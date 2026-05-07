NIS Aleksandar Vucic Magyarország üzlet Mol Szerbia

„Előbb lennék öngyilkos, mint hogy ezt megengedjem” – teljesen kiakadt a szerb elnök

2026. május 07. 19:05

Aleksandar Vucic számára még mindig Magyarország ajánlata a legjobb.

Szerbia elégedetlen a Mol-csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg, ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett – közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön.

A Mol képviselőivel folytatott többórás egyeztetés után Dubravka Djedovic Handanovic úgy nyilatkozott: a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolaj-feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik. Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott.

A NIS stratégiai jelentőségű vállalat Szerbia számára, ezért a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a pancsovai finomító továbbra is biztosítsa a szerb piac ellátását.

A szerb állam azt is elvárja, hogy teljesüljenek a NIS korábbi kötelezettségvállalásai, vagy megfelelő kompenzációt kapjon az ország – mondta.

A miniszter jelezte, hogy Belgrád új ajánlatot vár a Moltól a lehető legrövidebb időn belül. Kiemelte: Szerbia elsődleges érdeke az állampolgárok, a gazdaság és az ország energiabiztonságának védelme.

Aleksandar Vucic szerb elnök is reagált a NIS megvásárlásával kapcsolatos legújabb hírekre, amelyek szerint egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a NIS részvényeinek 56,15 százalékáért.

A szerb elnök közölte: Belgrád nem engedi meg, hogy egy nemrég alapított szerbiai vállalat megvásárolja a NIS részvényeinek többségét, mivel nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.

Aleksandar Vucic újságíróknak nyilatkozva kijelentette: a cég „soha nem foglalkozott kőolaj-feldolgozással”, ezért Szerbia nem támogatja az ügyletet.

A szerb elnök felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a Mollal, és a döntés várhatóan a jövő héten megszületik. Ugyanakkor hozzátette, úgy tűnik, egyesek „zsarolni” akarják Szerbiát.

A sajtóban megjelent hírek szerint az új ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC nevű vállalat tette. Tulajdonosa, Ranko Mimovic közölte: az orosz fél „elvben elfogadta” ajánlatukat.

„Ez egy olyan játszma, amely nálunk nem megy át. Az, hogy önök ennek bedőltek, és azt hitték, hogy a kormányzat áll mögötte, önökről árulkodik.

Előbb lennék öngyilkos, mint hogy ezt megengedjem.

Vagy jön valaki, aki ért ehhez az üzlethez, vagy mi fogjuk ezt komoly módon csinálni, vagy az amerikaiak feloldják az oroszokkal szembeni szankciókat, és akkor ők folytatják” – fakadt ki újságírók előtt a szerb elnök.

(MTI)

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Treeoflife
2026. május 07. 20:31 Szerkesztve
Ki más is gányolna ebbe az ügyletbe, mint a Shell? Meglepő lenne, ha nem ez van mögötte.
reepcze-2
2026. május 07. 20:28
A MOL tárgyalási pozíciókba Bütyök már a választások másnapján belebarmolt, mikor ezt mondta: „Tudom, hogy ki a keresztapa a magyar-szlovák-szerb barátság mögött”. Vucicnak nem is tetszett.
Kétes
2026. május 07. 19:48
Már 1-1,5 hónapja gyanús a csend a NIS ügylet körül. Tavaly november óta nagyot fordult a világ. Április 12-e óta is. Látszólag kiesik az ügylet és talán Szerbia is a fősodorból, de Magyar Péter pozíciója nem mérhető Orbánéhoz ebben az ügyben. A MOL helyében aggódnék!
nempolitizalok-0
2026. május 07. 19:07 Szerkesztve
Az új fiú nyilván kamu, próbálja felnyomni a tétel árát. Most, hogy ki van e mögött? Szerbek, a SHELL, valami orosz oligarcha? A MOL helyében maradnék az eredeti ajánlatnál.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!