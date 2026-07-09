Időjárás: majdnem fagyott Szikszón, megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord

Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták: szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak, emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.