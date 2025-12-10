Ft
12. 10.
szerda
Hont András Szoboszlai góljával fricskázta Magyar Pétert

2025. december 10. 06:13

Hont András újságíró gyilkos iróniával üzent Magyar Péternek.

2025. december 10. 06:13
null

Ahogy megírtuk, a legutóbbi, PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-mérkőzést követően az Internazionale otthonában is betalált Szoboszlai Dominik. A Liverpool kulcsembere a meccs hajrájában rendkívül magabiztosan értékesített egy tizenegyest, amivel a Vörösök 1:0-ra nyertek, és jó pozícióba kerültek.

Hont András újságíró gyilkos iróniával üzent Magyar Péternek a meccs után: 

„Jó, a lájkok száma másfél óra alatt nem éri el a Liverpool 58 milliós oldalán a Megváltó úr egy átlagos lakossági fórumos posztjáét,

 de vannak fontossági sorrendek. 

Nyilván kisebb teljesítmény Szoboszlai góljával idegenben legyőzni az Intert, mint a balatonfüredi »frakcióülést« levezetni. 

(Amúgy milyen »frakció« ülése? És a sajtón ez így átmegy).”

„De majd legközelebb elgondolkodnak a Mersey partján, hogy

 Szoboszlai helyett inkább Dávid Dórát kéne leigazolni”

 – tette hozzá.

Hont Andrást minden bizonnyal az a Magyar Péter Facebook-poszt ihlette meg, amelyikben a Tisza Párt elnöke egy nyakkendős-laptopozós képet közölt, valamivel a Liverpool-meccs előtt. 

„Balatonfüred. Frakcióülés. Kulisszák mögött”

 – írta a képhez.

Nyitókép: Facebook

 

balbako_
2025. december 10. 07:58
Ilyenkor otthon a Szaros földhöz csapkodja magát a nagy löttyös indulattól. Így van ez rendjén, ilyenek a diliház szökevények, de végül csak visszakerülnek a gumiszobába...
nyolcadikutasagyozo
2025. december 10. 07:54
kalmanok 2025. december 10. 07:38 Hont András, Jeszenszky Zsolt, Skrabski Fruzsina, Budaházy Edda és még 21 személy ellen indított büntetőügyben a bíróság nyomozást rendelt el." Lesz munkája Magyar Péter öccsének ujonnan alapított épitőipari cégének.Több börtönt kell lassan építeni mint amennyi korház van az országban.👍👍👍
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 10. 07:47 Szerkesztve
Feri70kalmanok 2025. december 10. 07:43 A bíróság rendelt el nyomozást? A Tisza app-os bírók?" 😁😁😆😆Igen ők,téged honnen menesztettek szellemi nyomorék?😁😁😆😆 A TÖBBI IS MEGJÖTT😁😁😁😁😆😆👍👍Megint jöttek oboázni,már hiányzott a kefir?😆😆👍
kalmanok
2025. december 10. 07:38
Hont András, Jeszenszky Zsolt, Skrabski Fruzsina, Budaházy Edda és még 21 személy ellen indított büntetőügyben a bíróság nyomozást rendelt el.
