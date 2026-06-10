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NIS Mol megegyezés Szerbia kompromisszum

Bejelentették a szerbek: megállapodás született a Mollal

2026. június 10. 22:27

Hosszú ideje vártuk már, hogy kompromisszum szülessen.

2026. június 10. 22:27
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Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar Mol és a szerb állam között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjével kapcsolatban, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter az Instagramon szerdán.

A tárcavezető a bejegyzésben ismertette, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal a NIS 56,15 százalékos részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol. Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában, illetve adott esetben azok megakadályozásában.

Ami a pancsovai kőolajfinomító működését illeti, a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a finomító a jövőben is a korábbiakhoz hasonlóan működik,

legalább ugyanakkora éves átlagkapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetését megelőző négy évben, amikor a NIS kiváló üzleti eredményeket ért el. A finomító ilyen szintű működése elengedhetetlen a szerbiai üzemanyagpiac ellátásához, ezért ez a kérdés a szerb fél egyik legfontosabb prioritása volt. Büszke vagyok arra, hogy sikerült olyan megállapodást elérnünk, amely rendkívül fontos és hasznos Szerbia polgárai számára” – hangsúlyozta a miniszter.

A miniszter tájékoztatása szerint a szerb állam képviselői a NIS igazgatótanácsában a jövőben szélesebb jogosítványokkal rendelkeznek majd a döntéshozatal és az ország számára kedvezőtlen döntések blokkolása terén.

Szerbia ilyen mértékű befolyással nem rendelkezett a NIS 2008-as privatizációja óta – mutatott rá.

(MTI)

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

 

Összesen 3 komment

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bozzio-2
2026. június 10. 23:42
A MOL-é a pancsovai, pozsonyi, rijekai, százhalombattai finomító, a régióban megkerülhetetlen. Az ÖMV-t megüti a guta, nemrég volt pedig, mikor fel akarta vásárolni a MOL részvényeket.
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europész
2026. június 10. 23:17
Orbánnak köszönhető ez is.Remélem négy év pihenő után visszatérhet.Remélem addigra még nem tudják leammortizálni az országot.Habár Isten tudja mire képes ez a barom dupla magyar kormány.
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pollip
2026. június 10. 22:51
Szuper! A horvátok ellen drukkerek voltak:-))))
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