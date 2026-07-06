Zivatarhullámmal tér vissza a harminc fok feletti hőség

A HungaroMet előrejelzése szerint hétfőn a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk.

Elszórtan záporok, zivatarok is előfordulnak majd, amelyek északnyugatról délkelet felé tartanak. Az esőzések miatt az egész országban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Mint írják, az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél.