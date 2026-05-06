05. 06.
mesterhármas Tischler Patrik Dorog Balatonfüred NB III

Olyat láttak Balatonfüreden, ami nagyon ritka – erre még a Barcelona világsztárja is csettintene (VIDEÓ)

2026. május 06. 19:44

Tischler Patrik kevesebb mint három és fél perc leforgása alatt ért el mesterhármast az NB III-ban. A Dorog az ő három góljával győzött 3–1-re a Balatonfüred vendégeként.

A Dorog múlt vasárnap 3–1-es győzelmet aratott a Balatonfüred vendégeként a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában. Ez önmagában még nem annyira érdekes, a mérkőzést az teszi magyar viszonylatban történelmivé, hogy a korábbi NB I-es csatár, Tischler Patrik az első félidőben 3 perc 16 másodperc leforgása alatt ért el mesterhármast.

A pályafutása során többek között az MTK-ban, az Újpestben, a Budapest Honvédban és a DVSC-ben is megforduló támadó 

  • a 37. percben egyenlített Balatonfüreden, 
  • a 38.-ban a második góljával már a Dorog vezetett, 
  • a 40.-ben is eredményes volt, 

ezzel már a szünet előtt beállította a későbbi végeredményt, és immár 19 találatnál jár ebben a bajnokságban.

 

Tischler gyors triplája kétségkívül ritkának számít a futballpályákon, 

a világrekordtól azonban így is messze volt, azt továbbra is Alex Torr tartja, aki 2013-ban egy angol alsóbb osztályú meccsen 70 másodperc (!) alatt jegyzett három gólt.

A vonatkozó rangsor második helyén a svéd Magnus Arvidsson (1995, 89 másodperc), a harmadikon a skót Tommy Ross (1964, 90 másodperc áll).

A korábbi magyar utánpótlás-válogatott csatár azonban a Barcelona világsztár csatára, Robert Lewandowski teljesítményét felülmúlta, aki 2015-ben, még a Bayern München színeiben 3 perc 22 másodperc alatt triplázott a Wolfsburg ellen, igaz, ő utána negyedszer, majd ötödször is eredményes volt, és a góljait csupán 8 perc 59 másodperc leforgása alatt érte el.

Nyitókép: Facebook / Dorogi Futball Kft.

Lewandowski mesterötöse kilenc perc alatt a Wolfsburg ellen

 

