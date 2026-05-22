A Sándor-palota közzétette a kegyelmi ügyben a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat

Közleményt adott ki a Sándor-palota a „kegyelmi ügyként” megismert döntés dokumentumaival kapcsolatosan. Mint fogalmaztak, „a köztársasági elnök a »kegyelmi ügyként« ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt a Sándor-palota 2026. május 19-i közleményében kijelentette,

kész együttműködni a Kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről.”

A miniszterelnöknek a köztársasági elnök részére címzett, a közösségi médiában a tegnapi napon megjelent közlése alapján a Sándor-palota sajnálattal vette tudomásul, hogy a Kormány nem működik együtt a kegyelmi ügy iratainak szakszerű, a közigazgatás gyakorlatának megfelelő átvételében.