Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
05. 25.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 25.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
afd torsten albig Németország SPD Schleswig-Holstein CDU AfD

A szocdem ex-miniszterelnök nyitna az AfD-szavazók felé – párttársai szétszedték az SPD politikusát

2026. május 25. 20:43

Nem aratott osztatlan sikert Torsten Albig véleménye.

2026. május 25. 20:43
null

A német szociáldemokraták egykori schleswig-holsteini miniszterelnöke szerint a pártnak újra meg kellene szólítania azokat a választókat, akik az elmúlt években az AfD-hez pártoltak. A Neue Osnabrücker Zeitung beszámolója szerint Torsten Albig egyenesen arról beszélt, hogy bizonyos helyzetekben a kisebbségi kormányzás is elképzelhető lenne az Alternatíva Németországért külső támogatásával. A kijelentés komoly felháborodást váltott ki az SPD-n belül.

Albig szerint a német politikának új válaszokat kell találnia az AfD növekvő támogatottságára. A politikus úgy véli, hogy a hagyományos pártok egy része figyelmen kívül hagyja azokat a választókat, akik korábban az SPD-t vagy a CDU-t támogatták, ma viszont az AfD-re szavaznak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A szavazók visszahódítása

Albig szerint az Alice Weidelék politikai karanténba zárására tett kísérletek nem viszik előrébb a német közéletet:

A tűzfalvitában jellemzően nem vesszük észre, hogy a fal mögött a mi korábbi választóink is ott vannak. Őket pedig nem szabad elszigetelnünk. Vissza kell építenünk számukra az utat a falon keresztül”

– fogalmazott.

Torsten Albig, Schleswig-Holstein volt miniszterelnöke
Forrás: TOBIAS SCHWARZ / AFP

A volt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem az AfD-ről, hanem annak választóiról beszél. Szerinte a legfontosabb kérdés, amire a mainstream pártoknak meg kell találniuk a választ, a következő:

Mi vezet oda, hogy azok az emberek, akik korábban a szociáldemokráciára vagy a CDU-ra szavaztak, ma tömegével vándorolnak az AfD-hez?”

Albig úgy véli, ha a pártok nem hajlandók foglalkozni azokkal a témákkal, amelyeket ezek a választók fontosnak tartanak, akkor saját magukat zárják csapdába:

Úgy teszünk, mintha az AfD minden szavazója a pokol szülötte lenne, valami gonosz ember, és közben elfelejtjük, hogy korábban minket választottak.”

Ezt is ajánljuk a témában

Dán mintára képzelne el új megközelítést

A politikus arra is utalt, hogy Dániában a szociáldemokraták bizonyos kérdésekben képesek voltak visszahódítani a radikális jobboldalhoz átpártolt választókat.

Szerinte Németországban sem szabadna eleve kizárni a kisebbségi kormányzás lehetőségét pusztán azért, mert egy-egy ügyben az AfD is támogatna egy adott javaslatot.

Ugyanakkor hangsúlyozta:

Nem akarok koalíciót a radikálisokkal.”

A volt tartományi vezető szerint azonban a töredezett pártrendszer miatt egyre nehezebb stabil többségeket létrehozni, különösen a keletnémet tartományokban, ahol az AfD több felmérés szerint messze a legerősebb politikai erővé vált.

Ezt is ajánljuk a témában

Süket fülek, behunyt szemek

Az SPD vezető politikusai gyorsan és határozottan elutasították Albig felvetését. Ulf Kämpfer, a schleswig-holsteini SPD elnöke szerint a volt miniszterelnök

teljes tévútra jutott”.

A berlini SPD vezetője, Steffen Krach még egyértelműbben fogalmazott:

Az SPD és az AfD között nincs közös nevező.”

Jochen Ott, az észak-rajna-vesztfáliai SPD frakcióvezetője pedig úgy értékelte Albig meglátásait:

Minden részében hibás és végzetes.”

Miközben a szociáldemokraták elutasították a volt tartományi miniszterelnök gondolatait, az AfD és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) üdvözölte a felvetést. Sahra Wagenknecht szerint az elszigetelés politikája zsákutca, míg az AfD vezető politikusai azt hangsúlyozták, hogy a választói akarat előbb-utóbb változásra kényszeríti a hagyományos pártokat.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2026. május 25. 20:53
Hajrá AfD !
Válasz erre
0
0
fatia-negra
2026. május 25. 20:48
Helyes, helyes, Isten őrizz, hogy hallgassatok a golyófejűre, tessék csak tovább erőltetni a tűzfal hülyeséget, amíg az utolsó szavazótok is faképnél nem hagy benneteket, nyomorultak :)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!