A szocdem ex-miniszterelnök nyitna az AfD-szavazók felé – párttársai szétszedték az SPD politikusát

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Nem aratott osztatlan sikert Torsten Albig véleménye.
A német szociáldemokraták egykori schleswig-holsteini miniszterelnöke szerint a pártnak újra meg kellene szólítania azokat a választókat, akik az elmúlt években az AfD-hez pártoltak. A Neue Osnabrücker Zeitung beszámolója szerint Torsten Albig egyenesen arról beszélt, hogy bizonyos helyzetekben a kisebbségi kormányzás is elképzelhető lenne az Alternatíva Németországért külső támogatásával. A kijelentés komoly felháborodást váltott ki az SPD-n belül.
Albig szerint a német politikának új válaszokat kell találnia az AfD növekvő támogatottságára. A politikus úgy véli, hogy a hagyományos pártok egy része figyelmen kívül hagyja azokat a választókat, akik korábban az SPD-t vagy a CDU-t támogatták, ma viszont az AfD-re szavaznak.
Albig szerint az Alice Weidelék politikai karanténba zárására tett kísérletek nem viszik előrébb a német közéletet:
A tűzfalvitában jellemzően nem vesszük észre, hogy a fal mögött a mi korábbi választóink is ott vannak. Őket pedig nem szabad elszigetelnünk. Vissza kell építenünk számukra az utat a falon keresztül”
– fogalmazott.
A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem az AfD-ről, hanem annak választóiról beszél. Szerinte a legfontosabb kérdés, amire a mainstream pártoknak meg kell találniuk a választ, a következő:
Mi vezet oda, hogy azok az emberek, akik korábban a szociáldemokráciára vagy a CDU-ra szavaztak, ma tömegével vándorolnak az AfD-hez?”
Albig úgy véli, ha a pártok nem hajlandók foglalkozni azokkal a témákkal, amelyeket ezek a választók fontosnak tartanak, akkor saját magukat zárják csapdába:
Úgy teszünk, mintha az AfD minden szavazója a pokol szülötte lenne, valami gonosz ember, és közben elfelejtjük, hogy korábban minket választottak.”
A politikus arra is utalt, hogy Dániában a szociáldemokraták bizonyos kérdésekben képesek voltak visszahódítani a radikális jobboldalhoz átpártolt választókat.
Szerinte Németországban sem szabadna eleve kizárni a kisebbségi kormányzás lehetőségét pusztán azért, mert egy-egy ügyben az AfD is támogatna egy adott javaslatot.
Ugyanakkor hangsúlyozta:
Nem akarok koalíciót a radikálisokkal.”
A volt tartományi vezető szerint azonban a töredezett pártrendszer miatt egyre nehezebb stabil többségeket létrehozni, különösen a keletnémet tartományokban, ahol az AfD több felmérés szerint messze a legerősebb politikai erővé vált.
Az SPD vezető politikusai gyorsan és határozottan elutasították Albig felvetését. Ulf Kämpfer, a schleswig-holsteini SPD elnöke szerint a volt miniszterelnök
teljes tévútra jutott”.
A berlini SPD vezetője, Steffen Krach még egyértelműbben fogalmazott:
Az SPD és az AfD között nincs közös nevező.”
Jochen Ott, az észak-rajna-vesztfáliai SPD frakcióvezetője pedig úgy értékelte Albig meglátásait:
Minden részében hibás és végzetes.”
Miközben a szociáldemokraták elutasították a volt tartományi miniszterelnök gondolatait, az AfD és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) üdvözölte a felvetést. Sahra Wagenknecht szerint az elszigetelés politikája zsákutca, míg az AfD vezető politikusai azt hangsúlyozták, hogy a választói akarat előbb-utóbb változásra kényszeríti a hagyományos pártokat.
Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP