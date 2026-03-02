Derült égből: Lengyelországnak elege lett, megszünteti az ukrán menekültek kiváltságait: csak az maradhat, aki dolgozik

Március 5-én hatályba lép az a lengyel jogszabály-módosítás, ami véget vet az ukrajnai menekültek által eddig élvezett kiváltságoknak – írja az

Espreso.tv alapján a KárpátHír.

Varsó az uniós általános szabályozáshoz igazítja a rendszert, így az érintettek a jövőben ugyanazon feltételek mellett tartózkodhatnak Lengyelországban, mint bármely más külföldi állampolgár.