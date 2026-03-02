Bekövetkezett, amitől minden magyar háztartásban rettegtek: folyamatosan nő a benzin ára, de ez még csak a kezdet

Élő adásban mutatta ki a foga fehérjét az ukrán politikai elemző: lehet, már nem érkezik olaj a Barátság vezetékből (VIDEÓ)
Egyre jobban kezd eldurvulni a helyzet.
Már most érződik a háború hatása.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik – írja a Holtankoljak.
Várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyag áremelésben, köszönhetően az USA és Irán szombaton indult háborújának.
A Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 USD szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten.
2026.03.02-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
95-ös benzin: 565 Ft/liter
Gázolaj: 590 Ft/liter
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy a Századvég számításai szerint az orosz olaj tartós kiesése és a Barátság kőolajvezeték leállása 1000 forint fölé tolhatná az üzemanyagárakat.
A becslésük alapján az új egyensúlyi árszint a benzin esetében 1026, a gázolajnál pedig 1051 forint lehetne literenként.
Ennek kapcsán a Mandiner hétfőn beszámolt róla, hogy Tarasz Zahorodnyij ukrán politikai elemző elszólta magát. Mint kiderült az elemző támogatja, hogy „nyomásgyakorlásként” minél tovább húzzák az időt a Barátság vezeték megjavításával, ami „akár úgy is alakulhat, hogy soha nem lehet megjavítani”.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
