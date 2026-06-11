Rendkívül jövedelmezőnek bizonyult Ruff Bálint és édesanyja közös vállalkozása

„Eszement gyűlölet terjedt el az országban az utóbbi hónapokban, ami a filmszakmába is beivódott” – Kálomista Gábor a Mandinernek

Miért döntött úgy, hogy felhagy a filmproducerkedéssel? Mi a véleménye az „abszolút filmszínházról”? Erről is kérdeztük a Thália Színház igazgatóját, aki az Eszenyi-ügy margóján egyúttal azt is leszögezte, végre napvilágra kell kerülniük a több évtizedes színházi visszaéléseknek.