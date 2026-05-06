A nyilas, a szocdem, az ellenálló – kik képviselték régen az I. kerületi lakosokat?

A Vár a 20. században nem képezett önálló választókerületet – mint ahogyan ma is idetartoznak környező területek –, a nagyobb képet vizsgálva mégis lehetőségünk van rámutatni Buda, az I. kerület és a Vár esetében néhány sajátosságra. Alapvetően a terület a főváros egyik legkonzervatívabb részeként szerepel a 20. századi választásokról szóló irodalomban, és mint látni fogjuk, ez a séma részben a 21. század első negyedére is ráillik. Mint Ignácz Károly történész rögzíti, kutatási területünk „egy hagyományosan magas státuszú, főleg keresztény lakosságú” városrész volt. Mindezt egyébként a Fővárosi Közmunkák Tanácsa már 1912-ben rögzítette: „Budavárát, mint székesfővárosunk egyik legrégibb városrészét, különleges helyzete és múltja predesztinálják arra, hogy fejlődési irányának megállapításánál mostani jellege lehetőleg megőriztessék. E célból a következőket kell figyelembe venni: a Vár az uralkodónak és családjának székhelye: a Dísztérig tehát magánépítkezés nem lehetséges. A Vár ősidők óta a főúri világ letelepülő helye is: a legkonzervatívabb városrész, ahol az utolsó félszázadban alig épült ház. Minthogy most nyugvópontra jutott a vár szabályozása, itt az ideje a múlt emlékei megőrzésének.”

A Közmunkatanács ezért 1912-ben elvként kimondta, hogy a Várban a járda végleges szintjétől számított 21 métert meg nem haladó párkánymagassággal legfeljebb háromemeletes házat szabad építeni, 1928-ban pedig ezt legfeljebb 15,5 méteres, kétemeletes épületek építésére szigorították.

Előbb néhány adat a törvényi keretről, mely a törvényhatósági (önkormányzati) választásokat befolyásolta. A fővárosi törvényhatósági választásokat az 1920. évi IX. törvénycikk alapján tartották meg, így alakult meg augusztus 11-én az új törvényhatósági bizottság, amelyben a Keresztény Községi Párt (KKP, a keresztényszocialista Wolff Károly után félhivatalosan Wolff-pártnak nevezett szervezet) abszolút többséget kapott. Az 1922-es parlamenti választás azonban megmutatta, hogy egy titkos választáson a liberális és baloldali tömb többséget szerezne a fővárosban, hiszen az 1922-es nemzetgyűlési választáson a fővárosban a szocdemek 39 százalékot, a liberálisok 23 százalékot kaptak, ami összesen 62 százalék. 1925-ben új választási szabályozás alapján szavaztak, de a Bethlen Istvánhoz köthető Egységes Községi Polgári Párt (EKPP) alulmaradt, míg a Wolff-párt megtartotta erős pozícióit. A megválasztott képviselők közel fele a közös liberális-szocdem listán jutott a bizottságba, a KKP és az EKPP együtt is csak a nem választás útján bekerülő 60 tag révén nyerhetett többséget. A budapesti választások jogi hátterét később az 1930. évi XVIII. törvénycikk szabályozta. Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt, 1934-től 1936-ig a kormányerő határozottan beavatkozott a főváros autonómiájába. 1944 tavaszán a német megszállással Budapest igen korlátozott autonómiája is megszűnt.