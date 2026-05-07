„Előbb lennék öngyilkos, mint hogy ezt megengedjem” – teljesen kiakadt a szerb elnök

Szerbia elégedetlen a Mol-csoport legutóbbi ajánlatával, amelyet a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalásokon fogalmazott meg, ugyanakkor továbbra is elkötelezett a kompromisszumos megoldás mellett – közölte a szerb energiaügyi miniszter csütörtökön.

A Mol képviselőivel folytatott többórás egyeztetés után Dubravka Djedovic Handanovic úgy nyilatkozott: a szerb fél számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőbeli működését, nyersolaj-feldolgozási kapacitását és a szerb piac ellátásbiztonságát érintik. Hangsúlyozta, hogy Belgrád nem lépi át azokat a kereteket, amelyeket korábban meghatározott.