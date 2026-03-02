Veszélybe került Irán világbajnoki szereplése – visszaléphetnek az amerikai tornától

Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban, majd a G csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egyelőre nem foglalt állást az ügyben.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor.

Ahogy arról beszámoltunk, az Iránban futballozó Gera Dániel ügynöke a Mandinernek megerősítette, hogy a magyar játékos biztonságban elhagyta az országot.