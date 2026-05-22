A holokauszt óta nem volt ilyen elterjedt az antiszemitizmus Németországban

A berlini zsidóellenes incidensek száma mintegy 13 százalékkal csökkent az előző évi 2521-hez képest, de több mint kétszerese maradt a 2023. október 7. előtti Hamász-terrortámadás előtti szintnek – írja a Times of Israel.

Hessen tartományban a RIAS rekordszámú, 1099 antiszemita esetet jegyzett 2025-ben, ami 18 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és közel hatszorosa annak, mint mielőtt a Hamász 2023 végén megindította háborúját Izrael ellen.