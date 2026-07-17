Ft
Ft
34°C
21°C
Ft
Ft
34°C
21°C
07. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
időjárás kánikula időjárás-előrejelzés

Időjárás: nagyon meleg lesz pénteken, de több helyen leszakadhat az ég

2026. július 17. 07:20

A délutáni maximumok 31 és 37 Celsius-fok között alakulnak, de egy zivatarrendszer intenzív csapadékot, nagyobb méretű jeget és erős széllökéseket hozhat magával.

2026. július 17. 07:20
null

Pénteken sok napsütésre és országszerte kánikulára készülhetünk. A délután második felében 

nyugat felől egy közeledő hidegfront hatására egyre sűrűbb gomolyfelhő-képződés várható, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak.

A déli szél többfelé megélénkül, az északnyugati tájakon időnként erős lökések is kísérhetik, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hajnali minimumok 14 és 21, a délutáni maximumok 31 és 37 Celsius-fok között alakulnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A hőségre érzékenyek szervezetét megviselheti a kánikula. 

Előfordulhat 

  • fejfájás, 
  • fáradékonyság, 
  • tompaság, 
  • koncentrációs nehézségek, valamint 
  • fokozott folyadékigény. 

A forróság a keringési rendszer számára jelenthet nagy megterhelést, ezért a legmelegebb órákban érdemes kerülni a fizikai erőt igénylő tevékenységeket. Az UV-sugárzás rendkívül erős lesz, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a rendszeres folyadékpótlás – írja a Köpönyeg.

A zivatarrendszert a Dunántúlon és az Alföld nyugati részén nagyobb területen viharos széllökések (általánosan 60-90 kilométer per óra), jégeső (ált. kevesebb mint 2 centiméter), illetve intenzív csapadék (ált. 10-25 milliméter) kísérheti.

Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati, valamint középső részein ennél hevesebb kísérőjelenségek is társulhatnak hozzá, akár 90 kilométer per órát meghaladó károkozó szélroham, nagyobb méretű jég (körülbelül 2-4 centiméter), illetve felhőszakadás (több mint 30 milliméter) is előfordulhat – teszi hozzá előrejelzésében a HungaroMet.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. július 17. 08:36
Ez a július közepén megszokott hőmérséklet már, csak 40 fok ne legyen. Csapadék meg amennyi belefér mert katasztrófa van.
Válasz erre
1
0
Bitrex®
2026. július 17. 08:26
HELLÓ MANDINER! MUNKA VAN! HELLÓ KITTY FELTÁMADT! 5000+ szexhirdetés pár óra leforgása alatt. CSINÁLJATOK VALAMIT, BASSZÁTOK MEG!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!