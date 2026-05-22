Akik az életüket áldozták volna Horthyért: kik voltak a testőrök a Várban?

Noha 1919 júliusa és 1920 márciusa között már volt egyfajta ad hoc testőrgárdája Horthy Miklósnak, elsősorban kormányzóvá választását követően fogalmazódott meg az igény, hogy

személyének védelmére és a protokolláris feladatok biztosítására testőrséget kell szervezni,

hiszen a korábbi, a mindenkori uralkodót védő testület az Osztrák‒Magyar Monarchia felbomlásával megszűnt. Mint azt Szakály Sándor történész áttekintő tanulmányában felsorolja, a szervezet fennállása alatt több néven működött: kezdetben Magyar Királyi Testőrség, majd 1920 és 1927 között Magyar Királyi Testőrségek, 1927-től 1929-ig Magyar Királyi Palotaőrség, 1929 és 1944. november között Magyar Királyi Testőrség, végül 1944 novemberétől Magyar Testőrség. A szervezet 1920. augusztus 10-én kezdte meg hivatalosan a működését, a hivatalos cím- és lakásjegyzék szerint az akkori Attila-körút 6-10. sz. alatti laktanyában székeltek. Az új testőrség létszámát 276 főben maximálták, az alabárdos szakasz 40 főből, a két puskás század 100-100 főből, a lovas szakasz 16 főből állt. A királypuccsok idején lojálisnak bizonyultak a kormányzóhoz. Fő feladatuk a kormányzó és családja, illetve a királyi várban működő kormányzósági hivatalok biztonsága felett való őrködés volt, ami nagyrészt a gyalogos testőrség nagyobb hányadát kitevő puskás őrségre hárult, a kisebb létszámú alabárdos és lovas szakasz inkább ceremoniális feladatokat látott el. A napi őrség létszáma a puskás őrségnél 25 fő, az alabárdosoknál 11 fő volt. Hozzájuk csatlakozott az úgynevezett udvarlaki őrség. Ezt a szakasznyi erőt mintegy másfél évtizeden át a Budapest Helyőrség különböző katonai alakulataiból, mindennap másiktól vezényelték át várbeli szolgálatra. Az 1930-as évek végétől a Vár külső őrségét a Budapest Őrzászlóalj katonáiból állították ki. A Magyar Királyi Testőrségnek 1920 márciusa és 1944 októbere között négy parancsnoka volt, a nyilas-hungarista hatalomátvételt követően átszervezett testőrségnek mindössze egy. 1920 és 1927 között vitéz Görgey György vezérőrnagy volt a parancsnok, 1927-től 1936-ig Igmándy-Hegyessy Géza altábornagy, majd Lázár Károly altábornagy, őt a nyilas-hungarista hatalomátvételt követően Mészáros István ezredes váltotta rövid időre. Szomorú tény, hogy a kormányzóra esküt tevő testőrség, néhány kivétellel, felesküdött Szálasira is, noha nyilván tudták, látták – maguk is megélték – hogy a váltás erőszakos volt.