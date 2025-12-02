„Nem anyátok a k…va gyenge” – beszólt a saját szurkolóinak, kemény büntetést kapott a DVTK csapatkapitánya

Mi folyik itt?! Újabb villámgyors vezetőváltás Keleten, az előd lehet az utód
Nem egész négy hónapot élt meg a kvízhős.
Ha valami, egy újabb házon belüli balhé nagyon nem hiányzott az eleve a bennmaradásért harcoló miskolci klubnál. A DVTK ráadásul a hétvégén hatpontos kiesési derbit vív az ősi rivális Nyíregyházával.
Újabb tragikomikus fejezettel bővült a műfajban egyébként is gazdag diósgyőri futballtörténelem: ezúttal a csapatkapitány Gera Dánielt büntette meg a klubvezetés, miután a játékos élő egyenes adásban küldte el melegebb éghajlatra a saját szurkolótáborát. Az incidens még a hétvégi, Kazincbarcika elleni kiesési derbin történt, miután a győzelmi kényszerben lévő DVTK nem tudta legyőzni a sereghajtó megyei riválist, a drukkerek pedig a lefújást követően félreérthetetlen nemtetszésüknek adtak hangot.
A vendégszektorból jól hallhatóan zúgott az ilyenkor szokásos „K…va gyenge!” rigmus, amire mintegy válaszul érkezett az M4 Sport meccs utáni értékelésébe a háttérből tisztán behallatszódó játékosreakció. Gera később egy azóta törölt közösségi posztban megpróbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, vagyis hogy nem ő hallható a felvételen, és nem úgy.
Ami kevésbé lényeges, hogy kinek a hangja volt a videón, mert akár én is lehettem volna. Nem »anyátok a k…rva gyenge« volt, hanem »f…szom a k...rva gyengétekbe«, ez fontos javítás"
– bölcselkedett Gera, hozzátéve, amúgy sem kér elnézést, mert szerinte a teljesítményük ezt nem indokolja, mindent megtettek a győzelemért.
Ez ugye csapatkapitányként eleve necces – Diósgyőrben meg főleg, ott ennél sokkal kevesebbért is vetettek már le mezt –, ráadásul, mint kiderült, a klub kommunikációs szabályzatával is szembemegy, így Gera a szurkolók haragja mellé még egy vaskos büntetőcsekket is kapott a saját klubjától. A DVTK szűkszavú keddi közleménye ugyanis így fogalmaz:
Súlyos pénzbüntetést kapott Gera Dániel, a DVTK labdarúgója, mert a klub legutóbbi, Kazincbarcika elleni Fizz Liga mérkőzése után a saját social media felületén közzétett nyilatkozatával nem tartotta be a klub kommunikációs szabályzatát, ezzel együtt a klub felhívta arra, hogy távolítsa el a kérdéses posztot. A nyilatkozat tartalma egyébként nem egyezett a klub értékrendjével."
Az idénynek hangzatos tervekkel nekivágó Diósgyőr az előző szezonban elküldött, aztán visszahozott edzővel, Vladimir Radenkoviccsal a kispadján jelenleg a bennmaradásért harcol, egyetlen ponttal előzi a vonal alatt álló, ősi rivális Nyíregyházát, amellyel a következő fordulóban élet-halál rangadót vív – valószínűleg ebből a szempontból sem jött jókor az újabb házon belüli balhé.
