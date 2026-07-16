Az ország ezen részein jöhet hűsítő felhőszakadás

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Délelőtt még többfelé várható eső és zivatar, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, miközben a hőség is visszatér.
Nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég délelőtt, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap – írja a met.hu. A Dunántúlon kora délutánig eső, zápor és zivatar is előfordulhat. A csapadékzóna az ország középső részei felé haladva fokozatosan gyengül és megszűnik. Délután már inkább csak elszórtan, főként az Északi-középhegységben és az Alpokalján alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
A reggeli és délelőtti órákban a Dunántúl délnyugati kétharmadán, valamint a Duna–Tisza köze déli részén egy kiterjedt csapadékrendszer okozhat esőt és zivatarokat. Ezekhez helyenként felhőszakadás is társulhat, rövid idő alatt akár 30–40 millimétert meghaladó csapadékkal.
Délután már kevesebb zivatar várható, de az Északi-középhegységben és az Alpokalján egy-egy erősebb cellát 55–70 km/órás széllökések, kisebb, 2 centiméternél kisebb átmérőjű jég, valamint intenzív csapadék kísérhet. A zivatarok az esti órákra fokozatosan megszűnnek.
A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, átmenetileg csak a zivatarok környezetében erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére pedig 19–26 fok közé hűl le a levegő. A napi középhőmérséklet az északkeleti, illetve a csapadékosabb nyugati és délnyugati tájak kivételével többfelé meghaladja a 25 fokot, az Alföld délkeleti részén pedig helyenként a 27 fokot is elérheti.
Nyitókép: MTI/Varga György