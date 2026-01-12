Csak sikerül elintézni a világháborút! A britek megoldják, hogy az ukránok mélységi csapásokat indíthassanak Oroszország ellen
„A Sztálingrádért vívott csata végső szakaszában a Don folyónál álló magyar királyi 2. honvéd hadsereget is súlyos támadás érte. 1943. január 12 -ét Mohács mellett a magyar hadtörténelem fekete napjaként tartjuk számon.
Bár a honvédek emberfeletti teljesítményt nyújtottak, egyes helyeken megsemmisítve a szovjet támadó ékek harckocsiállományának jelentős részét, megfelelő minőségű és számú páncélelhárító fegyver, illetve harckocsi nélkül, továbbá a vontatóeszközök hiánya miatt mozgásképtelen tüzérséggel huzamosabb ideig képtelenek voltak feltartóztatni az élőerő és technika tekintetében túlerőben levő szovjet csapatok offenzíváját.
Az eredmény: 125-130 ezer honvéd és munkaszolgálatos életével fizettünk egy kétes szövetségért, egy téves csatatéren.
Arról pedig nem is beszélve, hogy ez a »kaland« végül elhozta hazánkba is a háborút, ami még több áldozatot követelt ettől a kis nemzettől. Ne engedjük, hogy megismétlődjön; ne vívjuk más háborúját, még akkor se, ha sokak szerint ez jó üzlet.”
