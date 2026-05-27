Kiadta a vészjelzést a meteorológia: heves zivatarok tarolják le az országot szerdán

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. szerdára másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Vas vármegye területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki a Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyékre, a keleti határszélen pedig Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék területére. A tíz vármegyében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

A HungaroMet azt is jelezte: szerdán nagyon erős UV-B-sugárzás várható az egész ország területén, az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket.

Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet – tették hozzá.