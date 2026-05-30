Az új kormány eddigi egyetlen kezdeményezése az volt, hogy korlátozza annak lehetőségét, hogy Orbán Viktor visszatérjen a miniszterelnöki tisztségbe, ha a magyar választók ismét mellette döntenének.

Ha Brüsszel ezt tekinti a demokrácia megerősítésének bizonyítékaként, akkor érdemes nyílt vitát folytatni arról, hogy valójában milyen mércék alapján születnek ezek a döntések. Ha Magyarországot ma politikai megfelelésért jutalmazzák, nem pedig objektív jogi kritériumok alapján, akkor valami nagyon nincs rendben.

Az új kormány láthatóan kész elfogadni Brüsszel valamennyi fontos politikai elvárását. Ez kevésbé tűnik együttműködésnek, mint inkább politikai önfeladásnak. Szeretnénk pontosan látni, hogy mi ma egy kedélyes brüsszeli sajtótájékoztató és egy pozitív döntés ára!”