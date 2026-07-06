Zivatarhullámmal tér vissza a harminc fok feletti hőség

Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?
Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés.
A várható esőzések miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk.
Elszórtan záporok, zivatarok is előfordulnak majd, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az esőzések miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.
Mint írják, az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl a levegő. „Hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél pár fokkal hűvösebb az idő.”
Nyitókép: MARTIN BERNETTI / AFP