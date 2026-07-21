Magyar Péter és a bekapcsolt mikrofon esete: „Figyeljetek légy szíves, itt a teljes sajtó!” (VIDEÓ)

A parlament keddi ülésének egyik váratlan pillanata volt, amikor bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja. A közvetítésben hallhatóvá vált, amint a Tisza képviselőihez fordulva sajtókommunikációs instrukciót ad – írja cikkében a Telex. Hozzátették: a felvétel szerint a miniszterelnök a képviselőtársainak azt mondta:

Figyeljetek légy szíves! Itt a teljes sajtó, Andi körbe fog írni. Légy szíves mindenki, szigorúan két mondat.”

A kijelentés egy rövid technikai szünet alatt hangzott el, amelyet Hallerné Nagy Anikó, a Forsthoffer Ágnest helyettesítő ülésvezető házelnök rendelt el. A felvételen ezután a kormányfő még mondott valamit, de az már nem hallható egyértelműen.