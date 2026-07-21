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demokrácia Fidesz ellenállás

Ellenállási nyilatkozat

2026. július 21. 20:37

Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra.

2026. július 21. 20:37
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Fidesz Magyarország
Fidesz Magyarország
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„A német és a szovjet megszállással ránk kényszerített diktatúrák évtizedei után 1990-ben a magyar nép kivívta a szabadságot, és megteremtette a demokratikus jogállamot.

A hatodik szabadon választott országgyűlés 2011-ben elfogadta Magyarország Alaptörvényét, ezzel lezárta a rendszerváltás átmeneti korszakát, kiépítette a nemzeti szuverenitás garanciáit, megteremtette a demokratikus jogállam alapjait, és elindította Magyarországot a felemelkedés útján.

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A 2026-os választások után a Tisza Párt megváltoztatta Magyarország alkotmányos rendszerét. Az Alaptörvény 17. módosítása után Magyarország többé nem demokratikus jogállam. Újra az önkényuralom korszaka köszöntött Magyarországra.

A választójog korlátozásával megszűnt a politikai verseny, és ezzel véget ért a demokrácia. A köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság elnökét eltávolították, ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, a fékeket és ellensúlyokat kiiktatták, a jogállamiságot fölszámolták.

Az így létrehozott új politikai rendszer illegitim, mert az Alaptörvény durva sérelmével hozták létre, és mert célja a hatalom kizárólagos birtoklása. A Fidesz az új önkényuralmi rendszert elutasítja. Az elmozdított tisztségviselők helyére állított személyek megválasztásában nem veszünk részt. A demokratikus jogállam helyreállítása után döntéseiket felülvizsgáljuk.

Az önkénnyel szemben minden állampolgárnak jogában áll fellépni. A Fidesz ezért nemcsak a kormány, de az új politikai rendszer ellenfele is lesz. A hatalmi önkénnyel szemben a parlamenten belül és kívül minden békés eszközt igénybe vesz.

A mai naptól az a küldetésünk, hogy helyreállítsuk a demokratikus jogállamot. Az önkényuralmi rendszer áldozatait megsegítjük. A Tisza-kormány által elkövetett jogsértéseket nyilvántartjuk. A demokratikus jogállam visszaállítása után az áldozatoknak és a károsultaknak megadjuk az őket megillető jóvátételt.

A biztos, nyugodt polgári élet helyreállítása érdekében támogatunk mindenkit, aki az önkényuralommal szemben, a szabadság mellett felemeli a hangját, másokkal összefogva fellép, és kiáll a demokratikus jogállam helyreállításáért. Senki sem veheti el a magyarok szabad, biztonságos, nyugodt élethez és boldoguláshoz való jogát.

Minél többen és minél bátrabban emeljük fel a hangunkat, annál hamarabb ér véget a mai ámokfutás, és visszatérhetünk a Tisza Párt uralma miatt megszakadt békés, biztonságos és szabad magyar élethez. 

Úgy legyen!”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 24 komment

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elcapo-3
2026. július 21. 21:55
Őrjöng a lumpenproli csőcselék! Kohn -poloska -Péter és a bandája!
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helyrerakosgat
2026. július 21. 21:54
Isten ne adja, hogy megtudjuk, ki a faszom adta ki ezt a nyilatkozatot. Még mindig van hova nyesni a szar Mandinert, mert a szerkesztőségben láthatóan még mindig tolonganak az alsó tagozatot el nem végzett buta szarháziak.
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kisskiss-7
2026. július 21. 21:46
🍓 H​e​​l​y​i​​​ ​c​s​​​a​j​​​ok ​szexre ​​​m​​á​​r​​​a​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​​.​​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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Palatin
2026. július 21. 21:45
MP jelenleg jobban hasonlít egy karácsonyi vásárra betévedt, - és ott zavarában a sátrakat felborogató -, vadkanhoz mint egy miniszterelnökhöz. Néhány hónap múlva meg majd úgy fog kinézni, mint egy kopaszra nyírt komondor, amelyik szégyenében a házikójában gubbaszt letargikus állapotban.
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2
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