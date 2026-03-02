Rendkívüli: az Európai Bizottság szándékosan késlelteti az eurómilliárdok kifizetését Magyarországnak – sajtóhír

Már csak egyetlen lépés maradt: Magyarország 16,2 milliárd euróhoz juthat az Európai Bizottság döntésével
Természetesen a jogállamisági aggályok hátráltatják az ügyet.
A Politico információi szerint Brüsszel azért akar minél nagyobb nyomást helyezni Magyarországra, hogy a kormány ne vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel felvételét.
A Politico értesülései szerint az Európai Bizottság szándékosan késlelteti a Magyarország által igényelt többmilliárd eurós SAFE-alap kifizetését, hogy nyomást gyakoroljon Orbán Viktor kormányára az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolása miatt – írja a WPolityce.
Bár az Európai Bizottság ezt tagadja,
névtelen uniós diplomaták szerint a háttérben politikai játszma zajlik, miközben hivatalosan csak technikai okokra hivatkoznak.
Mint megírtuk, az Európai Bizottság a 150 milliárd eurós SAFE-programból már csak Csehország, Franciaország és Magyarország kérelmét nem bírálta el, utóbbi esetében a folyamatot Brüsszel szerint „jogállamisági aggályok nehezíthetik”.
Ezt is ajánljuk a témában
Természetesen a jogállamisági aggályok hátráltatják az ügyet.
Nyitókép: AFP/Tetiana Dzhafarova
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.