Hidegfront érkezik vasárnap, négy vármegyére figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt

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Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére.
Vasárnap gyenge hidegfront éri el Magyarországot, amely elsősorban az északkeleti országrész időjárását befolyásolja.
A várható záporok és zivatarok miatt a HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére.
A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok elsődleges veszélyforrását a villámlás jelenti, emellett helyenként erős széllökések és kisebb méretű jégeső is előfordulhat.
Az északkeleti országrészben a nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
Az ország többi részén ezzel szemben napos, száraz idő várható gomolyfelhőkkel, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Sokfelé élénk, időnként erős északnyugati szél fújhat.
Hétfőn is többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Délután a megnövekvő gomolyfelhőzet miatt átmenetileg csökkenhet a napsütés, zápor legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő. Az északi, északkeleti szél továbbra is élénk, helyenként erős marad, a délutáni hőmérséklet pedig 26 és 33 fok között alakul.
A hosszabb távú előrejelzés szerint a hét második felében ismét melegszik az idő. A jövő hét végéig túlnyomóan napos, időnként felhős idő várható, a nappali csúcshőmérséklet többfelé elérheti a 33–36 fokot. Számottevő csapadékra egyelőre továbbra sem mutatkozik esély.
Nyitókép forrása: Facebook (HungaroMet Nonprofit Zrt.)