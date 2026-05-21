05. 21.
csütörtök
kormány korrupció bécs magyarország Magyar Péter adó miniszterelnök

Magyar Péter Bécsben bejelentette: dolgoznak az új költségvetésen, és rövidesen nekiláthatnak az adók átalakításának

2026. május 21. 13:25

A magyar miniszterelnök arra is ígéretet tett, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklusa végére.

2026. május 21. 13:25
null

Egy új kezdetre van most lehetőség, új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban – mondta Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, miután Christian Stocker osztrák kancellárral egyeztetett.

A közösen tartott sajtótájékoztatójukon Magyar Péter kiemelte: a két népnek sok súlyos problémája volt a történelem során, de Bécs városa – hasonlóan Budapesthez – jól mutatja, hogy mire képesek, ha békében, egymást támogatva, segítve dolgoznak.

Emlékeztetett: 

jövőre lesz a kiegyezés 160. évfordulója, ezért itt az idő, hogy egy sokkal békésebb, egymást támogató korszak köszöntsön a kétoldalú kapcsolatokra. 

Ezért meghívta osztrák kollégáját és az osztrák kormányt, hogy a jövőben tartsanak együttes kormányüléseket: a következőt szeptemberben, a gödöllői Grassalkovich-kastélyban rendezhetik meg – közölte Magyar Péter.

Hétfőn munkához lát azbesztszennyezést vizsgáló bizottság

A magyar kormányfő ezután közölte, hogy hétfőn kezdi meg munkáját a magyar-osztrák bizottság a nyugat-magyarországi azbesztszennyezés körülményeinek feltárására.

Megköszönve osztrák partnere rugalmasságát a kérdésben jelezte, egyetértettek abban, hogy „nincs helye mellébeszélésnek”

teljes transzparenciára és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben.

A probléma mértékét jelezve Magyar elmondta: van olyan település, ahol a határérték háromszázszorosát éri el a levegő azbeszttartalma. Hozzátette: ez azért különösen szomorú, mert az érintett térségben korábban nem létezett azbesztszennyezés, nem volt azzal kapcsolatos megbetegedés.

„Nem lesz mindenben egyetértés Ausztria és Magyarország között”

A magyar miniszterelnök előretekintve kijelentette, hogy 

Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának.

Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekei mellett, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klub tagja, akkor a klub szabályait betartja és annak közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett – mondta Magyar Péter a sajtótájékoztatón.

Nem lesz mindenben egyetértés Ausztria és Magyarország között, „de ez nem is baj” – jegyezte meg a kormányfő, megköszönve az osztrák kancellár támogatását a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala kapcsán.

Belengette az adók átalakítását, és készítik elő az új költségvetést

A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar költségvetés „elég gyászos helyzetben van”, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számonkérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést.

Közép-, hosszútávon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról”

– tette hozzá.

Hangsúlyozta, arra kaptak nagyon erős felhatalmazást a magyar emberektől, hogy őket és a magyar cégeket képviseljék, és nem arra, hogy mindenben radikálisan másképp járjanak el.

Magyar Bécsben azt is közölte, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére. A tájékoztatón úgy fogalmazott: 

Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. 

Majd világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a Tisza tagjai számára is, hogy bárki, aki akárcsak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. „Először velem találja magát szembe, illetve a függetlenné váló magyar igazságszolgáltatással és a korrupció-ellenes új szervekkel”. Megjegyezte: ezt senkinek nem javasolja.

Június végére V4-csúcsot kezdeményez

Végül arra is kitért, hogy kezdeményezi a visegrádi négyek (V4) miniszterelnökeinek csúcstalálkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák.

A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve, csatlakozhatnak mások is.

„Szerintem egyetértünk abban, hogy Európa szíve ma Közép-Európában dobog, és nekünk egy sokkal szorosabb együttműködésre lenne szükségünk, mert sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt” – jelentette ki Magyar Péter.

(MTI)

Nyitókép: Joe Klamar / AFP
 

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Bufon111
2026. május 21. 16:58
bomlott elméjű vajon mit akarhat az adórendszerrel pontosan? Petya, ha az szja-hoz érdemben hozzányúltok, mind meghalunk....amúgy most hogy szarban a haza meg a költségvetés, meg kellene fontolnotok egy klassz kis szolidaritási adót. Legutóbb is milyen jól sikerült, más kérdés, hogy azóta sem világos, hogy miért kellett, amikor akkoriban ugye nem is volt korrupció
Treeoflife
2026. május 21. 16:57
Mióta kell a "habsburgok"-kal közös kormányülést tartani? Emlékszik valaki, hogy mikor fordult elő ilyen valaha?
Nuttika
2026. május 21. 16:37
"A magyar kormányfő arról is beszélt, hogy a magyar költségvetés „elég gyászos helyzetben van”, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számonkérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést." - Fordítok: adókedvezmények eltörlése és rohadt nagy adóemelés várható. Ez nagyon cukin fog hatni a védett árak kivezetése és az ezek következményeként jelentkező infláció mellett. De nem baj. A sok tiszás hülyének majd nem lesz pénze piára, meg streamingre és esetleg a szülei elzavarják őket dolgozni, hogy ne dögöljenek éhen.
Agricola
2026. május 21. 16:23
"Ha akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes", mondhatja szamarára az állatvásári kupec is! A hasonló CPI-mérések, ahogyan azt a Soros NGO a Transparency International végzi ( Korrupció Érzékelési Index) kockázatosságára a tekintélyes amerikai hírkiadvány, a Foreign Policy egy 2013-as cikkében Alex Cobham közgazdász-szakíró a CPI alkalmazásának mellőzését javasolta a Transparency International számára. A SOROS NGO (Transparency International) korrupciós hazugságai, melyek a válaszadói csoport önkényes, nem megfelelő összeállítása, az adatforrások összesítésének hiányosságai miatt, módszertani megalapozottság hiányában, nem alkalmasak az egyes országok összehasonlítására, tudományos következtetések levonására!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!