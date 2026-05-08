Extrém szárazság sújtja Magyarországot: majdnem megdőlt az országos rekord

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Az ország mintegy harmadán sohasem volt még ennyire száraz áprilisban.
Az idei április rekordgyanúsan csapadékszegény volt Magyarországon. Az ország több táján egyetlen csepp eső sem esett egész hónapban – írja az Időkép.
A HungaroMet eddigi adatai szerint az országos havi csapadékátlag mindössze 4,1 mm volt, ami 90 százalékkal kevesebb az 1991–2020-as 40,3 milliméteres átlagnál.
1901 óta csak egyetlen április volt szárazabb: a 2007-es, amikor 2,6 mm-es országos átlagot mértek.
Ha viszont az összes hónapot nézzük a feljegyzések kezdete óta, akkor a 2026-os április a 12. legszárazabb hónap a sorban. Az ország területének mintegy 35 százalékán a valaha mért legszárazabb áprilist regisztrálták. Ez a zóna főként az északi és északkeleti országrészeket érintette.
Több mérőállomáson a havi csapadékösszeg pontosan 0 mm volt.
A legtöbb csapadék az Alpokalján hullott, ott is mindössze 20 mm körül.
A hőmérséklet szempontjából viszont az április átlagosnak mondható. Az országos középhőmérséklet 11,26 Celsius-fok volt, ami csupán 0,19 Celsius-fokkal marad el az 1991–2020-as 11,45 Celsius-fokos átlagtól. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 Celsius-fok között alakult a havi átlag, csak a fagyzugos mélyebben fekvő területeken és a magasabb hegyvidékeken volt ennél hűvösebb.
Összességében tehát egy rendkívül száraz, de hőmérsékletileg kiegyensúlyozott áprilist zártunk.
Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI
