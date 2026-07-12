Hidegfront érkezik vasárnap, négy vármegyére figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt

Az északkeleti országrészben a nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Az ország többi részén ezzel szemben napos, száraz idő várható gomolyfelhőkkel, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Sokfelé élénk, időnként erős északnyugati szél fújhat.

Hétfőn is többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Délután a megnövekvő gomolyfelhőzet miatt átmenetileg csökkenhet a napsütés, zápor legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő. Az északi, északkeleti szél továbbra is élénk, helyenként erős marad, a délutáni hőmérséklet pedig 26 és 33 fok között alakul.