Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
olaj NIS olajüzlet Aleksandar Vucic Magyarország Mol Szerbia

Az utolsó utáni pillanatban derült ki: óriásit bukhat Magyarország, kiénekelhetik a sajtot a Mol szájából

2026. május 06. 19:43

Erre a riválisra még a Mol sem számíthatott.

2026. május 06. 19:43
null

Komoly veszélybe került a Mol egyik legfontosabb régiós terjeszkedési terve, miután egy alig ismert szerb vállalat 2 milliárd eurós ajánlatot tett a NIS orosz tulajdonrészére. A Mol számára ez egyértelműen az évszázad üzlete, így a tranzakció tétje hatalmas – számolt be a hírről a Világgazdaság.

A lap leszögezte, hogy a szerb NIS stratégiai jelentőségű vállalat, ugyanis az ország egyetlen olajfinomítóját működteti, így nemcsak gazdasági, hanem energiabiztonsági szempontból is kulcsszereplő. A mostani ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC tette, melynek tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz tulajdonosok „általánosságban elfogadták” az ajánlatot.

Aleksandar Vucic szerb elnök még januárban arról beszélt: a Mol mintegy 1 milliárd eurót (közel 390 milliárd forintot) fizetne a NIS többségi részesedéséért.

Ehhez képest a mostani szerb ajánlat már 2 milliárd euróról, vagyis nagyjából 780 milliárd forintról szól, ami teljesen új helyzetet teremt az ügyletben.

A Reutersnek küldött nyilatkozatában a Gazprom Neft ugyanakkor egyértelművé tette, hogy jelenleg aktívan a Mollal készíti elő az ügyletet, és más tárgyalásokat nem folytat. Ez arra utal, hogy az új szerb ajánlat inkább politikai és stratégiai nyomásgyakorlásként is értelmezhető lehet, különösen annak fényében, hogy a szerb állam maga is növelni szeretné részesedését további 5 százalékkal – írta a lap.

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

 

 

ördöngös pepecselés
2026. május 06. 20:22
az európai pénzesőből máris levonhat Poloska egymilliárdot úgy hogy még be se iktatták és lehet a pénzeső is elmarad. bár szerintem a MOL ha nincs Orbán(Trumppal és Putyinnal) a háta mögött akkor esélytelen megvenni.
nemecsekerno-007-01
2026. május 06. 20:16
Lami66 2026. május 06. 19:54 ,,Ez már nem lesz a mol üzlete, és nem a mol...,, Sajna a piac beárazza ha pszichopata lett a miniszterelnök. A Tisza szektások persze nem értik.
Obsitos Technikus
2026. május 06. 19:57
Mindeközben: interfax.com/newsroom/top-stories/117451/ MOSCOW. May 6 (Interfax) - Gazprom Neft is in the active stage of the transaction to sell its stake in Serbia's NIS to the Hungarian company MOL, and is not conducting negotiations with other buyers, Gazprom Neft's press service told Interfax. "Gazprom Neft is in the active stage of preparing the transaction to sell its stake in NIS to the Hungarian company MOL. The necessary corporate and regulatory procedures are currently being carried out. The company is not conducting any other negotiations on this matter," Gazprom Neft said.
szim-patikus
2026. május 06. 19:55 Szerkesztve
Egy év alatt egy szerb KFT.-nek kitermelnie 2 milliárd töbleteurót, világossá teszi hogy a háttérben munkáló nagy erő egy fedőcégen keresztül le fogja nyomni a MOL-t Kerül amibe kerül. Nincs kizárva, hogy maga az orosz állam így segélyezi meg a szerb testvéreit A MOL nem veszít csak nem nyer és ami az öt államéből korruptan kiszervezett magánalapítványi résztulajdonosi kört illeti, én örülök neki.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!