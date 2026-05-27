Kiadta a vészjelzést a meteorológia: heves zivatarok tarolják le az országot szerdán

2026. május 27. 08:31

Narancs riasztás lépett életbe Magyarországon.

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében – derül ki a HungaroMet Zrt. keddi veszélyjelzéséből.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint szerdán kora délutántól az esti órákig elsősorban a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki zivatarok, viharos, óránkénti 70-80 kilométert meghaladó sebességű szél, kisebb méretű jég és intenzív csapadék kíséretében.

Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében egy-egy heves zivatar képződését sem lehet kizárni, amelyekhez erősen viharos, óránkénti 90 kilométeresnél erősebb széllökések, nagyobb méretű, két centiméternél is nagyobb jég és lokálisan nagyobb mennyiségű, akár 20-25 millimétert meghaladó csapadék is társulhat. Záporok, illetve leépült zivatarok környezetében is előfordulhatnak óránkénti 70 kilométer feletti széllökések.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas vármegye területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre, a keleti határszélen pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék területére. A tíz vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A HungaroMet azt is jelezte: szerdán nagyon erős UV-B-sugárzás várható az egész ország területén, az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.

Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet – tették hozzá.

(MTI) 

A nyitókép illusztráció (Pexels) 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
csulak
2026. május 27. 09:28
az Eso ALDAS !
johannluipigus
2026. május 27. 08:43
Na akkor lássuk azt a tarolást!
Obsitos Technikus
•••
2026. május 27. 08:39 Szerkesztve
"az országot"... Kb. Nagykanizsa-Szigetvár között a határ mentén este hattól nyolcig lesz mennydörgés.
Párhuzamos különvélemény
2026. május 27. 08:37
"vészjelzés"?? "tarolják le"?? Hagyja már abba az újmandi ezt a hisztériát!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!