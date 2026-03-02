Ft
03. 02.
ukrajnai menekültek Lengyelország Ukrajna

Derült égből: Lengyelországnak elege lett, megszünteti az ukrán menekültek kiváltságait: csak az maradhat, aki dolgozik

2026. március 02. 12:38

Vége a kiváltságoknak.

2026. március 02. 12:38
null

Március 5-én hatályba lép az a lengyel jogszabály-módosítás, ami véget vet az ukrajnai menekültek által eddig élvezett kiváltságoknak – írja az
Espreso.tv alapján a KárpátHír.

Varsó az uniós általános szabályozáshoz igazítja a rendszert, így az érintettek a jövőben ugyanazon feltételek mellett tartózkodhatnak Lengyelországban, mint bármely más külföldi állampolgár.

Aki maradni akar, annak dolgoznia kell

A lengyel kormány közlése szerint a 2022 márciusában elfogadott rendkívüli törvény a menekültek tömeges érkezésére adott gyors válasz volt. Közel négy évvel később azonban a helyzet stabilizálódott, ezért – az uniós ajánlásokkal összhangban – a szabályozás az esélyegyenlőség és a költségvetési megtakarítások irányába mozdul el. A kabinet hangsúlyozta, hogy a felnőtt ukrán menekültek többsége időközben belépett a munkaerőpiacra.

Az új szabályok értelmében az Ukrajnából érkezők továbbra is jogosultak lesznek sürgősségi egészségügyi ellátásra. A teljes körű egészségügyi szolgáltatások, valamint a gyermekek után járó állami támogatások igénybevétele ugyanakkor már hivatalos munkaviszonyhoz és a társadalombiztosítási járulékok fizetéséhez kötődik.

A szálláslehetőségek terén is szigorítás lép életbe: az állami fenntartású menedékhelyeket a jövőben kizárólag a leginkább rászorulók vehetik igénybe.

Bár a pénzügyi kedvezmények köre jelentősen szűkül, a menedékkérők tartózkodási joga nem szűnik meg. Azoknak, akik rendelkeznek a szükséges dokumentumokkal, a legális státuszát – az uniós döntésekkel összhangban – 2027. március 4-ig meghosszabbítják.

Ugyanakkor azoknak, akik korábban fényképes igazolvány nélkül, pusztán bemondás alapján kapták meg a PESEL UKR helyi azonosítószámot, 2026. augusztus 31-ig frissíteniük kell adataikat.

Amennyiben ezt elmulasztják, szeptembertől elveszítik védett státuszukat.

A hosszabb távon Lengyelországban maradni kívánók számára új lehetőség nyílik: igényelhetnek egy három évre szóló tartózkodási engedélyt. Ennek feltétele az online ügyintézés, továbbá az, hogy a kérelmező már 2024 márciusában is ideiglenes védelemmel rendelkezett, és ezt a státuszt azóta megszakítás nélkül fenntartotta Lengyelország területén.

Nyitókép: Alik KEPLICZ / AFP

 

