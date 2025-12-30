Retorika és a valóság: miért nem lesz G2, ha már rég abban élünk?

Csak kettő maradhat

A G2 mint intézményes gondolat – ahol az USA és Kína kettesben rendezi át a globális piacokat és szabályokat – régóta a geopolitikai spekuláció tárgya. A koncepciót eredetileg C. Fred Bergsten közgazdász vetette fel a 2005-ben Az Egyesült Államok és a világgazdaság című kötetében, természetesen nem egy politikai blokkot vizionálva, hanem egy olyan, a meglévő globális intézményrendszert kiegészítő együttműködési mechanizmust, amely képes lenne a gyors és hatékony válságkezelésre. Ezt már néhány évvel az elmélet megszületése után mindenki hajlamos volt túlgondolni, olyannyira, hogy Bergsten négy évvel később már így magyarázkodott: „A javasolt G2 soha nem kívánta felváltani a meglévő nemzetközi gazdasági irányító együttműködéseket – amelyek közül a G20 mára kiemelkedő szerepet kapott –, nem is beszélve a régóta fennálló multilaterális szervezetekről, mint például a Nemzetközi Valutaalap és a Kereskedelmi Világszervezet. Épp ellenkezőleg, fő célja a meglévő intézmények kiegészítése és működésük javítása azáltal, hogy előmozdítja a két ország közötti előzetes megállapodást, amelyek együttműködése gyakorlatilag bármilyen nemzetközi gazdasági kérdésben való előrelépés elengedhetetlen feltételévé vált. Ez egyszerűen a két ország közös képviseleti csoportja lenne, nem pedig egy új irányító entitás létrehozására tett kísérlet, ahogyan azt egyesek tévesen jellemzik”. A sors fintora, hogy Trump második ciklusa gyakorlatilag ezt az érvelést verte tönkre, miután épp az amerikai elnök az, aki a bilateralizmus feltétlen híveként gyorsan és hatékonyan elkezdte leépíteni a multilaterális világrendet, benne a hivatkozott G20-szal és egyéb gazdasági csoportosulásokkal, nem beszélve a globális intézményekről.

Ha alaposabban vizsgáljuk a bipoláris rend kialakulásának jellemzőit, azt látjuk, hogy a polaritásnak valójában nincs sok köze a diplomáciához, vagyis a rend még akkor sem konszenzusos megoldáson alapul, ha Trumpot egyre gyakrabban vádolják azzal, hogy –visszatérve egy kvázi hidegháborús állapothoz – megegyezéses alapon érdekszférákra akarja osztani a világot, amiben a nyugati félteke az Egyesült Államok övezete lenne. Valójában (mint mindig) az anyagi alapok, a GDP, a katonai költségvetés, a technológiai kapacitás, az ipari bázis, az innovációs potenciál formálják át a világrendet. Ebből a szempontból pedig nem kell várni a kétpólusú rendszer kialakulására: az USA és Kína előnye annyira aránytalanul magas, hogy gyakorlatilag már évek óta abban élünk.

Ez azonban nem egyenlő a G2 konszenzusos alapon kialakuló, intézményesített bipolaritásával. Nem két szövetségesről van szó, hanem két független, a totális szuverenitásáért egyre nagyobb elánnal küzdő rivális nagyhatalomról, amelynek az érdekei a legtöbb esetben ellentétesek. Kína technológiai és gazdasági ambíciói éppúgy fenntartják a rivalizálást, ahogyan az amerikai ipari és technológiai dominancia törekvései.