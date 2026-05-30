A közösségi médiának köszönhetően új reneszánszát éli a pilates

Arra a kérdésünkre, hogy kiknek ajánlott ez a mozgásforma, Koller Fruzsina azt felelte, hogy napjaink emberének életmódja „hihetetlenül mozgásszegény”.

A rengeteg ülőmunka és a kevés napi mozgás miatt olyan egészségügyi problémák és betegségek alakulhatnak ki, amelyekkel foglalkozni kell. „Minél fiatalabb korban jelentkeznek ezek a problémák, annál veszélyesebbek lehetnek, hiszen hosszú távon is komoly következményekkel járhatnak. A pilates ugyanakkor azoknak is ajánlott, akik gerincproblémákkal küzdenek vagy túlsúllyal rendelkeznek. Bár a módszerben kardióelemek is megtalálhatók – például kisebb szökkenések vagy fellépések –, ezek nem terhelik meg az ízületeket.”

A pilatest mindenkinek ajánlom, kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül, hiszen ebben a mozgásformában megvan a lehetőség arra, hogy folyamatosan emeljük a szintet, illetve könnyítsünk vagy nehezítsünk a gyakorlatokon.

Sportolóknak és atlétáknak kiegészítő mozgásformaként is rendkívül hatékony. A jótékony hatások rendszeres gyakorlással viszonylag rövid időn belül megtapasztalhatók”.

Az edzések során többek között erősödnek a mélyizmok, javul a testtartás, fejlődik az egyensúly és a koordináció, tudatosabbá válik a légzés és a koncentráció, emellett pedig az állóképesség és az izomtónus is egyértelműen pozitív irányba változik – hangsúlyozta az instruktor.

Hagyományt kívánnak teremteni

Koller Fruzsina végül arról is beszélt, hogy a Pilates Festet minden oktatónak és pilatesrajongónak ajánlja, hiszen idehaza eddig még nem volt hasonló rendezvény. „Balatonfüreden ezekben a napokban lehetőség nyílik arra, hogy a szakma képviselői megmutassák magukat egymásnak és a vendégeknek. Érdekes szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett folyamatosan különböző órákat és pilateseszközöket is ki lehet majd próbálni”.

„Balatonfüreden tehát a tudás és az élmény találkozik egy csodaszép környezetben. Így mind a szakma képviselői, mind a pilates kedvelői élménydús napoknak néznek elébe. Remélem, hogy ez a fesztivál jó kezdés lesz, és hagyományt teremtünk ezzel a rendezvénnyel a pilatesközösség számára, ahonnan mindenki tudással és élményekkel gazdagodva térhet majd haza” – fogalmazta meg várakozásait a közösségszervező.

Nyitókép: Pilates Fest 2026