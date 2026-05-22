Hosszú interjút adott Orbán Anita: ez lesz Magyarország külpolitikájának új iránya

Orbán Anita, Magyarország frissen kinevezett külügyminisztere a Válasz Online-nak adott interjújában beszélt a tárcánál zajló átvilágításokról, a diplomáciai stílusváltásról, a szomszédságpolitikai vörös vonalakról, valamint az uniós források hazahozatalára irányuló törekvésekről.

Átvilágítás és szakmai alapú építkezés a Külügyminisztériumban

A miniszter az interjúban jelezte, hogy jelenleg is zajlik a minisztérium épületének, apparátusának és IT-rendszerének biztonsági és szakmai átvilágítása. Hangsúlyozta, hogy az új vezetés nem tervez politikai alapú tisztogatást a Szijjártó-korszak munkatársai körében, de új működési kultúrát és szigorú szakmai sztenderdeket vezet be.