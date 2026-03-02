Veszélybe került Irán világbajnoki szereplése – visszaléphetnek az amerikai tornától

Hivatalos! Az iráni állami média is megerősítette, hogy Irán vezetője meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban
A hírügynökségek vasárnapi jelentései szerint Hamenei „mártírként” halt meg.
A háború miatt kétséges, hogy részt vesznek a viadalon. Irán Új-Zélanddal, Belgiummal és Egyiptommal csapna össze.
Az iráni konfliktus miatt kérdésessé vált az ország labdarúgó-válogatottjának részvétele a nyári világbajnokságon.
„Ami biztos, hogy a mostani támadás után nem tudunk reménnyel tekinteni a tornára”
– jelentette ki Mehdi Taj, az iráni sportági szövetség elnöke azután, hogy az Egyesült Államok – a nyári torna egyik házigazdája –, valamint Izrael szombaton légitámadásokat indított az ország ellen. A bombázások során meghalt az iráni állam legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah.
Az iráni válogatottnak június 15-én Új-Zéland, 21-én pedig Belgium ellen kellene pályára lépnie a kaliforniai Inglewoodban, majd a G csoport zárásaként június 26-án Seattle-ben az egyiptomiakkal csapna össze.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egyelőre nem foglalt állást az ügyben.
Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor.
Ahogy arról beszámoltunk, az Iránban futballozó Gera Dániel ügynöke a Mandinernek megerősítette, hogy a magyar játékos biztonságban elhagyta az országot.
Ivan Rados adott megnyugtató helyzetjelentést az Iránból kimenekített játékosáról.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Fatemeh Bahrami / ANADOLU / Anadolu via AFP
