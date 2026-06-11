Reagált a Mol a szerbiai hírekre, kiderült, mi lesz a NIS-üzlettel

Belgrád is jól járna ezzel a lépéssel

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter arról számolt be Instagram-oldalán, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal a NIS 56,15 százalékos részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol.

Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában, illetve adott esetben azok megakadályozásában.