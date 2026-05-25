A szocdem ex-miniszterelnök nyitna az AfD-szavazók felé – párttársai szétszedték az SPD politikusát

A német szociáldemokraták egykori schleswig-holsteini miniszterelnöke szerint a pártnak újra meg kellene szólítania azokat a választókat, akik az elmúlt években az AfD-hez pártoltak. A Neue Osnabrücker Zeitung beszámolója szerint Torsten Albig egyenesen arról beszélt, hogy bizonyos helyzetekben a kisebbségi kormányzás is elképzelhető lenne az Alternatíva Németországért külső támogatásával. A kijelentés komoly felháborodást váltott ki az SPD-n belül.

Albig szerint a német politikának új válaszokat kell találnia az AfD növekvő támogatottságára. A politikus úgy véli, hogy a hagyományos pártok egy része figyelmen kívül hagyja azokat a választókat, akik korábban az SPD-t vagy a CDU-t támogatták, ma viszont az AfD-re szavaznak.