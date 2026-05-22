Záros határidőt szabtak a Molnak: két hét maradt a nagy orosz üzlet lezárására

Szerbiát most értesítették, hogy a magyar Mol olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének megvásárlásáról – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon.

A tárcavezető azt írta: a szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit.