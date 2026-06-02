Vučić nem hajlik: akárki kéri, ezt a lépést nem teszi meg az oroszokkal szemben

Aleksandar Vučić szerb elnök határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Belgrád megszüntetné a vízummentes beutazást az orosz állampolgárok számára. A Politico beszámolója szerint a szerb államfő megerősítette: országa továbbra is fenntartja a jelenlegi rendszert, annak ellenére, hogy az Európai Unió egyre gyakrabban bírálja Belgrád és Moszkva szoros kapcsolatait.

A vita azt követően erősödött fel, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője reagált a híresztelésekre, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen döntések általában kölcsönös válaszlépéseket vonnak maguk után. Alekszandr Bocan-Harcsenko, Oroszország belgrádi nagykövete pedig azt hangsúlyozta, hogy a vízummentesség mindkét fél számára előnyös.