Hont András Szoboszlai góljával fricskázta Magyar Pétert

Szoboszlai Dominik góljával nyert BL-rangadót a Liverpool Milánóban!
A magyar klasszis a San Siróban is főszereplővé vált.
Hont András újságíró gyilkos iróniával üzent Magyar Péternek.
Ahogy megírtuk, a legutóbbi, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést követően az Internazionale otthonában is betalált Szoboszlai Dominik. A Liverpool kulcsembere a meccs hajrájában rendkívül magabiztosan értékesített egy tizenegyest, amivel a Vörösök 1:0-ra nyertek, és jó pozícióba kerültek.
Hont András újságíró gyilkos iróniával üzent Magyar Péternek a meccs után:
„Jó, a lájkok száma másfél óra alatt nem éri el a Liverpool 58 milliós oldalán a Megváltó úr egy átlagos lakossági fórumos posztjáét,
de vannak fontossági sorrendek.
Nyilván kisebb teljesítmény Szoboszlai góljával idegenben legyőzni az Intert, mint a balatonfüredi »frakcióülést« levezetni.
(Amúgy milyen »frakció« ülése? És a sajtón ez így átmegy).”
„De majd legközelebb elgondolkodnak a Mersey partján, hogy
Szoboszlai helyett inkább Dávid Dórát kéne leigazolni”
– tette hozzá.
Hont Andrást minden bizonnyal az a Magyar Péter Facebook-poszt ihlette meg, amelyikben a Tisza Párt elnöke egy nyakkendős-laptopozós képet közölt, valamivel a Liverpool-meccs előtt.
„Balatonfüred. Frakcióülés. Kulisszák mögött”
– írta a képhez.
