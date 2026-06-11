Reagált a Mol a szerbiai hírekre, kiderült, mi lesz a NIS-üzlettel

Bejelentették a szerbek: megállapodás született a Mollal
Hosszú ideje vártuk már, hogy kompromisszum szülessen.
Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében – közölte a vállalat.
A Mol Nyrt. közleményben arról tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket, hogy sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlása ügyében megkötendő részvényes megállapodásról.
Az eladóval és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében
– húzták alá.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter arról számolt be Instagram-oldalán, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal a NIS 56,15 százalékos részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol.
Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában, illetve adott esetben azok megakadályozásában.
Nyitókép: MTI/PAP/Piotr Polak
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Hosszú ideje vártuk már, hogy kompromisszum szülessen.