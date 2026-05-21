Magyar Péter Bécsben bejelentette: dolgoznak az új költségvetésen, és rövidesen nekiláthatnak az adók átalakításának

Több tucat magyarországi helyszínt árasztott el az azbesztszennyezés
Kőszeg és Szombathely útjainál igazolták be a vizsgálatok a szennyőzést.
Egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett.
A közösen tartott sajtótájékoztatójukon Magyar Péter kiemelte: a két népnek sok súlyos problémája volt a történelem során, de Bécs városa – hasonlóan Budapesthez – jól mutatja, hogy mire képesek, ha békében, egymást támogatva, segítve dolgoznak.
Emlékeztetett:
jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, ezért itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymást támogató korszak köszöntsön a kétoldalú kapcsolatokra.
Ezért meghívta osztrák kollégáját és az osztrák kormányt, hogy a jövőben tartsanak együttes kormányüléseket: a következőt szeptemberben, a gödöllői Grassalkovich-kastélyban rendezhetik meg – közölte Magyar Péter.
A magyar kormányfő ezután közölte, hogy hétfőn kezdi meg munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására.
Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy „nincs helye mellébeszélésnek”,
teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben.
A probléma mértékét jelezve Magyar elmondta: van olyan település, ahol a határérték háromszázszorosát éri el a levegő azbeszttartalma. Hozzátette: ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett azbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés.
A magyar miniszterelnök előretekintve kijelentette, hogy
Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának.
Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett – mondta Magyar Péter a sajtótájékoztatón.
Nem lesz mindenben egyetértés Ausztria és Magyarország között, „de ez nem is baj” – jegyezte meg a kormányfő, megköszönve az osztrák kancellár támogatását a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala kapcsán.
A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar költségvetés „elég gyászos helyzetben van”, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számonkérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést.
Közép-, hosszútávon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról”
– tette hozzá.
Hangsúlyozta, arra kaptak nagyon erős felhatalmazást a magyar emberektől, hogy őket és a magyar cégeket képviseljék, és nem arra, hogy mindenben radikálisan másképp járjanak el.
Magyar Bécsben azt is közölte, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére. A tájékoztatón úgy fogalmazott:
Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében.
Majd világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a Tisza tagjai számára is, hogy bárki, aki akárcsak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. „Először velem találja magát szembe, illetve a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és a korrupció-ellenes új szervekkel”. Megjegyezte: ezt senkinek nem javasolja.
Végül arra is kitért, hogy kezdeményezi a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökeinek csúcstalálkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák.
A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve, csatlakozhatnak mások is.
„Szerintem egyetértünk abban, hogy Európa szíve ma Közép-Európában dobog, és nekünk egy sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükségünk, mert sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt” – jelentette ki Magyar Péter.
(MTI)
