Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán világbajnokság visszalépés egyesült államok

Veszélybe került Irán világbajnoki szereplése – visszaléphetnek az amerikai tornától

2026. március 02. 13:12

A háború miatt kétséges, hogy részt vesznek a viadalon. Irán Új-Zélanddal, Belgiummal és Egyiptommal csapna össze.

2026. március 02. 13:12
null

Az iráni konfliktus miatt kérdésessé vált az ország labdarúgó-válogatottjának részvétele a nyári világbajnokságon.

„Ami biztos, hogy a mostani támadás után nem tudunk reménnyel tekinteni a tornára”

jelentette ki Mehdi Taj, az iráni sportági szövetség elnöke azután, hogy az Egyesült Államok – a nyári torna egyik házigazdája –, valamint Izrael szombaton légitámadásokat indított az ország ellen. A bombázások során meghalt az iráni állam legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban, majd a G csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egyelőre nem foglalt állást az ügyben.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor.

Ahogy arról beszámoltunk, az Iránban futballozó Gera Dániel ügynöke a Mandinernek megerősítette, hogy a magyar játékos biztonságban elhagyta az országot. 

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Fatemeh Bahrami / ANADOLU / Anadolu via AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tgely
2026. március 02. 15:24
Én már döntöttem. Bojkottálom az idei VB-t és nem szurkolok rajta még a Magyaroknak sem! Ezek a rendezvények VB-k, de nem országok vesznek rajta részt hanem rasszokkal átitatott népek. A zászlókat aztán végképp elhagyhatnák, mivel semmit se jelentenek ezeken a versenyeken. Akkor fogom nézni, ha eltörlik a zászlókat és himnuszokat és nevén nevezik, hogy miről van szó. Nem kell kápráztatni, hazudni, farizeuskodni. Semmivel sem különb ez a magatartás, mint férfiakat indítani női versenyeken vagy LMTQ karszalagot viselni sportrendezvényen. A ligákban legalább egyértelmű és tiszta sor, hogy rabszolgákat játszatnak és már a városnév elvált az eredeti jelentésétől. A Ferencvárosban szerintem egy ferencvárosi sincs, mint ahogy bármelyik városnevű klubban se helyiek játszanak. Mi a f@sz van itt?? Érdemes lenne már végre nevén nevezni a valóságot.
Válasz erre
1
0
tajoska
2026. március 02. 14:20
Azt hittem, hogy az USA nem rendezhet vb-t és nem is vehet részt rajta. A többi versenytől is el lesznek tiltva, mint az oroszok. Vagy nem?
Válasz erre
2
0
tekeva
•••
2026. március 02. 14:01 Szerkesztve
Ezt pedzegettem már egy másik iráni háborús cikk alatt: a) Nem lesz megtartva a VB, mert az USA háborút indított b) Irán nem indulhat, mert éppen háborúban áll, lesz helyette egy másik ázsiai ország c) Meg lesz tartva a VB, de nem az USA-ban (és az USA nélkül) és Irán részt vesz d) Se az USA (tehát máshol lesz a VB), se Irán nem vesz részt e) Minden az eredeti terv szerint fog menni az USA-ban és Irán is részt vesz Hirtelen ezek a lehetőségek jutottak eszembe. Nekem jelenleg egyenként mindegyik abszurd. De valamelyik lesz?
Válasz erre
1
0
Reszelő Aladár
2026. március 02. 13:35
La és Seattle? Ott még a közönség is nekik szurkolna, annyira utálják az elnököket.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!