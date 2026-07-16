Az ország ezen részein jöhet hűsítő felhőszakadás

Nagy területen lesz erősen felhős vagy borult az ég délelőtt, majd a felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, kisüt a nap – írja a met.hu. A Dunántúlon kora délutánig eső, zápor és zivatar is előfordulhat. A csapadékzóna az ország középső részei felé haladva fokozatosan gyengül és megszűnik. Délután már inkább csak elszórtan, főként az Északi-középhegységben és az Alpokalján alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

A reggeli és délelőtti órákban a Dunántúl délnyugati kétharmadán, valamint a Duna–Tisza köze déli részén egy kiterjedt csapadékrendszer okozhat esőt és zivatarokat. Ezekhez helyenként felhőszakadás is társulhat, rövid idő alatt akár 30–40 millimétert meghaladó csapadékkal.