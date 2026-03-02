Iráni helyzet: „Dani biztonságban elhagyta az országot” – Gera játékosügynöke a Mandinernek

Egy teheráni hotelben várja a fejleményeket Iránban tartózkodó légiósunk
Lehet, hogy nem volt annyira jó ötlet ez a kaland...
Ivan Rados adott megnyugtató helyzetjelentést a háborús országból kimenekített játékosáról. Azt egyelőre nem tudni, a DVTK-ból Iránba szerződött Gera az iszlám államba tér-e vissza, vagy esetleg Miskolcra.
Mint arról beszámoltunk, a Közel-Keleten kirobbant háború magyar sportolókat is érint, legfőképpen a nemrég Iránba igazolt Gera Dánielt. A DVTK-tól január végén az FC Perszepoliszhoz szerződött futballistával kapcsolatban néhány napja ügynöke, Ivan Rados úgy nyilatkozott, a játékos helyzete bizonytalan, akkor éppen egy teheráni szállodában várta a fejleményeket. Az ajatollah halálhíre és a helyzet eszkalálódása után ismét megkerestük a játékosügynököt, hogy Gera hogylétéről és hollétéről tájékozódjunk.
Az első és legfontosabb, hogy Dani biztonságban van
– kezdte a lapunknak adott nyilatkozatát hétfő délelőtt Ivan Rados. – Tegnap, azaz vasárnap este elhagyta az országot, most Törökországban, az iráni határhoz közeli Van városában várja az isztambuli csatlakozást, onnan pedig hazarepül – ha minden jól megy, hétfő este hét óra körül lesz Budapesten.”
Arról, hogy mi lesz Gera további sorsa, Rados a következőket mondta: „Az ajatollah halála után az egész országban negyvennapos gyászt hirdettek, ez idő alatt semmiről sem születik érdemi döntés, így arról sem, folytatódik-e utána az ottani bajnokság – bár ez most nyilván sokadlagos” – magyarázta a DVTK egykori horvát kapusa, akinek ügynökként Gera Dánielen kívül is van még játékosa az iráni Pro Ligában, például a második helyen álló, az ázsiai Bajnokok Ligájában is érdekelt Tractorban.
Egy esetleges diósgyőri visszatérésről Rados annyit mondott:
Dani jelenleg érvényes szerződéssel rendelkezik a Perszepolisszal, ezt egyoldalúan nem tudjuk felbontani, úgy sem, hogy most épp szünetel a bajnokság. Mindenekelőtt meg kell várni, hogy leteljen ez a negyven nap, utána talán többet tudunk majd.”
Minden, amit a szombat reggel óta tartó iráni támadásról tudni érdemes!
A háborúban érintett másik országban, Izraelben légióskodik a szintén Ivan Rados által képviselt Koszta Márk is: a magyar csatár a Hapoel Petah Tikva játékosa. Az ő helyzete annyival „szerencsésebb”, hogy az iráni válaszcsapások elsősorban katonai objektumokra irányultak, a civil lakosság így biztonságos óvóhelyeken várja a fejleményeket, vagyis ők nincsenek közvetlen veszélyben – ettől függetlenül az ottani magyarokkal együtt Kosztával is folyamatos a kapcsolat a nagykövetségen keresztül.
Kapcsolódó hír, hogy spanyol és izraeli források szerint Irán a geopolitikai helyzet hatására mérlegre tette a labdarúgó-válogatott visszalépését a 2026-os világbajnokságtól. Legutóbbi nyilvános beszédében Mehdi Taj, az iráni labdarúgó-szövetség elnöke úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi légkör „lehetetlenné teheti a részvételt”, elvégre nehéz lenne a nemzeti együttest egy olyan országba küldeni, amely jelenleg is aktív katonai műveleteket folytat Irán ellen. A lehetséges visszalépés drámai fejleményt jelentene nemcsak Irán, hanem az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű torna és a szervezők számára is, akik hónapok óta készülnek a bővített 48 csapatos formátumra. A nemzetközi szakszövetség, a FIFA egyelőre annyit kommunikált hivatalosan, hogy figyelemmel kíséri Irán helyzetét és a közel-keleti fejleményeket, s továbbra is arra összpontosít, hogy az összes kvalifikált válogatott részvételét biztosítsa.
