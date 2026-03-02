Von der Leyen kiadta a tűzparancsot: a célpont Magyarország, példátlan trükkre készül az Európai Bizottság

Rendkívüli: Orbán Viktor nagy bejelentésre készül hétfő reggel a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban
Hétfőn reggel minden kiderül.
Az Európai Bizottság elnöke jelezte, mindenképp elutalják Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelt, az Európai Tanács első embere pedig kijelentette, Brüsszelnek minden lehetséges eszközt be kell vetnie Magyarország vétója ellen.
Az Európai Bizottság jogi megoldást keres, hogy Magyarország vétóját megkerülve biztosítsa a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt – írja a The Financial Times.
A cikk szerint
Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelezte, mindenképp teljesítik a vállalást, António Costa tanácsi elnök pedig felszólította Brüsszelt minden lehetséges eszköz alkalmazására.
Mint ismert, a magyar kormány azt követően döntött a vétó mellett, hogy Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték lezárásával szándékosan próbálja veszélyeztetni Magyarország energiaellátását, hogy így juttassa hatalomra a Tisza Pártot, amely aztán ellenvetés nélkül támogatná Kijev gyorsított EU-csatlakozását.
Ezt is ajánljuk a témában
Hétfőn reggel minden kiderül.
Nyitókép: AFP/John Thys
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.