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hungaromet zivatar szél

Zivatarok, vihar és jégeső is jöhet: csaknem az egész országra kiadták a figyelmeztetést

2026. július 08. 07:02

A zivatarok környezetében hirtelen viharossá fokozódhat a légmozgás, a legerősebb széllökések elérhetik az 55-75 kilométer per órás sebességet is.

2026. július 08. 07:02
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Reggeltől észak felől határozottan csökken a felhőzet, és egyre többfelé naposra fordul az idő – olvasható a HungaroMet oldalán. Az ország délnyugati harmadán és északkeleten ugyanakkor erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés és főleg ezeken a tájakon lehet számítani napközben záporokra, zivatarokra. Este ezek feloszlanak, nagy területen kiderül az ég. Egy fölöttünk átvonuló hidegfront hatására eleinte még csak északon, napközben már nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, északi irányba forduló szél. Viharos lökések emellett zivatarok környezetében is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Késő este 15 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk.

Szerdán a délutáni órákban a napsütés mellett elsősorban a nyugati, délnyugati, illetve az északkeleti vidékeken fordulhatnak elő zivatarok. A gócokat intenzív csapadék, valamint apró szemű, 1-2 centiméter átmérőnél kisebb jég is kísérheti – írja az Index.

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A zivatarok környezetében hirtelen viharossá fokozódhat a légmozgás, a legerősebb széllökesek elérhetik az 55-75 kilométer per órás sebességet is. Estére azonban megnyugszik a légkör, és a zivatartevékenység fokozatosan teljesen megszűnik.

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán csaknem az egész országra kiadták a figyelmeztetést zivatarok miatt. 

Nyitókép forrása: Tobias SCHWARZ / AFP

 

 

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