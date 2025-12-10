Hont András Szoboszlai góljával fricskázta Magyar Pétert

(Amúgy milyen »frakció« ülése? És a sajtón ez így átmegy).”

„De majd legközelebb elgondolkodnak a Mersey partján, hogy

Szoboszlai helyett inkább Dávid Dórát kéne leigazolni”

– tette hozzá.

Hont Andrást minden bizonnyal az a Magyar Péter Facebook-poszt ihlette meg, amelyikben a Tisza Párt elnöke egy nyakkendős-laptopozós képet közölt, valamivel a Liverpool-meccs előtt.