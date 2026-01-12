Az eredmény: 125-130 ezer honvéd és munkaszolgálatos életével fizettünk egy kétes szövetségért, egy téves csatatéren.

Arról pedig nem is beszélve, hogy ez a »kaland« végül elhozta hazánkba is a háborút, ami még több áldozatot követelt ettől a kis nemzettől. Ne engedjük, hogy megismétlődjön; ne vívjuk más háborúját, még akkor se, ha sokak szerint ez jó üzlet.”