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Az ország ezen részein jöhet hűsítő felhőszakadás

2026. július 16. 06:50

Délelőtt még többfelé várható eső és zivatar, délutánra azonban felszakadozik a felhőzet, miközben a hőség is visszatér.

2026. július 16. 06:50
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Nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég délelőtt, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap – írja a met.hu. A Dunántúlon kora délutánig eső, zápor és zivatar is előfordulhat. A csapadékzóna az ország középső részei felé haladva fokozatosan gyengül és megszűnik. Délután már inkább csak elszórtan, főként az Északi-középhegységben és az Alpokalján alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

A reggeli és délelőtti órákban a Dunántúl délnyugati kétharmadán, valamint a Duna–Tisza köze déli részén egy kiterjedt csapadékrendszer okozhat esőt és zivatarokat. Ezekhez helyenként felhőszakadás is társulhat, rövid idő alatt akár 30–40 millimétert meghaladó csapadékkal.

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Délután már kevesebb zivatar várható, de az Északi-középhegységben és az Alpokalján egy-egy erősebb cellát 55–70 km/órás széllökések, kisebb, 2 centiméternél kisebb átmérőjű jég, valamint intenzív csapadék kísérhet. A zivatarok az esti órákra fokozatosan megszűnnek.

A szél általában gyenge vagy mérsékelt marad, átmenetileg csak a zivatarok környezetében erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, estére pedig 19–26 fok közé hűl le a levegő. A napi középhőmérséklet az északkeleti, illetve a csapadékosabb nyugati és délnyugati tájak kivételével többfelé meghaladja a 25 fokot, az Alföld délkeleti részén pedig helyenként a 27 fokot is elérheti.

Nyitókép: MTI/Varga György

 

 

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