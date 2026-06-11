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ruff bálint Magyar Péter igazságügyi minisztérium kontroll

Rendkívül jövedelmezőnek bizonyult Ruff Bálint és édesanyja közös vállalkozása

2026. június 11. 07:48

Az ügy pikantériája, hogy erre éppen a Magyar Péter testvére által igazgatott portál hívta fel a figyelmet.

2026. június 11. 07:48
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78 százalékos profitrátát ért el Ruff Bálint volt tanácsadó cége 2025-ben – írta Facebook-oldalán a Kontroll, a Magyar Péter öccse által vezetett lap. Mint kifejtették, az Invisible Hand Kft. az árbevételét és egyúttal a hatékonyságát is növelte tavaly. 

Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs oldala szerint 

Ruffék cégének forgalma 7 millió forinttal, adózott eredménye pedig 7,5 millióval emelkedett 2024-hez képest, amikor a profit és az árbevétel aránya 67 százalékon alakult. 

Azt is megjegyezte a Kontroll a Facebookon, hogy a vállalkozásban a kancelláriaminiszter az édesanyjával közösen volt tulajdonos, de a Ruff Bálint miniszteri kinevezésével együtt járó összeférhetetlenségi szabályok miatt mindketten megváltak érdekeltségüktől.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

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Összesen 10 komment

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szim-patikus
2026. június 11. 09:13
Egészségükre.
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0
0
elcapo-3
2026. június 11. 08:12
Az anyuci segít a kisfiának? Gondolom reggel felöltözni is! Ez is egy mutyikirály!
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8
0
Obsitos Technikus
2026. június 11. 08:07
Uff papa 2009-es Róbert magánkórházi akciójáról is lehetne mesélni. Csak hát túl sok volt a fidesz-közeli szál, így 2010 után elcsöndesedett a dolog. Ezek ugyanazok.
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8
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