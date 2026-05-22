Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
beregszász válasz online orbán anita magyarország külügyminisztérium kijev ukrajna

Hosszú interjút adott Orbán Anita: ez lesz Magyarország külpolitikájának új iránya

2026. május 22. 08:53

Átvilágítás és szakmai alapú építkezés a Külügyminisztériumban, határozott vörös vonalak Kijevvel és Pozsonnyal szemben, három hónap az uniós pénzekért, újjáépített szövetségi rendszerek.

2026. május 22. 08:53
null

Orbán Anita, Magyarország frissen kinevezett külügyminisztere a Válasz Online-nak adott interjújában beszélt a tárcánál zajló átvilágításokról, a diplomáciai stílusváltásról, a szomszédságpolitikai vörös vonalakról, valamint az uniós források hazahozatalára irányuló törekvésekről.

Átvilágítás és szakmai alapú építkezés a Külügyminisztériumban

A miniszter az interjúban jelezte, hogy jelenleg is zajlik a minisztérium épületének, apparátusának és IT-rendszerének biztonsági és szakmai átvilágítása. Hangsúlyozta, hogy az új vezetés nem tervez politikai alapú tisztogatást a Szijjártó-korszak munkatársai körében, de új működési kultúrát és szigorú szakmai sztenderdeket vezet be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Nem fogunk tisztogatni; nincs olyan szabály, hogy »ki az összes futsalossal!«. Olyan szabály viszont van, hogy professzionális diplomáciai csapatot építünk” – fogalmazott a tárcavezető.

Orbán Anita szerint a jövőben a szakmai felkészültség és a sértetlen integritás lesz a mérvadó, és középtávon vissza kívánják hozni a kötelező versenyvizsgát a külügyi pályára lépők számára. A stílusbeli és kommunikációs változásokkal kapcsolatban megjegyezte:

Nem a hangerő számít; nem szólunk be nagyköveteknek; nem jelenünk meg rövidnadrágban…”

Utalt arra is, hogy tizenkét év után először hívta meg a Budapestre akkreditált külképviseletek vezetőit egy közös egyeztetésre, hangsúlyozva a partnerekkel való folyamatos párbeszéd fontosságát.

Határozott vörös vonalak Kijevvel és Pozsonnyal szemben

A külügyminiszter kiemelten foglalkozott a szomszédságpolitikával, különösen Ukrajna és a kárpátaljai magyarság helyzetével. Kifejtette, hogy a kétoldalú kapcsolatok rendezése és Ukrajna európai integrációjának támogatása szigorúan a kisebbségi, oktatási és nyelvhasználati jogok helyreállításától függ.

„Kijevből Budapestre Beregszászon át vezet az út. Nyitottak vagyunk a kétoldalú kapcsolatok rendezésére, de ehhez elengedhetetlennek tartjuk a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvhasználati jogainak rendezését. [...] Addig nem lépünk tovább más ügyek, például Ukrajna uniós csatlakozása irányába, amíg nincsenek konkrét eredmények. Általános ígéretekkel nem elégszünk meg” – jelentette ki.

Az Oroszországhoz fűződő viszonyról elmondta, hogy Moszkvával pragmatikus kapcsolatokra törekednek, ugyanakkor a Kárpátalját ért május 13-i dróntámadás után azonnal bekérette a budapesti orosz nagykövetet. Hozzátette, hogy a kormány hamarosan vizsgálatot indít a harmadik országokból érkező, a hazai döntéshozatalt befolyásolni próbáló befolyásszerzési kísérletek feltérképezésére, amelynek első eredményeit már a nyáron nyilvánosságra hoznák.

Szlovákia kapcsán Orbán Anita egyértelművé tette, hogy a jószomszédi együttműködésnek gátat szabnak a Beneš-dekrétumok alapján történő földelkobzások és az ezek bírálatát büntető pozsonyi jogszabályok.

Kiindulási pozíciónk a földelkobzások beszüntetése és a dekrétumok megkérdőjelezését börtönnel büntető törvény visszavonása. 

Ezek elfogadhatatlanok egy 21. századi európai országban” – mutatott rá, utalva a közelgő kormányfői szintű egyeztetésekre.

Három hónap az uniós pénzekért

A miniszter beszámolt az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokról is. Véleménye szerint a helyreállítási alap (RRF) 10,4 milliárd eurós keretének lehívásához szükséges jogállamisági feltételek teljesítése nem csupán uniós elvárás, hanem a magyar állampolgárok érdeke is. A feladatot nehezíti a rendkívül szoros határidő.

„Erőnket megfeszítve dolgozunk, hogy augusztus végéig mindent megoldjunk – három hónap áll rendelkezésre arra, amire más államoknak több éve volt. Szomorú állapotban vettük át a helyreállítási alap (RRF) dossziéit elődeinktől” – mondta el Orbán Anita, hozzátéve, hogy a Bizottság hozzáállása konstruktív.

A migrációs paktummal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az nincs összefüggésben a visszatartott forrásokkal. 

Megerősítette, hogy Magyarország szükség esetén nem kötelező betelepítéssel vagy pénzügyi hozzájárulással, hanem technikai segítséggel – szakemberek és rendőrök küldésével – támogatja majd a nyomás alatt lévő tagállamokat.

Újraépített szövetségi rendszerek

Az interjú végén a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország szakítani kíván az eddigi konfrontatív külpolitikai doktrínával. Célja, hogy az ország megbízható, kiszámítható és konstruktív partnerré váljon a nemzetközi szervezeteken, így a NATO-n és az Európai Unión belül is.

„A partnereink pedig érezzék úgy, hogy Magyarország újra megérkezett Európa szívébe. Világos érdekekkel, határvonalakkal – és kompromisszumkészséggel” – zárta gondolatait a tárcavezető.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Sacap
2026. május 22. 09:20
Paciarc indulhat is Brüsszelbe a pénzünkért.Utána jöhetnek a lózungok.
Válasz erre
0
0
backsplash
2026. május 22. 09:16
Mentek mindenhova segget nyalni, parolázni, vigyorogni. Csak dolgozni, meg üzleteket hozni nem fogtok. Olyan lesz, mint régen.
Válasz erre
1
0
tekla-ssy
2026. május 22. 09:12
Ez itt egy SENKI!!! Mi lesz veled Magyarország.......?
Válasz erre
0
0
PlutarkhoszCatoMedHabilDebil
2026. május 22. 09:12
Valaki húzzon a fejére egy zabzsákot és abrakoltassa meg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!