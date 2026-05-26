05. 26.
kedd
energiaválság Magyarország élelmiszerbiztonság vízhiány éhezés aszály

Egy új globális katasztrófa közeleg és Magyarország az elsők között érezheti meg

2026. május 26. 05:40

A következő nagy világválság nem feltétlenül a harctereken robban ki, hanem a földeken és a vízkészletek körül. Magyarország számára is egyre súlyosabb veszélyt jelent az élelmiszerbiztonság megrendülése, miközben az aszály, az energiaválság és a geopolitikai konfliktusok egyszerre kezdik szorítani a globális rendszert.

Wiedermann Béla

A világ hosszú időn keresztül úgy tekintett az élelmiszerre, mint valamire, ami mindig rendelkezésre áll, Magyarországon pedig különösen természetesnek tűnt, hogy a mezőgazdaság stabil alapot jelent. A fejlett országokban az elmúlt évtizedekben természetessé vált, hogy a boltok polcai tele vannak, az import bármikor megérkezik, a termelési láncok pedig zavartalanul működnek. A 2020-as évek közepére azonban egyre több jel utal arra, hogy ez a korszak véget érhet. Az új globális válság ugyanis nem feltétlenül rakétákkal és tankokkal érkezik majd, hanem kiszáradó termőföldekkel, eltűnő vízkészletekkel, felrobbanó műtrágyaárakkal és akadozó szállítási útvonalakkal.

Magyarország számára is súlyos következményekkel járhat a termőföldek kiszáradása, az emelkedő műtrágyaár és az akadozó nemzetközi kereskedelem.
Forrás: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Magyarország sem külső szemlélője ennek a folyamatnak. Bár az ország hagyományosan mezőgazdasági nagyhatalomként tekint önmagára, az elmúlt évek időjárási szélsőségei, az Alföld kiszáradása és az aszályok erősödése már most figyelmeztető jeleket küldenek. Egyre több gazda beszél arról, hogy a jelenlegi viszonyok között hosszú távon fenntarthatatlanná válhat a termelés bizonyos térségekben. A Homokhátságon nem egy helyen már most felmerül a földek feladása.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) legfrissebb jelentése szerint 2026 áprilisában immár harmadik egymást követő hónapban emelkedett a globális élelmiszerár-index. A növekedést elsősorban a gabonafélék, a húsok és a növényi olajok drágulása hajtotta. A háttérben azonban jóval mélyebb folyamatok húzódnak meg, mint egy egyszerű piaci korrekció. A FAO szerint a világpiaci árakat egyszerre emelik: 

  • az amerikai aszályok, 
  • az ausztráliai csapadékhiány, 
  • a magas energiaárak, 
  • valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek. 

Különösen súlyos problémát jelent a Hormuzi-szoros körüli válsághelyzet, amely az energia- és műtrágyaszállítás egyik legfontosabb globális útvonalát érinti. A Világbank élelmezésbiztonsági jelentése szerint a világ műtrágyaárai 2026 elején drámai tempóban emelkedtek: az egyik legfontosabb nitrogénalapú műtrágya, a karbamid ára egyetlen hónap alatt közel 46 százalékkal nőtt. Ez pedig nem marad meg a mezőgazdasági háttérfolyamatok szintjén. A dráguló műtrágya előbb-utóbb megjelenik a kenyér, a hús, az étolaj és gyakorlatilag minden alapvető élelmiszer árában is.

Ezt is ajánljuk a témában

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a világ élelmiszertermelése egyre szorosabban kapcsolódik az energiapiacokhoz. A magas olajárak nemcsak a szállítást drágítják, hanem a bioüzemanyagok iránti keresletet is növelik, ami további nyomást helyez a növényi olajok piacára. A FAO jelentése szerint a növényi olajok ára 2026 áprilisában a legmagasabb szintre emelkedett 2022 nyara óta.

Miközben a világpiac egyre idegesebbé válik, Magyarország saját természeti problémáival is küzd. Az OECD 2026-os, Magyarországról szóló vízgazdálkodási jelentése különösen komor képet fest az ország jövőjéről. A probléma egyik legfontosabb eleme, hogy Magyarország vízügyi szempontból sokkal sérülékenyebb ország, mint amilyennek elsőre látszik. Bár a Kárpát-medencét sokan vízben gazdag térségként képzelik el, az OECD jelentése szerint az ország édesvízkészleteinek 96 százaléka külföldről érkezik. Ez azt jelenti, hogy Magyarország vízellátása döntően nem saját forrásoktól függ, hanem a szomszédos országokból érkező folyóktól, elsősorban a Dunától és a Tiszától.

Ez békeidőben kevésbé tűnik drámai problémának, egy instabilabb korszakban azonban stratégiai kockázattá válhat. 

Ha a klímaváltozás miatt a környező országokban is csökken a rendelkezésre álló vízmennyiség, akkor minden állam először a saját mezőgazdaságát, iparát és lakosságát próbálja majd védeni. Magyarország pedig egy olyan rendszer alsóbb részén helyezkedik el, ahol a víz jelentős része már több országon áthaladva érkezik meg.

Az OECD szerint az elmúlt harminc évből huszonhárom aszályos volt, a 2022-es történelmi szárazság pedig az egyik legsúlyosabb gazdasági veszteséget okozta az Európai Unióban. 

A jelentés ráadásul arra is figyelmeztet, hogy Magyarország jelenlegi vízgazdálkodási rendszere alapvetően még mindig a gyors vízelvezetés logikájára épül. Az országot behálózó mintegy százezer kilométeres csatorna- és árokrendszer hosszú időn keresztül a belvizek és áradások elleni védekezést szolgálta, most azonban egyre többen vetik fel, hogy éppen ez a rendszer gyorsítja a tájak kiszáradását.

Magyarország is gyorsan megérezheti a vízkészletek csökkenését, miközben az élelmiszertermelést egyszerre fenyegeti az aszály és a drágulás.
Forrás: Nenad MIHAJLOVIC / AFP

Új korszak nyílhat az élelmiszerbiztonságban

A 20. század második felében az élelmiszerbiztonságot sokan elsősorban mezőgazdasági kérdésként kezelték. A logika egyszerű volt: ha van elegendő termelés, akkor van elegendő élelmiszer is. A 21. század közepére közeledve azonban egyre világosabbá válik, hogy az élelmiszer kérdése jóval összetettebb lett. Ma már nemcsak a termőföldek állapota számít, hanem az energiaárak, a geopolitikai konfliktusok, a tengeri szállítási útvonalak, a műtrágyapiacok, a vízkészletek és a klímaváltozás is.

A globális rendszer sérülékenységét jól mutatja, hogy a Közel-Keleten kialakult konfliktusok már most képesek hatással lenni a világ gabona- és műtrágyapiacaira. 

A Hormuzi-szoroson halad át a globális olajszállítás jelentős része, valamint a világ műtrágyakereskedelmének hozzávetőleg egyharmada is. Egy esetleges tartós fennakadás így könnyen világszintű árrobbanást okozhatna. Az ENSZ és a FAO közös jelemntése szerint a jelenlegi válságok egyik legveszélyesebb eleme az, hogy a különböző problémák egymást erősítik: 

  • az aszály csökkenti a terméshozamokat, 
  • a magas energiaárak drágítják a műtrágyát, 
  • a konfliktusok akadozóvá teszik a kereskedelmet, 
  • az exportkorlátozások pedig tovább szűkítik a kínálatot. 

Mire a rendszer alkalmazkodna az egyik problémához, már meg is jelenik a következő. Világszerte 266 millió ember nézett szembe súlyos élelmiszerbizonytalansággal 2025-ben. A dokumentum szerint a konfliktusok, az időjárási szélsőségek és a gazdasági sokkok együtt alakítják ki az új típusú élelmiszerválságokat. António Guterres ENSZ-főtitkár különösen erős mondattal fogalmazott: 

az éhezést egyre inkább „a háború fegyvereként” használják. 

Ez a kijelentés azért is figyelemreméltó, mert arra utal, hogy az élelmiszer ma már stratégiai eszközzé válik a geopolitikai küzdelmekben.

Magyarország vízproblémája lehet a következő nagy törésvonal

Magyarország számára a legnagyobb hosszú távú veszélyt valószínűleg nem egy hirtelen bekövetkező élelmiszerhiány jelenti majd, hanem a lassú, fokozatos romlás. Az Alföld egyes részein már most is látványosan csökken a talaj nedvességtartalma, miközben az aszályos időszakok hosszabbá és intenzívebbé válnak.

A klímaváltozás Magyarországon egyszerre növeli az árvíz- és az aszálykockázatot. 

Ez elsőre ellentmondásosnak tűnhet, valójában azonban ugyanannak a folyamatnak két oldaláról van szó. A szélsőséges időjárás miatt egyre gyakoribbá válnak a hirtelen lezúduló csapadékok, miközben hosszú száraz időszakok követik egymást. A víz gyorsan lefolyik az országból, majd hónapokig nem érkezik elegendő utánpótlás.

A magyar mezőgazdaság emiatt egyre kiszolgáltatottabbá válhat. 

A jelentés szerint Magyarországon a vízkivétel mennyisége évről évre nő, miközben az illegális felszín alatti vízhasználat is problémát jelent. A jelenlegi szabályozási és intézményi rendszer széttagolt, a koordináció hiányos, és nem eléggé felkészült az új klimatikus kihívásokra. Mindez azért különösen veszélyes, mert a világpiaci sokkok és a hazai természeti problémák könnyen összeadódhatnak. Egy újabb nagy európai aszály, egy elhúzódó közel-keleti konfliktus vagy egy globális műtrágyahiány egyszerre emelhetné az árakat és csökkenthetné a magyar termelést is.

A termőföldek kiszáradása, a műtrágyaárak emelkedése és az akadozó ellátási láncok olyan folyamatokat indíthatnak el, amelyek hazánkat is gyorsan elérik.
Forrás: Nikolay DOYCHINOV / AFP

Most kezdődhet az igazi alkalmazkodási kényszer

Magyarországnak hosszú távú vízbiztonsági stratégiára lenne szüksége, amely összekapcsolja a vízgazdálkodást, az agrárpolitikát, az ipart és az energetikát. A jelenlegi rendszer nem elég rugalmas, miközben a klímaváltozás gyorsuló ütemben alakítja át az ország természeti viszonyait.

A következő évek egyik legfontosabb kérdése az lehet, hogy Magyarország képes lesz-e alkalmazkodni ehhez az új korszakhoz. 

A tét ugyanis jóval nagyobb annál, mint hogy mennyibe kerül majd a kenyér vagy az étolaj. A valódi kérdés az, hogy a jövő Európájában mely országok lesznek képesek biztosítani saját víz- és élelmiszerellátásukat egy egyre instabilabb világban.

Az elmúlt évtizedek globalizált rendszere arra épült, hogy az ellátási láncok mindig működni fognak. Most azonban egyre több jel mutat arra, hogy ez a feltételezés meginoghat. Ha pedig a világ valóban belép az élelmiszerbiztonsági korszakváltás időszakába, akkor Magyarország számára a víz, a termőföld és az agrárium stratégiai jelentősége drámai módon felértékelődhet.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
johannluipigus
2026. május 26. 07:38
Nagy a baj. Poloska azonnal fejezze be a filmsztárkodást, és kezdje el az érdemi munkát.
stormy
2026. május 26. 07:24
ne csináljuk méár magyar narancsot. olyan növényeket kell termelniami a klimának megfelelnek.
zsokabuda
2026. május 26. 07:16
Az 50-60-s években voltam gyerek, vidéken. Ha nem műveltük volna meg a kertjeinket éheztünk volna. Tele volt a kert veteményessel sok gyümölcsfával. Ma ebben a kis faluba sehol nem látok veteményest. ( a magyaroknál sem) Még a legalapvető zöldséget is a boltból veszik. Ha cigány veszi meg a portát, akkor az az első, hogy a gyümölcsfákat kivágja, azzal tüzel. Nem dolgoznak, egész nap otthon ülnek nézik a nézhetetlen tv műsorokat és úgy néz ki a portájuk mint egy trágya domb. Nem a cigány lett magyarrá, hanem a magyar cigánnyá. (Nem vagyok rasszista csak azt írom amit látta)
egyszeri
2026. május 26. 07:09
Ezek mind, egy kis ésszel megoldható problémák. A víz és a műtrágyákban lévő NPK sem vész el hanem csak oda kerül ahova nem kéne. Figyeljük pl. a műtrágyák útját. A növények beépítik a tápanyagokat a szervezetükbe, azt meg mi elfogyasztjuk és felhasználjuk, utána meg megy a lehúzható wc-be a többi meg előbb-utóbb, gyakorlatilag elégetésre. Ez van most nagyon leegyszerűsítve. Régen is termeltek növényeket élelmiszert, csak a műtrágya helyett trágyáztak és nem, a növények számára értékes tápanyagokat lehúzták a klotyón. Megvolt az újrahasznosítás!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!