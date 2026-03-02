Von der Leyen kiadta a tűzparancsot: a célpont Magyarország, példátlan trükkre készül az Európai Bizottság

Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelezte, mindenképp teljesítik a vállalást, António Costa tanácsi elnök pedig felszólította Brüsszelt minden lehetséges eszköz alkalmazására.

Mint ismert, a magyar kormány azt követően döntött a vétó mellett, hogy Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték lezárásával szándékosan próbálja veszélyeztetni Magyarország energiaellátását, hogy így juttassa hatalomra a Tisza Pártot, amely aztán ellenvetés nélkül támogatná Kijev gyorsított EU-csatlakozását.