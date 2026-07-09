Időjárás: majdnem fagyott Szikszón, megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord

Zivatarhullámmal tér vissza a harminc fok feletti hőség
A várható esőzések miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei településen 3,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet csütörtök hajnalban.
Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.
Azt írták: szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak, emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.
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A várható esőzések miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
Hozzátették: a szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.
A legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,9 fokot Szikszón mérték, ez pedig új napi országos hidegrekordot jelent.
A korábbi csúcs 4,3 fok volt, amit még 1962-ben mértek Csákváron.
Ami pedig a csütörtök illeti, változó vastagságú felhőzet terjeszkedik fölöttünk dél, délkelet felé. Ennek szakadozását, csökkenését követően alapvetően sok napsütés ígérkezik, ugyanakkor gomolyfelhő-képződésre is számíthatunk. Ez utóbbi főként az északkeleti országrészben lehet erőteljesebb, leginkább arrafelé keletkezhetnek záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél napközben ismét több helyen megerősödik, zivatarok környezetében átmeneti viharos széllökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére többnyire 13 és 21 fok közé hűl le a levegő
– tájékoztatott a Kiderül időjárási portál.
Nyitókép: MTI/Vajda János (illusztráció)