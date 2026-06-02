Aleksandar Vučić uniós csatlakozás Oroszország Szerbia Európai Unió

Vučić nem hajlik: akárki kéri, ezt a lépést nem teszi meg az oroszokkal szemben

2026. június 02. 16:48

A szerb elnök szerint még akkor is azonnal visszavonnák az intézkedést, ha valaki mégis megpróbálná keresztülvinni.

Aleksandar Vučić szerb elnök határozottan cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Belgrád megszüntetné a vízummentes beutazást az orosz állampolgárok számára. A Politico beszámolója szerint a szerb államfő megerősítette: országa továbbra is fenntartja a jelenlegi rendszert, annak ellenére, hogy az Európai Unió egyre gyakrabban bírálja Belgrád és Moszkva szoros kapcsolatait.

A vita azt követően erősödött fel, hogy Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője reagált a híresztelésekre, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen döntések általában kölcsönös válaszlépéseket vonnak maguk után. Alekszandr Bocan-Harcsenko, Oroszország belgrádi nagykövete pedig azt hangsúlyozta, hogy a vízummentesség mindkét fél számára előnyös.

Vučić a TV Prva egyik műsorában kijelentette:

Most hallok először ilyesmiről.”

Elmondása szerint még Ana Brnabić parlamenti elnököt is felhívta, hogy megkérdezze, egyáltalán eljutott-e ilyen kezdeményezés a törvényhozás elé.

Azonnal visszavonnák

A szerb elnök szerint politikai indíttatású találgatásokról van szó.

Sokan vannak, akik a választások előtt az Orosz Föderáció támogatására számítanak, és minden lehetséges módon a legrosszabbakat próbálják mondani rólunk”

– fogalmazott.

Hozzátette:

Erről szó sincs, és ilyen döntés sem fog születni. Ha mégis meghoznák, azt azonnal visszavonnák.”

Brüsszel és Moszkva között

A Politico emlékeztetett arra, hogy Szerbia 2012 óta hivatalos EU-tagjelölt, a csatlakozási tárgyalások pedig 2014-ben indultak meg. Az ország uniós közeledése azonban az utóbbi években megtorpant.

Brüsszel áprilisban arra figyelmeztetett, hogy

Szerbia akár 1,5 milliárd eurónyi uniós támogatástól is eleshet

a demokratikus normákkal kapcsolatos aggályok és az Oroszországgal fenntartott kapcsolatai miatt.

Ana Brnabić májusban arról beszélt, hogy az ukrajnai háború kitörése óta

az Európai Unió lényegében megváltoztatta a bővítés szabályait.

A mostani nyilatkozat alapján ugyanakkor egyértelműnek tűnik, hogy Belgrád nem kíván engedni az orosz állampolgárok vízummentes beutazásának ügyében.

Fotó: Sasa Djordjevic / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. június 02. 17:33
Szerbek ! RUS akkor is ott lesz, amikor az EU már szétesett ! Hagyjátok a picsába, a hogya törökök is..
NewWorldOrder
2026. június 02. 17:28
A szerbek jobban tennének ha kidobnák a szemétbe a csatlakozási kérelmet. Az eu egy pöcegödörré fejlõdött vissza, ha felveszik ukrajnát, akkor szarrak is tele lesz. A BRICS-hez kell csatlakozni.
Nasi12
2026. június 02. 17:20
Szinesedik a forradalom. A kék EU mellett megjelenik a vörös orosz és a sárga kínai is. Szivárvány ország lesz.
