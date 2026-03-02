Iráni helyzet: „Dani biztonságban elhagyta az országot” – Gera játékosügynöke a Mandinernek

Kapcsolódó hír, hogy spanyol és izraeli források szerint Irán a geopolitikai helyzet hatására mérlegre tette a labdarúgó-válogatott visszalépését a 2026-os világbajnokságtól. Legutóbbi nyilvános beszédében Mehdi Taj, az iráni labdarúgó-szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi légkör „lehetetlenné teheti a részvételt”, elvégre nehéz lenne a nemzeti együttest egy olyan országba küldeni, amely jelenleg is aktív katonai műveleteket folytat Irán ellen. A lehetséges visszalépés drámai fejleményt jelentene nemcsak Irán, hanem az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű torna és a szervezők számára is, akik hónapok óta készülnek a bővített 48 csapatos formátumra. A nemzetközi szakszövetség, a FIFA egyelőre annyit kommunikált hivatalosan, hogy figyelemmel kíséri Irán helyzetét és a közel-keleti fejleményeket, s továbbra is arra összpontosít, hogy az összes kvalifikált válogatott részvételét biztosítsa.