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hidegfront hungaromet időjárás zivatar figyelmeztetés

Hidegfront érkezik vasárnap, négy vármegyére figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt

2026. július 12. 08:21

Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére.

2026. július 12. 08:21
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Vasárnap gyenge hidegfront éri el Magyarországot, amely elsősorban az északkeleti országrész időjárását befolyásolja.

A várható záporok és zivatarok miatt a HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyére.

A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarok elsődleges veszélyforrását a villámlás jelenti, emellett helyenként erős széllökések és kisebb méretű jégeső is előfordulhat.

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Az északkeleti országrészben a nappali csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Az ország többi részén ezzel szemben napos, száraz idő várható gomolyfelhőkkel, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Sokfelé élénk, időnként erős északnyugati szél fújhat.

Hétfőn is többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Délután a megnövekvő gomolyfelhőzet miatt átmenetileg csökkenhet a napsütés, zápor legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő. Az északi, északkeleti szél továbbra is élénk, helyenként erős marad, a délutáni hőmérséklet pedig 26 és 33 fok között alakul.

A hosszabb távú előrejelzés szerint a hét második felében ismét melegszik az idő. A jövő hét végéig túlnyomóan napos, időnként felhős idő várható, a nappali csúcshőmérséklet többfelé elérheti a 33–36 fokot. Számottevő csapadékra egyelőre továbbra sem mutatkozik esély.

Nyitókép forrása: Facebook (HungaroMet Nonprofit Zrt.)

 

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Összesen 2 komment

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valaki-954
2026. július 12. 10:50
Magyaroraszágon az esőfelhőket nagy erőkkel oszlatják el a jégesőelhárítónak álcázott aszálykeltő berendezésekkel. Ez kell Magyarországnak? Szeretném látni, hogy a gazdák mikor takarítják el ezeket a berendezéseket. Nincsen olyan "jégeső", ami akár csak megközelítóen akkora kárt tud okozni, mint az aszály.
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Bitrex®
2026. július 12. 10:18
Vármegyék ellen nincs kifogásom. Legfeljebb a proli, agyhalott tiszások egy részének.
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