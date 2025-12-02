„Nem anyátok a k…va gyenge” – beszólt a saját szurkolóinak, kemény büntetést kapott a DVTK csapatkapitánya

Újabb tragikomikus fejezettel bővült a műfajban egyébként is gazdag diósgyőri futballtörténelem: ezúttal a csapatkapitány Gera Dánielt büntette meg a klubvezetés, miután a játékos élő egyenes adásban küldte el melegebb éghajlatra a saját szurkolótáborát. Az incidens még a hétvégi, Kazincbarcika elleni kiesési derbin történt, miután a győzelmi kényszerben lévő DVTK nem tudta legyőzni a sereghajtó megyei riválist, a drukkerek pedig a lefújást követően félreérthetetlen nemtetszésüknek adtak hangot.

A DVTK-csapatkapitány Gera Dániel (pirosban) alaposan kihúzta a gyufát a diósgyőri drukkereknél (Fotó: MTI/Vajda János)

A vendégszektorból jól hallhatóan zúgott az ilyenkor szokásos „K…va gyenge!” rigmus, amire mintegy válaszul érkezett az M4 Sport meccs utáni értékelésébe a háttérből tisztán behallatszódó játékosreakció. Gera később egy azóta törölt közösségi posztban megpróbálta megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, vagyis hogy nem ő hallható a felvételen, és nem úgy.