Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
hungaromet időjárás aszály

Extrém szárazság sújtja Magyarországot: majdnem megdőlt az országos rekord

2026. május 08. 22:31

Az ország mintegy harmadán sohasem volt még ennyire száraz áprilisban.

2026. május 08. 22:31
null

Az idei április rekordgyanúsan csapadékszegény volt Magyarországon. Az ország több táján egyetlen csepp eső sem esett egész hónapban – írja az Időkép. 

A HungaroMet eddigi adatai szerint az országos havi csapadékátlag mindössze 4,1 mm volt, ami 90 százalékkal kevesebb az 1991–2020-as 40,3 milliméteres átlagnál.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

1901 óta csak egyetlen április volt szárazabb: a 2007-es, amikor 2,6 mm-es országos átlagot mértek.

Ha viszont az összes hónapot nézzük a feljegyzések kezdete óta, akkor a 2026-os április a 12. legszárazabb hónap a sorban. Az ország területének mintegy 35 százalékán a valaha mért legszárazabb áprilist regisztrálták. Ez a zóna főként az északi és északkeleti országrészeket érintette.

Több mérőállomáson a havi csapadékösszeg pontosan 0 mm volt.

A legtöbb csapadék az Alpokalján hullott, ott is mindössze 20 mm körül.

A hőmérséklet szempontjából viszont az április átlagosnak mondható. Az országos középhőmérséklet 11,26 Celsius-fok volt, ami csupán 0,19 Celsius-fokkal marad el az 1991–2020-as 11,45 Celsius-fokos átlagtól. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 Celsius-fok között alakult a havi átlag, csak a fagyzugos mélyebben fekvő területeken és a magasabb hegyvidékeken volt ennél hűvösebb.

Összességében tehát egy rendkívül száraz, de hőmérsékletileg kiegyensúlyozott áprilist zártunk.

Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!