brüsszel magyarország Ukrajna politico európai bizottság orbán viktor

Rendkívüli: az Európai Bizottság szándékosan késlelteti az eurómilliárdok kifizetését Magyarországnak – sajtóhír

2026. március 02. 11:04

A Politico információi szerint Brüsszel azért akar minél nagyobb nyomást helyezni Magyarországra, hogy a kormány ne vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel felvételét.

2026. március 02. 11:04
null

A Politico értesülései szerint az Európai Bizottság szándékosan késlelteti a Magyarország által igényelt többmilliárd eurós SAFE-alap kifizetését, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktor kormányára az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolása miatt – írja a WPolityce.

Bár az Európai Bizottság ezt tagadja,

névtelen uniós diplomaták szerint a háttérben politikai játszma zajlik, miközben hivatalosan csak technikai okokra hivatkoznak. 

Mint megírtuk, az Európai Bizottság a 150 milliárd eurós SAFE-programból már csak Csehország, Franciaország és Magyarország kérelmét nem bírálta el, utóbbi esetében a folyamatot Brüsszel szerint „jogállamisági aggályok nehezíthetik”.

Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement5
2026. március 02. 11:33
Az elmebeteg hazudozó csuthy tolvaj elszámolta magát, amikor Putler farkát kezdte el szopikázni és verte a mellét, hogy világrendszerváltás meg türk-kipcsak illiberalisztán. Lófasz a seggébe.
Válasz erre
1
1
massivement5
2026. március 02. 11:31
A narancsszovjet tirpák getzi kommunista-moszkovita fideszmaffiát szopatják és ez így helyes. Az meg nem egyenlő Magyarországgal meg a magyar emberekkel.
Válasz erre
1
0
Hangillat
2026. március 02. 11:30
Az EB- nyomiknál megbízható a tele csővel nyomott állandó nyomás, úgymint jogállami migratúra, buzerátum, transzgyermek csemege. Csecs Emőke is már korérett a gender-bender bélvárosi galand kalandra.
Válasz erre
0
0
P.S.
2026. március 02. 11:26
Megoldás: Zárjuk el a gázt és kapcsoljuk le az áramot!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!