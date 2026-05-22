Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország antiszemitizmus zsidóság

A holokauszt óta nem volt ilyen elterjedt az antiszemitizmus Németországban

2026. május 22. 09:33

Berlinben tavaly 2197 zsidóellenes incidenst regisztráltak – derül ki az antiszemitizmussal foglalkozó RIAS intézményi szövetség jelentéséből.

2026. május 22. 09:33
null

A berlini zsidóellenes incidensek száma mintegy 13 százalékkal csökkent az előző évi 2521-hez képest, de több mint kétszerese maradt a 2023. október 7. előtti Hamász-terrortámadás előtti szintnek – írja a Times of Israel.

Hessen tartományban a RIAS rekordszámú, 1099 antiszemita esetet jegyzett 2025-ben, ami 18 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és közel hatszorosa annak, mint mielőtt a Hamász 2023 végén megindította háborúját Izrael ellen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A zsidó életet fenyegető veszély nagyobb, mint bármikor a holokauszt óta”

– mondta Uwe Becker, Hessen tartomány antiszemitizmus-biztosa a jelentést követő nyilatkozatban.

Az RIAS 40 erőszakos incidenst listázott Berlinben, köztük egy februári késeléses támadást a holokauszt-emlékműnél, amelyben egy fiatalembert nyakon sebesítettek meg. A jelentés szerint a támadót, aki az Iszlám Állam terrorszervezetnek tett írásos hűségesküt vitt magával és a támadás során „Allahu Akbar”-t kiabált, később gyilkossági kísérletért és külföldi terrorszervezetben való tagság kísérletéért ítélték el, és 13 év börtönbüntetésre ítélték. A megtámadott férfi túlélte az életveszélyes sérülést, miután visszavágott, az emlékmű szélére menekült és sürgősségi műtéten esett át.

Más esetek támadásokkal, az áldozatok arcon ütésével, leköpésével, irritáló vegyi anyagokkal való permetezésével, vagy vallási ruházatuk és ékszereik erőszakos leszakításával kapcsolatosak. 

A jelentés egy egyre ellenségesebb környezetet ír le, amelyben a zsidók zaklatással, megfélemlítéssel és erőszakkal szembesülnek a nyilvános helyeken.

Az RIAS Berlin 2025-ben 239 nyilvános gyűlésen és tüntetésen regisztrált antiszemita megnyilvánulásokat, ami a valaha feljegyzett legmagasabb szám. A tiltakozásokon gyakran hallani 

  • antiszemita skandálásokat, 
  • a cionizmust vagy Izraelt a nácizmussal azonosító transzparenseket, valamint 
  • nyilvános beszédekbe szőtt zsidóellenes gyalázkodásokat.

Fotó: illusztráció (Saeed KHAN / AFP)

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2026. május 22. 11:48
“A Hitler-rendszer első hónapjai során a cionista mozgalom vezetői egy ellentmondásos paktumot kötöttek a Harmadik Birodalommal. Ennek különböző részletei szerint mintegy 60,000 zsidó és 100 millió amerikai dollár került átszállításra Zsidó Palesztínába. (Az összeg 2009-es megfelelője közel 1.7 milliárd dollár.) Ellenértékként a cionisták megállították azt a világot átfogó náciellenes bojkottot, amely azzal fenyegetett, hogy megbuktatja Hitlert hatalmának első évében. Végtére is a „Transfer Agreement” életeket védett, vagyonokat mentett és megalapozta a későbbi zsidó állam infrastruktúráját.” Írja Edwin Black, a The Transfer Agreement című könyve 2009-es kiadásának előszavában. Miközben Hitler hatalomra jutása előtt a bolsevik szovjet kommunisták már körülbelül 12 millió ember erőszakos, időelőtti haláláért voltak felelősek. Köztük olyanokéért, akik el akarták hagyni a Szovjetuniót. Forrás: R. J. Rummel: Soviet Genocide and Mass Murder since 1917, Transaction Publishers, 1990.
Válasz erre
0
0
formaegy-2
•••
2026. május 22. 11:07 Szerkesztve
Németek. Nácik. Ennyi. A lényeg, hogy Merkel megkapta az európa érdemrendet (tudatos kisbetű) mert elindította Európát a végzete felé, jól gatyára vágta! Szard le az európai embereket, gyilkoltasd le merkelcsordával, marad a merkelcsorda és a gyilkos hatalom biztosítva van. Akinek börtönben a helye, az kitüntetést kap. Náci európai-német érték.
Válasz erre
2
1
londonbaby
2026. május 22. 10:30
...ÉS VAJON MIÉRT ??? mert nem férnek már a bőrükbe a zsidók !!! mindent ők akarnak irányítani belepofázni mindenbe, ha meg elküldik a faszba őket akkor meg telesírják a médiát a rasszizmusról !!!
Válasz erre
2
0
optimista-2
2026. május 22. 10:20
Hihi, lesz ez még citfrább is. Minden zsidó perelje be a német államot, mert életük, megélhetésük nincs garatálva a kormány által. 10 millió euróra - három generáción át. A pénz az utcán hever, hogy le kéne hajolni érte. Nincs egy tökös ügyvédük? Magyar György 40 %-ért ?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!