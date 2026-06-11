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belgrád nis közlemény tranzakció MOL eladó

Reagált a Mol a szerbiai hírekre, kiderült, mi lesz a NIS-üzlettel

2026. június 11. 08:54

Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében – közölte a vállalat.

2026. június 11. 08:54
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A Mol Nyrt. közleményben arról tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket,  hogy sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról. 

Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében 

– húzták alá. 

Belgrád is jól járna ezzel a lépéssel

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter arról számolt be Instagram-oldalán, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal a NIS 56,15 százalékos részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol. 

Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában, illetve adott esetben azok megakadályozásában.

Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
egyszeri
2026. június 11. 09:57
Azt azért tudni kell, hogy ha nyélbe lesz ütve ez az üzlet, és reméljük úgy lesz, az legfőképp Orbán Viktor politikájának és politikai előkészítésének köszönhető! Hiába fog páváskodni Bütyök majd a szerződés megkötésénél.
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2
0
szim-patikus
2026. június 11. 09:00
Ez már volt. Nincs benne új.
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0
4
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