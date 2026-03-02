Ft
03. 02.
hétfő
tisza párt ursula von der leyen brüsszel magyarország ukrajna európai bizottság

Von der Leyen kiadta a tűzparancsot: a célpont Magyarország, példátlan trükkre készül az Európai Bizottság

2026. március 02. 09:51

Az Európai Bizottság elnöke jelezte, mindenképp elutalják Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitelt, az Európai Tanács első embere pedig kijelentette, Brüsszelnek minden lehetséges eszközt be kell vetnie Magyarország vétója ellen.

2026. március 02. 09:51
null

Az Európai Bizottság jogi megoldást keres, hogy Magyarország vétóját megkerülve biztosítsa a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt – írja a The Financial Times.

A cikk szerint

Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelezte, mindenképp teljesítik a vállalást, António Costa tanácsi elnök pedig felszólította Brüsszelt minden lehetséges eszköz alkalmazására.

Mint ismert, a magyar kormány azt követően döntött a vétó mellett, hogy Ukrajna a Barátság-kőolajvezeték lezárásával szándékosan próbálja veszélyeztetni Magyarország energiaellátását, hogy így juttassa hatalomra a Tisza Pártot, amely aztán ellenvetés nélkül támogatná Kijev gyorsított EU-csatlakozását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/John Thys

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

juppiter
2026. március 02. 12:48
Milyen emberek ezek, hihetetlen. Szerintem, a halálos ágyán is azt fogja hörögni, hogy számoljatok le a magyarokkal.
0
0
0
0
szerintem-4
2026. március 02. 12:05
Teszik mindezt a jogállamiság legnagyobb dicsőségére...
0
0
0
0
yazoo.tributary
2026. március 02. 11:16
Ha megkerülik a vétót, az precedenst teremt, és onnantól kezdve ez az Unió nem nem más mint egy diktatórikus rezsim.
5
0
5
0
Majdmegmondom
2026. március 02. 11:03
Ennek a szellemi nyomoréknak nem azzal kéne foglalkoznia, hogy egy kívűl álló ország megtámadott egy tagállamot???
3
0
3
0
