésével és a felszólalási jogok gyakorlásával kapcsolatban.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter farizeusnak nevezte a KDNP frakcióvezető-helyettesét, Juhász Hajnalkát, és azt állította, hogy nem létező szavazóknak beszél. A kereszténydemokrata párt később határozottan visszautasította azt a stílust is, amit a Tisza nevében Hatala-Orosz Csaba az Országházban megengedett magának, aki megjegyzést tett Juhász külsejére. Hatala-Orosz szerint félreértés történt, bár azt elismerte: a mód és a stílus nem volt a Házhoz méltó, de a tartalmi részét visszautasítja. Utóbbit lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítják fel.

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 71 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 18:50
🍓 H​​​e​​l​​​y​​​i​​​ ​c​​s​​a​​j​​ok ​szexre ​m​á​​​r​​a​:​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​​​.​​𝗧​​​𝗢​​​𝗣
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google-2
2026. július 21. 18:49
Kétszínű dög. A sajtótól fél, mert nem tud mindenkit Kontrollálni.
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kisskiss-7
2026. július 21. 18:12
🍓 H​e​​​l​​y​​​i​​ ​​​c​s​​a​​​j​​​ok ​​​szexre ​m​á​​r​​a​​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​.​​𝗧​𝗢​𝗣
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Bastyaelvtars
2026. július 21. 18:09
Szarvasbika Hazamegyek, fideszkurva :) Es nem csak én, de nagyon sok bajororszagi magyar ismerősöm készül haza a felszabadult Magyarországra fél, egy éven belül. Ha nincs kormányvaltas eszünkben nem lenne hazakoltozni...
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