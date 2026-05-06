Az utolsó utáni pillanatban derült ki: óriásit bukhat Magyarország, kiénekelhetik a sajtot a Mol szájából

Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
Európában nem állt meg az idő, és ezt minden magyar érezni is fogja. Kovács András írása.
Erre a riválisra még a Mol sem számíthatott.
Komoly veszélybe került a Mol egyik legfontosabb régiós terjeszkedési terve, miután egy alig ismert szerb vállalat 2 milliárd eurós ajánlatot tett a NIS orosz tulajdonrészére. A Mol számára ez egyértelműen az évszázad üzlete, így a tranzakció tétje hatalmas – számolt be a hírről a Világgazdaság.
A lap leszögezte, hogy a szerb NIS stratégiai jelentőségű vállalat, ugyanis az ország egyetlen olajfinomítóját működteti, így nemcsak gazdasági, hanem energiabiztonsági szempontból is kulcsszereplő. A mostani ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC tette, melynek tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz tulajdonosok „általánosságban elfogadták” az ajánlatot.
Aleksandar Vucic szerb elnök még januárban arról beszélt: a Mol mintegy 1 milliárd eurót (közel 390 milliárd forintot) fizetne a NIS többségi részesedéséért.
Ehhez képest a mostani szerb ajánlat már 2 milliárd euróról, vagyis nagyjából 780 milliárd forintról szól, ami teljesen új helyzetet teremt az ügyletben.
A Reutersnek küldött nyilatkozatában a Gazprom Neft ugyanakkor egyértelművé tette, hogy jelenleg aktívan a Mollal készíti elő az ügyletet, és más tárgyalásokat nem folytat. Ez arra utal, hogy az új szerb ajánlat inkább politikai és stratégiai nyomásgyakorlásként is értelmezhető lehet, különösen annak fényében, hogy a szerb állam maga is növelni szeretné részesedését további 5 százalékkal – írta a lap.
Nyitókép: Lakatos Péter / MTI