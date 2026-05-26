Egy új globális katasztrófa közeleg és Magyarország az elsők között érezheti meg

A világ hosszú időn keresztül úgy tekintett az élelmiszerre, mint valamire, ami mindig rendelkezésre áll, Magyarországon pedig különösen természetesnek tűnt, hogy a mezőgazdaság stabil alapot jelent. A fejlett országokban az elmúlt évtizedekben természetessé vált, hogy a boltok polcai tele vannak, az import bármikor megérkezik, a termelési láncok pedig zavartalanul működnek. A 2020-as évek közepére azonban egyre több jel utal arra, hogy ez a korszak véget érhet. Az új globális válság ugyanis nem feltétlenül rakétákkal és tankokkal érkezik majd, hanem kiszáradó termőföldekkel, eltűnő vízkészletekkel, felrobbanó műtrágyaárakkal és akadozó szállítási útvonalakkal.

Magyarország számára is súlyos következményekkel járhat a termőföldek kiszáradása, az emelkedő műtrágyaár és az akadozó nemzetközi kereskedelem.

Forrás: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Magyarország sem külső szemlélője ennek a folyamatnak. Bár az ország hagyományosan mezőgazdasági nagyhatalomként tekint önmagára, az elmúlt évek időjárási szélsőségei, az Alföld kiszáradása és az aszályok erősödése már most figyelmeztető jeleket küldenek. Egyre több gazda beszél arról, hogy a jelenlegi viszonyok között hosszú távon fenntarthatatlanná válhat a termelés bizonyos térségekben. A Homokhátságon nem egy helyen már most felmerül a földek feladása.