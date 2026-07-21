Magyar Péter és a bekapcsolt mikrofon esete: „Figyeljetek légy szíves, itt a teljes sajtó!” (VIDEÓ)

A keddi ülés egyébként sem volt mentes a feszültségektől. Több fideszes képviselő személyes érintettség címén kért szót, azonban az ülésvezetés elnémította a mikrofonjukat, mivel felszólalásukat nem az előírt indoklással kezdték meg. Ez újabb vitákat váltott ki az Országgyűlés működésével és a felszólalási jogok gyakorlásával kapcsolatban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter farizeusnak nevezte a KDNP frakcióvezető-helyettesét, Juhász Hajnalkát, és azt állította, hogy nem létező szavazóknak beszél. A kereszténydemokrata párt később határozottan visszautasította azt a stílust is, amit a Tisza nevében Hatala-Orosz Csaba az Országházban megengedett magának, aki megjegyzést tett Juhász külsejére. Hatala-Orosz szerint félreértés történt, bár azt elismerte: a mód és a stílus nem volt a Házhoz méltó, de a tartalmi részét visszautasítja. Utóbbit lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítják fel.