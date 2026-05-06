Az utolsó utáni pillanatban derült ki: óriásit bukhat Magyarország, kiénekelhetik a sajtot a Mol szájából

Komoly veszélybe került a Mol egyik legfontosabb régiós terjeszkedési terve, miután egy alig ismert szerb vállalat 2 milliárd eurós ajánlatot tett a NIS orosz tulajdonrészére. A Mol számára ez egyértelműen az évszázad üzlete, így a tranzakció tétje hatalmas – számolt be a hírről a Világgazdaság.

A lap leszögezte, hogy a szerb NIS stratégiai jelentőségű vállalat, ugyanis az ország egyetlen olajfinomítóját működteti, így nemcsak gazdasági, hanem energiabiztonsági szempontból is kulcsszereplő. A mostani ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC tette, melynek tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz tulajdonosok „általánosságban elfogadták” az ajánlatot.