jogállamiság ursula von der leyen brüsszel európai unió

Ursula von der Leyen szerint helyreállt a jogállamiság Magyarországon

2026. május 30. 10:55

Ha Brüsszel ezt tekinti a demokrácia megerősítésének bizonyítékaként, akkor érdemes nyílt vitát folytatni arról, hogy valójában milyen mércék alapján születnek ezek a döntések.

Orbán Balázs
„Ursula von der Leyen szerint helyreállt a jogállamiság Magyarországon, ezért az Európai Unió forrásokat szabadíthat fel az ország számára.

Van azonban néhány egyszerű kérdés, amelyre az európai és a magyar közvélemény joggal vár választ.

Mi változott pontosan?

Milyen jelentős jogállamisági reformokat hajtott végre az új kormány?

Milyen demokratikus normák teljesülnek ma, amelyek korábban állítólag nem teljesültek?

Az új kormány eddigi egyetlen kezdeményezése az volt, hogy korlátozza annak lehetőségét, hogy Orbán Viktor visszatérjen a miniszterelnöki tisztségbe, ha a magyar választók ismét mellette döntenének.

Ha Brüsszel ezt tekinti a demokrácia megerősítésének bizonyítékaként, akkor érdemes nyílt vitát folytatni arról, hogy valójában milyen mércék alapján születnek ezek a döntések. Ha Magyarországot ma politikai megfelelésért jutalmazzák, nem pedig objektív jogi kritériumok alapján, akkor valami nagyon nincs rendben. 

Az új kormány láthatóan kész elfogadni Brüsszel valamennyi fontos politikai elvárását. Ez kevésbé tűnik együttműködésnek, mint inkább politikai önfeladásnak. Szeretnénk pontosan látni, hogy mi ma egy kedélyes brüsszeli sajtótájékoztató és egy pozitív döntés ára!” 

Fotó: JOHN THYS / POOL / AFP

Fotó: JOHN THYS / POOL / AFP

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
polárüveg
2026. május 30. 15:10
Hajmási Péter, Hajmási Pál A barométer esőre áll Nagy az öröm rózsám, Leyen már szépeket lát Magyar Péterrel a jogállam helyreáll Magyarország virágzik, a barométer imponál Húzatom agyba-főbe, beugrom a nagybőgőbe Hajmási Péter-Pityke Pál
Canadian
2026. május 30. 14:58
Jogállamiság akkor van, ha a baloldal van hatalmon, még ha nyilvánosan akasztják is a politikai ellenfeleiket. Ha meg a jobboldal van hatalmon, akkor csorbul ez, meg az, és irogatják a jelentéseket.
balbako_
2026. május 30. 14:56
Azzal, hogy megszűnt demokratikus jogállam lenni rögtön belépett ezek EU konform változatába. Immáron egy ilyen sincs Európában.
gullwing
2026. május 30. 14:36
a kibaszott náci ribanc szerint az a jogállamiság mértéke ha egy köztörvényes tolvaj aki abuzálta a feleségét a miniszterelnök..
