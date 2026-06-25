„Brüsszel se kiköpni, se lenyelni nem tudja a Nyugat-Balkán országait” – Kosztur András a Mandinernek

A szakértő szerint ugyanakkor hiba lenne túldimenzionálni a két ország kapcsolatát. Szerbia több ponton is igyekezett egyensúlyozni az elmúlt években a Nyugat és a Kelet között, a kapcsolatok egyáltalán nem nevezhetők egyoldalúnak.

Szerbia és Oroszország nem szövetségesek, Belgrád fegyvereket is ad el Ukrajna beszállítópartnereinek, az energetikai szférán kívül pedig a két ország gazdasági kapcsolata sem túlzottan kiterjedt”

– mutatott rá Kosztur András, külön hangsúlyozva, hogy Belgrád tulajdonképpen bármikor kifarolhatna a jó viszonyból:

Moszkvának nem sok eszköze lenne egy ilyen szakítás megakadályozására. Belgrádnak azonban egyszerűen nincs oka rá, mert több probléma származna belőle, mint haszon”

– fogalmazott a külpolitikai szakértő, hozzátéve, hogy egy ilyen elhatározás nem a szerb köztársasági elnök vagy a törvényhozás akaratán múlik:

Az lenne a döntő tényező, hogy az EU mekkora nyomást gyakorolna Szerbiára egy ilyen lépés érdekében.”

„Amit szabad Jupiternek...”

Az Európai Unió rendszeresen számonkéri Belgrádon, hogy nem igazodik maradéktalanul a szövetség közös kül- és biztonságpolitikájához. Kosztur András szerint azonban az uniós elit ezen a téren kifejezetten fordítva ül a lovon:

„A brüsszeli bürokrácia és az EU legnagyobb államainak vezetői is sajátos elképzeléssel rendelkeznek a »közös« politikákat illetően: gyakran úgy viselkednek, mintha az ő álláspontjuk lenne az a közös politika, amihez mindenkinek csatlakoznia kellene, ahelyett, hogy valóban a tagállamok közti egyeztetés révén formálnák a közös álláspontokat”

– világított rá Kosztur András.

A szakértő szerint ez számos kisebb tagállam és több tagjelölt ország kifogásainak az eredője:

Ebből fakad az »amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek« elv is, miszerint ugyanaz a lépés egyes tagállamok vagy a brüsszeli vezetők részéről a diplomáciai munka legtermészetesebb része, mások részéről már a közös politikától való elfordulás.”

Nyugat-Balkánt: se előre, se hátra

Kosztur András szerint az Európai Unió mára sajátos helyzetbe került abban a régióban, amely még egy évtizeddel ezelőtt is a bővítési folyamat egyik legígéretesebb erőközpontjának tűnt. Miközben az EU nem mondott le a térség integrációjáról, érdemi előrelépést sem tud felmutatni:

Jelenleg nem így tűnik, Brüsszel se kiköpni, se lenyelni nem tudja a Nyugat-Balkán országait.”

A történész úgy látja, az uniós vezetés számára a térség problémái túlságosan összetettek, nem tud megoldást találni rájuk, ezért más stratégiát választott:

Mivel nem akarják egyik vagy másik fél támogatásával elveszíteni a másokkal való jó viszonyukat, inkább jegelik a kérdést, és a posztszovjet térség felé fordultak. Ott könnyebb »morálisan helyes« és kötelező érvényű álláspontot kialakítani.”

A szakértő szerint éppen ezért az sem biztos, hogy a hosszú várakoztatás végül az Európai Uniónak kedvez.

Közeleg a poszt-Vučić korszak

Kosztur András szerint a következő évek a szerb belpolitikában is komoly változásokat hozhatnak:

Közeleg az időpont, amikor Aleksandar Vučić elnöki mandátuma lejár, pártjának potenciális jelöltjei pedig közel sem biztos, hogy meg tudják majd nyerni a választásokat”

– mutatott rá a történész, aki szerint ugyan felmerült, hogy az államfő mandátumának lejárta előtt lemondhat, és miniszterelnökként folytathatja politikai pályafutását, de egyelőre még nem világos, hogyan dönt majd az államfő.

Szerinte

a belgrádi rendszerellenes tüntetések,

az amerikai szankciók hatása,

a térségben növekvő kínai jelenlét valamint

a magyarországi kormányváltás

mind új helyzetet teremthetnek.

Akárhogy is lesz, a szerb belpolitika mindenképp mozgalmas évek elé néz”

– hangsúlyozta.

Nem biztos, hogy Brüsszelnek dolgozik az idő

Kosztur András szerint ugyan rövid távon valóban erősödhetnek azok a folyamatok, amelyek az Európai Unió számára kedvezőek, hosszabb távon azonban korántsem magától értetődő, hogy Brüsszel kerül ki győztesen a térségért folytatott versenyből.

„Brüsszel vélhetően arra játszik majd, hogy Szerbiában a közhangulat a generációk váltakozásával lassan az EU számára kedvezően alakul majd, a gazdasági és politikai kapcsolatok pedig a szankciók közepette, a szinte áthidalhatatlan földrajzi távolság miatt szépen lassan elhalnak Belgrád és Moszkva között, miközben az EU fontossága egyre nő majd a térségben”

– mutatott rá a történész. Szerinte azonban korántsem biztos, hogy ez a forgatókönyv valósul meg:

Más kérdés persze, hogy a várakoztatás folytatása, Kína térségbeli jelenlétének növekedése, valamint az EU gazdasági, politikai és társadalmi problémái mellett valóban Brüsszelnek dolgozik-e az idő. Meglátásom szerint végső soron nem”

– zárta gondolatait Kosztur András.