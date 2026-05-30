A közösségi médiának köszönhetően új reneszánszát éli a pilates

2026. május 30. 08:41

Hagyományteremtő szándékkal új sportfesztivált szerveznek Balatonfüreden az első nyári hétvégén. A Pilates Fest 2026-on a szakmai programok mellett a kezdő és már haladó sportbarátok is még inkább elmerülhetnek ebben a változatos mozgásformában a Balaton partján. Koller Fruzsina instruktort és közösségszervezőt kérdeztük.

Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A hazai wellness- és sportélet egy régóta várt, hiánypótló eseménnyel gazdagodik június első hétvégéjén. A kétnapos Pilates Fest 2026-on a Tagore sétány és a Forrás Sportközpont díszletei között egyesíti a szakmai mélységet a balatoni atmoszférával. 

Pilates – egy mozgásforma, amelyet bárki elkezdhet kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül is.
Pilates: egy mozgásforma, amelyet bárki elkezdhet kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül is / Fotó: Pilates Fest 2026

A Pilates Fest 2026 célja, hogy Magyarország első olyan pilates fókuszú eseményévé váljon, amely képes összekapcsolni a tudatos életmódot kereső közönséget és a szakma legmeghatározóbb szereplőit. 

Egy olyan platform, ahol a mozgás nemcsak gyakorlás, hanem inspiráció, találkozás és fejlődés is egyben.

Ezeket a célokat és törekvéseket a fesztivál fővédnöke a Magyar Pilates Szövetség is támogatja – hangsúlyozták közleményükben a szervezők.

Inspirálni kívánják a sportág szerelmeseit

Kiemelték, hogy a helyszínválasztás nem véletlen: Balatonfüred egyszerre volt ikonikus és tudatos döntés. A város nemzetközileg is elismert wellness- és egészségturisztikai központ, amely természetes módon erősíti a rendezvény egyedi, mégis befogadó jellegét. A Forrás Sportközpont és a Tagore sétány különleges kombinációja lehetővé teszi, hogy a résztvevők egyszerre élvezhessék a professzionális szakmai közeget és a balatoni életérzés könnyedségét – sorolták.

A kommünikében azt is ismertették, hogy a rendezvény „szíve” a szakmai tartalomban rejlik, amelyet úgy építettek fel, hogy a stúdiótulajdonosok, oktatók és a sportrajongók is inspirációt kapjanak.

A program során kiemelt szerepet kapnak a nemzetközi trendeket bemutató előadások – többek között a „Pilates trendek 2026-ban” című keynote –, valamint a gyakorlati tudást adó workshopok, például haladó reformer technikák és rehabilitációs fókuszú pilates megközelítések.

Így viszik ki a mozgás örömét a négy fal közül

A megvalósítók azt is elárulták, hogy 

a Pilates Fest egyik legnagyobb erőssége, hogy nem csupán programokat kínál, hanem valódi kapcsolódási pontokat teremt.

Vasárnap kifejezetten a nagyközönség felé is nyitnak: a Tagore sétányon megvalósuló Street Pilates látványos és közösségi formában teszi átélhetővé a pilates világát: szó szerint kiviszi a mozgás örömét a falak közül.

A szabadtéri órák során a mozgás egy inspiráló, nyári balatoni környezetben válik mindenki számára elérhetővé. Ez a programelem a fesztivál egyik legkülönlegesebb pillére: egyszerre 

  • nyitott,
  • befogadó és
  • közösségépítő, 

amely hidat képez a szakmai világ és a szélesebb közönség között. 

Ezen a napon a résztvevők nemcsak kipróbálhatják a pilatest, hanem részesei lehetnek egy olyan közös élménynek, amely a mozgás örömén keresztül kapcsolja össze a mozogni vágyókat.

A hétvégét egy élő zenével kísért nagycsoportos matracos óra zárja, amely méltó lezárása a kétnapos eseménynek – olvasható a közleményben.

A közösségi médiának köszönhetően új reneszánszát éli a pilates

Koller Fruzsina pilatesinstruktor a Mandiner megkeresésére elárulta, hogy a pilates amerikai és európai útját külön kell választani.

„Bár Európából indult, Amerikában volt az első komoly felfutása ennek a mozgásformának, amelyet Joseph Pilates fejlesztett ki több edzés- és mozgásirányzat ötvözéséből.”

A közösségszervezőtől azt is megtudtuk, hogy Joseph Pilates ezt a módszert elsősorban saját magán alkalmazta, majd később, az első világháború alatt, egy internálótáborban sérült, ágyhoz kötött katonák rehabilitációja során is használta.

„Pilates az ágyban fekvő, sokszor felállni sem tudó katonákat az ágykeretre erősített rugók segítségével tornáztatta, így segítve gyorsabb felépülésüket” – magyarázta.

A pilatesinstruktor hozzátette, hogy 

a módszert a tengerentúlon először a profi táncosok fedezték fel maguknak.

„Aztán a ’90-es évektől kezdődött ennek az összetett mozgásrendszernek az igazi felfutása, amikor már a fitneszipar is fantáziát látott benne. Ha pedig egy konkrét időszakot kellene megneveznem, akkor a 2000-es évek elejét tartanám az igazi aranykornak. Az elmúlt években hihetetlen aktivitás figyelhető meg az Instagram és a TikTok felületein. Jelenleg nagyon hangos a piac: naponta új stúdiók nyílnak, ennek minden előnyével és hátrányával együtt” – sorolta.

Bárki elkezdheti

Arra a kérdésünkre, hogy kiknek ajánlott ez a mozgásforma, Koller Fruzsina azt felelte, hogy napjaink emberének életmódja „hihetetlenül mozgásszegény”.

A rengeteg ülőmunka és a kevés napi mozgás miatt olyan egészségügyi problémák és betegségek alakulhatnak ki, amelyekkel foglalkozni kell. „Minél fiatalabb korban jelentkeznek ezek a problémák, annál veszélyesebbek lehetnek, hiszen hosszú távon is komoly következményekkel járhatnak. A pilates ugyanakkor azoknak is ajánlott, akik gerincproblémákkal küzdenek vagy túlsúllyal rendelkeznek. Bár a módszerben kardióelemek is megtalálhatók – például kisebb szökkenések vagy fellépések –, ezek nem terhelik meg az ízületeket.”

A pilatest mindenkinek ajánlom, kortól, nemtől és edzettségi szinttől függetlenül, hiszen ebben a mozgásformában megvan a lehetőség arra, hogy folyamatosan emeljük a szintet, illetve könnyítsünk vagy nehezítsünk a gyakorlatokon.

 Sportolóknak és atlétáknak kiegészítő mozgásformaként is rendkívül hatékony. A jótékony hatások rendszeres gyakorlással viszonylag rövid időn belül megtapasztalhatók”. 

Az edzések során többek között erősödnek a mélyizmok, javul a testtartás, fejlődik az egyensúly és a koordináció, tudatosabbá válik a légzés és a koncentráció, emellett pedig az állóképesség és az izomtónus is egyértelműen pozitív irányba változik – hangsúlyozta az instruktor.

Hagyományt kívánnak teremteni

Koller Fruzsina végül arról is beszélt, hogy a Pilates Festet minden oktatónak és pilatesrajongónak ajánlja, hiszen idehaza eddig még nem volt hasonló rendezvény. „Balatonfüreden ezekben a napokban lehetőség nyílik arra, hogy a szakma képviselői megmutassák magukat egymásnak és a vendégeknek. Érdekes szakmai előadások és kerekasztal-beszélgetések mellett folyamatosan különböző órákat és pilateseszközöket is ki lehet majd próbálni”.

„Balatonfüreden tehát a tudás és az élmény találkozik egy csodaszép környezetben. Így mind a szakma képviselői, mind a pilates kedvelői élménydús napoknak néznek elébe. Remélem, hogy ez a fesztivál jó kezdés lesz, és hagyományt teremtünk ezzel a rendezvénnyel a pilatesközösség számára, ahonnan mindenki tudással és élményekkel gazdagodva térhet majd haza” – fogalmazta meg várakozásait a közösségszervező.

Nyitókép: Pilates Fest 2026

Videó

Ignáth Éva futó, pilates edző a magyarok általános lelki és fizikai állapotáról és a fiatalabb generációk sportra neveléséről is beszél a Mandiner és a DPK közös műsorában, a Kollázsban. Szóba kerülnek a női szerepek, a munka és a család összeegyeztetésének kérdése, és az, hogy az édesanyák mennyi külső elvárásnak próbálnak megfelelni.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement6
2026. május 30. 09:03
Lipsi leszbi buzulás, kűfődi dolog. Bezzegrégen nem vaútak ilyen dógok, kapálták a nők a krumplit, meg mostak, az vaút a pilátesz vagy szókrátesz vagy mi a csuda. Magyar ãmbör mrg desznyaút vág és pálinkát iszik...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!