Extrém szárazság sújtja Magyarországot: majdnem megdőlt az országos rekord

Az idei április rekordgyanúsan csapadékszegény volt Magyarországon. Az ország több táján egyetlen csepp eső sem esett egész hónapban – írja az Időkép.

A HungaroMet eddigi adatai szerint az országos havi csapadékátlag mindössze 4,1 mm volt, ami 90 százalékkal kevesebb az 1991–2020-as 40,3 milliméteres átlagnál.