A Tisza ezúttal a távozó képviselők végkielégítését vette célba

Forsthoffer Ágnes egy irodai forgószékre cserélte az országgyűlés eredeti, 1902-ben készült házelnöki székét (FOTÓ)
„Ma a történelmi házelnöki szék, holnap a Szent Korona?” – reagált a meghökkentő lépésre Latorcai Csaba.
Forsthoffer Ágnes a társadalom részéről jelentkező „jogos igénnyel” magyarázza.
Forsthoffer Ágnes házelnök levélben kérte a parlamentből távozó, illetve már korábban mandátumukat vesztett országgyűlési képviselőket, hogy a törvény szerint nekik járó háromhavi végkielégítésüket jótékony célra ajánlják fel – írja a Telex. Erről Jámbor András, a balliberális Egységben Magyarországért korábbi országgyűlési képviselője számolt be Facebook-oldalán, ahol a levelet is közzétette.
Az új Országgyűlés házelnöke követelését így indokolta: „A társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve éppen ezért felkérem Önöket – különösen azokat a volt képviselőtársainkat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak –, hogy a részükre kiutalt pénzbeli ellátást jótékony célokra felajánlani szíveskedjenek!”
Jámbor András – aki állítása szerint fizetése harmadát eddig is jótékony célra ajánlotta – posztjában arról ír, hogy a felszólítás indokolt és most a követőivel szavaztatná meg, hogy az összeg hányad részét ajánlja fel: aki lájkot nyom, az arra voksol, hogy végkielégítése harmadát utalja el, aki pedig szív emojival, az azt kéri, hogy a távozó képviselő a teljes összeget fordítsa jótékony célokra.
