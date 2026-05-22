Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
jámbor andrás forsthoffer ágnes országgyűlés házelnök

A Tisza ezúttal a távozó képviselők végkielégítését vette célba

2026. május 22. 19:07

Forsthoffer Ágnes a társadalom részéről jelentkező „jogos igénnyel” magyarázza.

2026. május 22. 19:07
null

Forsthoffer Ágnes házelnök levélben kérte a parlamentből távozó, illetve már korábban mandátumukat vesztett országgyűlési képviselőket, hogy a törvény szerint nekik járó háromhavi végkielégítésüket jótékony célra ajánlják fel – írja a Telex. Erről Jámbor András, a balliberális Egységben Magyarországért korábbi országgyűlési képviselője számolt be Facebook-oldalán, ahol a levelet is közzétette.

Ezt is ajánljuk a témában

Az új Országgyűlés házelnöke követelését így indokolta: „A társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve éppen ezért felkérem Önöket – különösen azokat a volt képviselőtársainkat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak –, hogy a részükre kiutalt pénzbeli ellátást jótékony célokra felajánlani szíveskedjenek!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Jámbor András – aki állítása szerint fizetése harmadát eddig is jótékony célra ajánlotta – posztjában arról ír, hogy a felszólítás indokolt és most a követőivel szavaztatná meg, hogy az összeg hányad részét ajánlja fel: aki lájkot nyom, az arra voksol, hogy végkielégítése harmadát utalja el, aki pedig szív emojival, az azt kéri, hogy a távozó képviselő a teljes összeget fordítsa jótékony célokra.

Nyitókép forrása: Facebook


 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
panir
2026. május 22. 20:39
És aki nem teszi akkor mit csinálsz ,és aki jámbor marha létére becsicskul az vállveregetést kap.
Válasz erre
0
0
ottavino
2026. május 22. 20:33
Egyél szart, Foshkoffer!
Válasz erre
4
0
ördöngös pepecselés
2026. május 22. 20:12
fokozzák a poloska terrort eltörölnek minden ember alkotta törvényt és kivégzik azt aki nem hajt fejet a poloskák terrorja előtt
Válasz erre
7
0
Gintonic68
2026. május 22. 20:11
A "társadalom jogos elvárása" volt a Szabad György irodaházba költözés? Természetesen luxi kilátással... Ezt megszavaztatták a fészen? 🫨 Képmutató banda...
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!