Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány sándor - palota köztársasági elnök

A Sándor-palota közzétette a kegyelmi ügyben a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat

2026. május 22. 07:15

A Magyar Péter vezette kormány nem működött együtt Sulyok Tamással, ennek ellenére a köztársasági elnök közreadta a birtokukban lévő dokumentumokat.

2026. május 22. 07:15
null

Közleményt adott ki a Sándor-palota a „kegyelmi ügyként” megismert döntés dokumentumaival kapcsolatosan. Mint fogalmaztak, „a köztársasági elnök a »kegyelmi ügyként« ismertté vált KEH/2787-6/2023 ügyiratszámú kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt a Sándor-palota 2026. május 19-i közleményében kijelentette, 

kész együttműködni a Kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről.” 

A miniszterelnöknek a köztársasági elnök részére címzett, a közösségi médiában a tegnapi napon megjelent közlése alapján a Sándor-palota sajnálattal vette tudomásul, hogy a Kormány nem működik együtt a kegyelmi ügy iratainak szakszerű, a közigazgatás gyakorlatának megfelelő átvételében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Figyelemmel a felfokozott közérdeklődésre a Sándor-palota nem kívánja a Kormány elmulasztott együttműködésétől függővé tenni a hivatalos iratok nyilvános megismerhetőségét. 

Erre a kivételes helyzetre tekintettel a Sándor-palota a honlapján közzéteszi a nyilvánosság számára a birtokában lévő hivatalos dokumentumokat. 

Mindazonáltal a köztársasági elnök elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányzat és a többi hatalmi ág közti kommunikáció a közösségi média és a sajtó felületeire helyeződött át. 

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

 

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. május 22. 09:20
Az allamfő korrekt meg a bunkósággal szemben is. Meltóság, na ezt poloska bandaja hírből sem ismeri! Leninfiúk!
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. május 22. 09:20
Élő Éva 2026. május 22. 09:02 "... ruszkik haza..." de, hiszen itthon vannak, Amikor egy Tisza-gyűlöletfélórán a riporter megkérdezett egy tiszás "kislányt" aki tele torokból üvöltözte, hogy " ruszkik haza": Kik azok a ruszkik? A válasz. -.öööö, hát azok az..öö hát nem is tudom -de mégis? ..hát...ööö...hát aaaa Mihazánk, hát ők a fasiszták, vagy nem? Van még kérdés Ildikó?
Válasz erre
1
0
Élő Éva
2026. május 22. 09:02
Utólag már látható, a kegyelmi ügy volt az első jele, hogy a globális háttérhatalom jól kiképzett ágenseinek bevetésével sikeres a legendagyártás zajlik: pedofidesz, lopafidesz, hazudikatv, mocskosfidesz. Ezzel szemben az isten, haza család szlogen fontos, de túl elvont, intellektuális volt, Ákos kontra Krúbi.A másik figyelmeztető jel a fiatalság koncerteken üvöltöző agresszív magja, az influencert politizálás terület foglalása. Tele volt a Mandi is cikkekkel, ugyan, ezek csak fiatalok, természetes, hogy lázadnak, nem kell komolyan venni. Nem kellett volna beáldozni a hergelt népharagnak, a köztársasági elnököt, vállalni kellett volna a konfliktust. Ma nem tartanánk itt. A kulcs pozíciókban pl. Bp. polgármester választás során hozott rossz személyi döntések is kudarcosak voltak. De a legfőbb ok a nyugati soft power antropológiai jellegű vonzereje: ruszkik haza. A nyugati életmód a trendi, noha pusztulásra visz.
Válasz erre
5
0
haxima
2026. május 22. 08:54
Egyébként ebben a borzasztó komoly "9 hónapot elengedtünk a háziőrizetből" dologból még mit szeretne kihozni a legvéresebb agyú tiszás? Lemondott a közt elnök. Lemondott az igazságügyminiszter. Ez is egy ütés volt a fidesz vereségében. MI A FASZRA számit bárki? Komolyan. Mi az ami le lehet irva papirra, egy kegyelmi kérvényben, hogy ennyire nagyon azt hiszik, hogy aztán majd most kiderül. MI? Részletes leirás pecséttel, hogy Orbán kisgyereket zaklatott? A kegyelmi kérvényben?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!