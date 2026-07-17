Időjárás: nagyon meleg lesz pénteken, de több helyen leszakadhat az ég

A forróság a keringési rendszer számára jelenthet nagy megterhelést, ezért a legmelegebb órákban érdemes kerülni a fizikai erőt igénylő tevékenységeket. Az UV-sugárzás rendkívül erős lesz, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a rendszeres folyadékpótlás – írja a Köpönyeg.

A zivatarrendszert a Dunántúlon és az Alföld nyugati részén nagyobb területen viharos széllökések (általánosan 60-90 kilométer per óra), jégeső (ált. kevesebb mint 2 centiméter), illetve intenzív csapadék (ált. 10-25 milliméter) kísérheti.

Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati, valamint középső részein ennél hevesebb kísérőjelenségek is társulhatnak hozzá, akár 90 kilométer per órát meghaladó károkozó szélroham, nagyobb méretű jég (körülbelül 2-4 centiméter), illetve felhőszakadás (több mint 30 milliméter) is előfordulhat – teszi hozzá előrejelzésében a HungaroMet.