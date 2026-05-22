vár horthy miklós testőrség

Akik az életüket áldozták volna Horthyért: kik voltak a testőrök a Várban?

2026. május 22. 18:06

A nyilasok megtörték, a kommunisták szétverték őket, mégis az utolsó pillanatig kitartottak: kik voltak a Kormányzó testőrei a budai Várban?

Veszprémy László Bernát
Noha 1919 júliusa és 1920 márciusa között már volt egyfajta ad hoc testőrgárdája Horthy Miklósnak, elsősorban kormányzóvá választását követően fogalmazódott meg az igény, hogy 

személyének védelmére és a protokolláris feladatok biztosítására testőrséget kell szervezni,

hiszen a korábbi, a mindenkori uralkodót védő testület az Osztrák‒Magyar Monarchia felbomlásával megszűnt. Mint azt Szakály Sándor történész áttekintő tanulmányában felsorolja, a szervezet fennállása alatt több néven működött: kezdetben Magyar Királyi Testőrség, majd 1920 és 1927 között Magyar Királyi Testőrségek, 1927-től 1929-ig Magyar Királyi Palotaőrség, 1929 és 1944. november között Magyar Királyi Testőrség, végül 1944 novemberétől Magyar Testőrség. A szervezet 1920. augusztus 10-én kezdte meg hivatalosan a működését, a hivatalos cím- és lakásjegyzék szerint az akkori Attila-körút 6-10. sz. alatti laktanyában székeltek.  Az új testőrség létszámát 276 főben maximálták, az alabárdos szakasz 40 főből, a két puskás század 100-100 főből, a lovas szakasz 16 főből állt. A királypuccsok idején lojálisnak bizonyultak a kormányzóhoz. Fő feladatuk a kormányzó és családja, illetve a királyi várban működő kormányzósági hivatalok biztonsága felett való őrködés volt, ami nagyrészt a gyalogos testőrség nagyobb hányadát kitevő puskás őrségre hárult, a kisebb létszámú alabárdos és lovas szakasz inkább ceremoniális feladatokat látott el. A napi őrség létszáma a puskás őrségnél 25 fő, az alabárdosoknál 11 fő volt. Hozzájuk csatlakozott az úgynevezett udvarlaki őrség. Ezt a szakasznyi erőt mintegy másfél évtizeden át a Budapest Helyőrség különböző katonai alakulataiból, mindennap másiktól vezényelték át várbeli szolgálatra. Az 1930-as évek végétől a Vár külső őrségét a Budapest Őrzászlóalj katonáiból állították ki. A Magyar Királyi Testőrségnek 1920 márciusa és 1944 októbere között négy parancsnoka volt, a nyilas-hungarista hatalomátvételt követően átszervezett testőrségnek mindössze egy. 1920 és 1927 között vitéz Görgey György vezérőrnagy volt a parancsnok, 1927-től 1936-ig Igmándy-Hegyessy Géza altábornagy, majd Lázár Károly altábornagy, őt a nyilas-hungarista hatalomátvételt követően Mészáros István ezredes váltotta rövid időre. Szomorú tény, hogy a kormányzóra esküt tevő testőrség, néhány kivétellel, felesküdött Szálasira is, noha nyilván tudták, látták – maguk is megélték – hogy a váltás erőszakos volt.

Itt röviden érdemes kitérni a Magyar Királyi Testőrség krónikásának, Bangha Ernőnek az életútjára. 

Bangha Bácsán (ma Győr része) született 1904-ben a II. Rudolftól a 16. században nemességet kapó Bangha család sarjaként. Apja, Ernő pedagógus volt. Elvégezte a Ludovikát, majd oktatótiszti, századparancsnoki beosztásokban szolgált (1928–1936), a budapesti 1. gyalogezred segédtisztje (1936–1938), a gyalogos testőrségnél beosztott tiszt (1938–1943) volt; közben a 32/I. gyalogzászlóalj parancsnokaként szolgált a Donnál (1942. okt. 1. – 1943. jan. 6.), és a testőrség parancsnoka mellé beosztott különleges alkalmazású törzstiszt volt (1944. jan. 1. – okt. 16.). Az ország megszállása után a németek letartóztatták (1944. okt. 16. – okt. 21.), a szovjet csapatok megérkezéséig bujkált. A második világháború után szovjet hadifogságban volt (1945. ápr. 26-ig), az új honvédségben beosztás nélküli tisztként igazolták (1945. máj. 29.), a Honvédelmi Minisztérium Személyügyi Osztályának előadója (1945. máj.–jún.), a parlamenti őrség parancsnokhelyettese lett (1945. júl. 1. – 1946. dec. 1.), ezredessé nevezték ki (1945. nov. 1.), a HM Kiképzési Főcsoport IX. Osztályának előadója (1946. dec. 1. – 1948. aug. 31.) volt. A Honvéd című folyóirat felelős kiadója (1948. szept.– nov.) lett, nyugállományba helyezése (1948. dec. 1.) után még a lap szerkesztőségi titkáraként tevékenykedett. 

Életrajzában így sorolta fel testőrszolgálatának jelentősebb eseményeit: „több alkalommal volt »előre utazó tiszt«, pl. a kassai Repülő Akadémia avatásán, az erdélyi városokba való kormányzói bevonuláson, a szabadkai magyar kenyér-ünnepen, Szolnokon a harctérre induló kormányzóhelyettes búcsúztatásán. Testőr díszszázad-parancsnok Horthy István kormányzó-helyettes temetésén. Alabárdos sorfal-parancsnok Szent István-napi körmeneteken és követfogadásokon. A székely testőrszakasz kiképzője Gödöllőn 1941. április 3-tól 15-ig. Testőrkülönítmény kiképzője Jutason.” Önmagát úgy jellemezte, mint aki „hívő és kételkedő”, kedvenc olvasmányi Szent Ágoston, Berzsenyi, Horatius, előfizetett Németh László Tanujára, és „nem zeneértő, de zenebarát” volt. Október 15-e után „önkényesen kivontam magam a szolgálatból, bejelentettem csatlakozásomat a nemzeti ellenállási mozgalomhoz. Minden alkalmat megragadtam, hogy a még szolgálatot teljesítő volt testőrtiszteket és tiszthelyetteseket hasonló magatartásra bírjam. Rábeszéltem őket, hogy az első adandó alkalmat megragadva egységükkel együtt a szovjet hadsereghez átmenjenek. Utolsó budai rejtekhelyemen (I. Casinó u. 2.) a német felmentésről terjesztett híreket megcáfoltam. Általában minden a németekre és nyilasokra kedvezőtlen hírt terjesztettem, magyaráztam, propagáltam. Állandóan terjesztettem a moszkvai, londoni és a Kossuth Rádió híreit”. A fentiekhez aláírt igazolásokat is begyűjtött. És persze ne felejtsük el: részt vett a palota fegyveres védelmében október 16-án hajnalban. 

A testőrséget a háború után feloszlatták, egyes tagjaikat integrálták a honvédségbe, de később őket is üldöztetés, kitelepítés érte, érhette. 

Mai szemmel elemeiben kissé talán anakronisztikus, de kétségkívül fontos és felkészült társaságról volt tehát szó, akik az utolsókként tartottak ki a nyilasok és a németek ellen 1944. október 15-16-án. Érdekes módon erre az átmenet éveiben még emlékeztek és helyén is kezelték – voltaképpen a HM „békeelőkészítő” anyagában kiemelt helyen hivatkoztak rá, bizonyítandó, hogy igenis volt ellenállás Magyarországon –, majd évtizedekre jegelték a történetet, esetleg a „fasisztoid” korszak kontextusában engedték tárgyalni. A testőrség épületetét a háború után lebontották, 2020-ban újították és adták át újra, ma kávézó és kultúrhelyszín. 

Fotó: Fortepan 306201

 

