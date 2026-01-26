A szurkolók nem értik, mit keres Iránban a magyar – a játékos megmagyarázta

Gera Dániel Iránba igazolt / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Gera Dániel magyarázata

„Sokat köszönhetek a DVTK-nak, nagyon szép emlékeket viszek magammal Diósgyőrből. Három és fél évet töltöttem itt, szinte elrepült ez az idő, mégis sok minden történt a klubbal és velem. Amikor idejöttem, akkor a földön voltunk mindketten, én egy nagy pofon után akartam felállni, a DVTK pedig második évét kezdte az NB II-ben. Szükségünk volt egymásra, és tudom rengeteget kaptam Diósgyőrben, csak remélem, hogy valamit vissza tudtam adni belőle. Újra fel akartam építeni magam, biztos voltam abban, hogy itt tudok kiteljesedni, itt leszek boldog, és így is történt: feljutottunk az élvonalba, majd innen lettem válogatott, szóval tényleg minden úgy történt, ahogy elképzeltem. És a diósgyőri szurkolótábor is pont olyan, mint amilyennek gondoltam, a támogatásuk nélkül biztosan nem ment volna minden így.

Összességében csak a pozitívumokat viszem magammal, bízom benne, hogy velem kapcsolatban is a jó dolgok maradnak meg mindenkiben. Időnként voltak nézeteltérések, ám az őszinteség számomra fontos, és úgy gondolom, hogy ebben a diósgyőri szurkolók is élen járnak. Ezért bízom benne, hogy amikor legközelebb találkozunk, egymás szemébe tudunk néni.