01. 12.
hétfő
háború mohács sztálingrád Don-kanyar

Ma van a doni tragédia évfordulója. Ne engedjük, hogy megismétlődjön, ne vívjuk más háborúját!

2026. január 12. 08:25

Még akkor se, ha sokak szerint ez jó üzlet.

2026. január 12. 08:25

Kötter Tamás
Kötter Tamás
„A Sztálingrádért vívott csata végső szakaszában a Don folyónál álló magyar királyi 2. honvéd hadsereget is súlyos támadás érte. 1943. január 12 -ét Mohács mellett a magyar hadtörténelem fekete napjaként tartjuk számon.

Bár a honvédek emberfeletti teljesítményt nyújtottak, egyes helyeken megsemmisítve a szovjet támadó ékek harckocsiállományának jelentős részét,  megfelelő minőségű és számú páncélelhárító fegyver, illetve harckocsi nélkül, továbbá a vontatóeszközök hiánya miatt mozgásképtelen tüzérséggel huzamosabb ideig képtelenek voltak feltartóztatni az élőerő és technika tekintetében túlerőben levő szovjet csapatok offenzíváját.

Az eredmény: 125-130 ezer honvéd és munkaszolgálatos életével fizettünk egy kétes szövetségért, egy téves csatatéren.

Arról pedig nem is beszélve, hogy ez a »kaland« végül elhozta hazánkba is a háborút, ami még több áldozatot követelt ettől a kis nemzettől. Ne engedjük, hogy megismétlődjön; ne vívjuk más háborúját, még akkor se, ha sokak szerint ez jó üzlet.”

martymcfly-986
2026. január 12. 09:24
"egy kétes szövetségért, egy téves csatatéren", "ne vívjuk más háborúját" Milyen más szövetségre volt reális lehetőség akkor? Melyik csatatér volt az, amelyik helyes lett volna? Olyan biztos, hogy ez "más háborúja" volt? Lenintől kezdve Sztálinig lehet találni olyan megszólalásokat, hogy a szovjetek célja mindig is Európa leigázása volt. Ilyen szempontból nem jó történelmi párhuzam.
Box Hill
2026. január 12. 08:45
Azért következett be, mert a nyugati "demokráciák" megmentették halálos ellenségüket. Amitől most félnek. Pedig már nincs is exportálható gyilkos ideológiája, mint akkor.
