Rendkívül jövedelmezőnek bizonyult Ruff Bálint és édesanyja közös vállalkozása

Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Az ügy pikantériája, hogy erre éppen a Magyar Péter testvére által igazgatott portál hívta fel a figyelmet.
78 százalékos profitrátát ért el Ruff Bálint volt tanácsadó cége 2025-ben – írta Facebook-oldalán a Kontroll, a Magyar Péter öccse által vezetett lap. Mint kifejtették, az Invisible Hand Kft. az árbevételét és egyúttal a hatékonyságát is növelte tavaly.
Az Igazságügyi Minisztérium céginformációs oldala szerint
Ruffék cégének forgalma 7 millió forinttal, adózott eredménye pedig 7,5 millióval emelkedett 2024-hez képest, amikor a profit és az árbevétel aránya 67 százalékon alakult.
Azt is megjegyezte a Kontroll a Facebookon, hogy a vállalkozásban a kancelláriaminiszter az édesanyjával közösen volt tulajdonos, de a Ruff Bálint miniszteri kinevezésével együtt járó összeférhetetlenségi szabályok miatt mindketten megváltak érdekeltségüktől.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
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