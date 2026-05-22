A holokauszt óta nem volt ilyen elterjedt az antiszemitizmus Németországban

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Berlinben tavaly 2197 zsidóellenes incidenst regisztráltak – derül ki az antiszemitizmussal foglalkozó RIAS intézményi szövetség jelentéséből.
A berlini zsidóellenes incidensek száma mintegy 13 százalékkal csökkent az előző évi 2521-hez képest, de több mint kétszerese maradt a 2023. október 7. előtti Hamász-terrortámadás előtti szintnek – írja a Times of Israel.
Hessen tartományban a RIAS rekordszámú, 1099 antiszemita esetet jegyzett 2025-ben, ami 18 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és közel hatszorosa annak, mint mielőtt a Hamász 2023 végén megindította háborúját Izrael ellen.
A zsidó életet fenyegető veszély nagyobb, mint bármikor a holokauszt óta”
– mondta Uwe Becker, Hessen tartomány antiszemitizmus-biztosa a jelentést követő nyilatkozatban.
Az RIAS 40 erőszakos incidenst listázott Berlinben, köztük egy februári késeléses támadást a holokauszt-emlékműnél, amelyben egy fiatalembert nyakon sebesítettek meg. A jelentés szerint a támadót, aki az Iszlám Állam terrorszervezetnek tett írásos hűségesküt vitt magával és a támadás során „Allahu Akbar”-t kiabált, később gyilkossági kísérletért és külföldi terrorszervezetben való tagság kísérletéért ítélték el, és 13 év börtönbüntetésre ítélték. A megtámadott férfi túlélte az életveszélyes sérülést, miután visszavágott, az emlékmű szélére menekült és sürgősségi műtéten esett át.
Más esetek támadásokkal, az áldozatok arcon ütésével, leköpésével, irritáló vegyi anyagokkal való permetezésével, vagy vallási ruházatuk és ékszereik erőszakos leszakításával kapcsolatosak.
A jelentés egy egyre ellenségesebb környezetet ír le, amelyben a zsidók zaklatással, megfélemlítéssel és erőszakkal szembesülnek a nyilvános helyeken.
Az RIAS Berlin 2025-ben 239 nyilvános gyűlésen és tüntetésen regisztrált antiszemita megnyilvánulásokat, ami a valaha feljegyzett legmagasabb szám. A tiltakozásokon gyakran hallani
Fotó: illusztráció (Saeed KHAN / AFP)