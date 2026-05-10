Légből kapott számokkal dobálózik Magyar Péter, Szalai Piroska javította ki

Magyar Péter azt is állította, hogy 800 ezer nyugdíjas létminimum alatt. Szalai szerint a létminimum számításra nincs egységes elfogadott eljárás, a szakma „elavultnak” tekinti. „Ha mondjuk a 180 ezer Ft alatti nyugdíjasok számát kereste, akkor a KSH adatai szerint 2026. januárban 725 ezer saját jogú nyugdíjas és nyugdíszerű ellátásban részesülő volt. Köztük 52 ezer főnek külföldre utalnak résznyugdíjat, s 238 ezren voltak a megváltozott munkaképességűek. Tehát a 2 millió 16 ezer saját jogú öregségi nyugdíjasból közel 435 ezer főnek volt 180 ezer Ft alatti havi nyugdíja, de ők is megkapták a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Köztük vannak azok is, akik KATA vagy egyéb más különösen kedvezményes adózók voltak a nyugdíj előtt.”

Magyar szerint 400 ezer gyermek nő fel nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben, ám a Fidesz politikusa elmondta, hogy valójában közel megfeleződött, Magyarországon csökkent az egyik legnagyobb mértékben a gyermekszegénység kockázata az egész unióban. Az előző évtized elején még 755 ezer gyermek élt a szegénység fenyegetettségével, mára 381 ezerre csökkent a számuk.

Az újdonsült miniszterelnök másik állítása az volt, hogy a felnőtt magyarok fele 300 ezer forintnál kevesebből kísérel meg megélni. Ezzel szemben Szalai szerint a tény az, hogy „idén februárban a medián kereset nettó értéke 417 ezer Ft volt, tehát a foglalkoztatottak fele alatta, fele felette keresett. 13,5 %-kal növekedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, amiből az inflációt kivéve is 11,9 százalékos reálkereset emelkedés marad.